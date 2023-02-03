投信點燈 15檔小而美慶元宵

台股3日受蘋果、高通等財報遜於預期影響，指數呈現震盪整理，但中小型股持續維繫多頭人氣。法人認為，在「權王」台積電持穩情況下，短線資金行情可望延續輪漲攻勢，建議挑選新唐、智原等15檔股本不到50億，且投信偏多操作，股價位居5日均線之上、KD指標正向的個股，有望歡慶元宵行情。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，大盤只要延續震盪整理格局，維持在14,932～15,300點跳空缺口之上，代表短期軋空力道持續，且封關前夕減碼退場觀望的資金仍在找機會回補持股，目前技術面續偏多，台股後市不看淡。

據統計，盤面上共有新唐、智原、台半、元晶、德微、順德、義隆、上銀、同欣電、世紀鋼、網家、茂達、世芯-KY、永冠-KY、承業醫等15檔股本低於50億，籌碼相對輕盈，加上近一周獲投信逾千張買盤助陣，股價站穩5日線之上，KD指標維持正向，有機會延續多方氣勢。

資深證券分析師連乾文指出，電動車為近期盤面主軸，2023年銷售可望達1,100萬輛、年增41％，且特斯拉具售價調整空間，市場解讀全球電動車將全面跟進降價，電動車達到需求爆發甜蜜點，車電概念股可望持續表現。

新唐去年下半年MCU因客戶庫存調整，市況轉弱，短期受惠大陸耳溫槍、血氧儀急單需求，BMIC（電池管理晶片）不僅打入日系供應鏈，並供應大陸傳統車廠，版圖擴及日、歐、陸系車廠。在利多題材支撐下，近一周獲投信大買8,350張，3日股價上漲3.06％，收在151.5元。

法人預期，智原矽智財（IP）業績將較去年持平或微幅下滑，但委託設計（NRE）接案及特殊應用晶片（ASIC）量產等業績仍將攀高，其中以智慧電錶及網通ASIC量產需求最為強勁，預估2023年營收將續締新猷。

另外，凱基投顧看好世芯-KY因人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用加持，在美系雲端服務供應商（CSP）客戶具有最高營收比重。車用方面，公司已自美、陸系汽車製造商贏得資料中心ASIC與車用整合型SoC專案，有助維持營運動能。

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