2月3日一分鐘強弱勢股
2月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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勝品(6556)
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10.00
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搭上NDAA帶來的轉單題材，元月營收以1.9億元寫同月次高
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建榮(5340)
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10.00
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解除分盤交易限制首日，收盤仍高掛1.05萬張委買單
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燦星旅(2719)
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10.00
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觀光業商機逐步恢復，公司積極改善營運體質，全年拚轉盈
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其陽(3564)
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9.97
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網安需求續強，訂單能見度清晰，元月營收創歷年同期新高
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虹冠電(3257)
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9.94
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庫存恢復正常水位，業績有望谷底回升，股價帶量突破
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安碁資訊(6690)
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9.92
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資安議題獲市場重視，元月營收達1.23億元，年增17.63％
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百達-KY(2236)
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9.91
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大陸封控解除及新能源車挹注，今年營收挑戰雙位數成長
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和康生(1783)
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9.89
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陸續取得多國上市許可證，未來兩年將持續增加產能
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通嘉(3588)
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9.89
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蘋果新機將導入Type-C接口，傳3月起將開始建置周邊生態系統
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信驊(5274)
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9.89
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BMC晶片需求上升，外資連五日買超，續居股王寶座
製表：柯宗沅
2月3日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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建達(6118)
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7.40
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逢高獲利了結，外資終止連六日買超，回測5日線支撐
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威盛(2388)
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6.23
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法人單日轉賣2,308張，半年線得而復失，留出下影線
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森崴能源(6806)
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5.15
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技術面形成M頭，頸線若遭跌破恐有趨勢轉空疑慮
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磐儀(3594)
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4.97
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在缺乏外資買盤的情況下，連四日漲勢告終，股價攻高回落
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詠昇(6418)
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4.83
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向上跳空收復年線後，惟套牢賣壓沉重，拉出長黑日K棒
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天鈺(4961)
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4.73
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元月營收僅有11.46億元，月減、年減「雙率雙減」
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智晶(5245)
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4.58
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早盤一度站上半年線，但追價買盤相對保守，漲多回檔
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兆勁(2444)
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4.55
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上方壓力未能有效突破，短期均線失守，向下測試月線支撐
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欣興(3037)
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4.53
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修正技術面過熱壓力，加上外資單日大賣6,068張，跌破季線
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淘帝-KY(2929)
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4.30
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股價2日留下0.35元跳空缺口後，停損賣壓陸續出籠
製表：柯宗沅
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