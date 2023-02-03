2月3日一分鐘強弱勢股

2月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

勝品(6556)

10.00

搭上NDAA帶來的轉單題材，元月營收以1.9億元寫同月次高

建榮(5340)

10.00

解除分盤交易限制首日，收盤仍高掛1.05萬張委買單

燦星旅(2719)

10.00

觀光業商機逐步恢復，公司積極改善營運體質，全年拚轉盈

其陽(3564)

9.97

網安需求續強，訂單能見度清晰，元月營收創歷年同期新高

虹冠電(3257)

9.94

庫存恢復正常水位，業績有望谷底回升，股價帶量突破

安碁資訊(6690)

9.92

資安議題獲市場重視，元月營收達1.23億元，年增17.63％

百達-KY(2236)

9.91

大陸封控解除及新能源車挹注，今年營收挑戰雙位數成長

和康生(1783)

9.89

陸續取得多國上市許可證，未來兩年將持續增加產能

通嘉(3588)

9.89

蘋果新機將導入Type-C接口，傳3月起將開始建置周邊生態系統

信驊(5274)

9.89

BMC晶片需求上升，外資連五日買超，續居股王寶座

表：柯宗沅

2月3日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

建達(6118)

7.40

逢高獲利了結，外資終止連六日買超，回測5日線支撐

威盛(2388)

6.23

法人單日轉賣2,308張，半年線得而復失，留出下影線

森崴能源(6806)

5.15

技術面形成M頭，頸線若遭跌破恐有趨勢轉空疑慮

磐儀(3594)

4.97

在缺乏外資買盤的情況下，連四日漲勢告終，股價攻高回落

詠昇(6418)

4.83

向上跳空收復年線後，惟套牢賣壓沉重，拉出長黑日K棒

天鈺(4961)

4.73

元月營收僅有11.46億元，月減、年減「雙率雙減」

智晶(5245)

4.58

早盤一度站上半年線，但追價買盤相對保守，漲多回檔

兆勁(2444)

4.55

上方壓力未能有效突破，短期均線失守，向下測試月線支撐

欣興(3037)

4.53

修正技術面過熱壓力，加上外資單日大賣6,068張，跌破季線

淘帝-KY(2929)

4.30

股價2日留下0.35元跳空缺口後，停損賣壓陸續出籠

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組