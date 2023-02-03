兔年轉運？智原等5檔黑馬股噴出時機曝

超跌之後就是報復性大漲 這族群兔年轉運 新唐、智原等5檔黑馬股 就等這時噴

Fed如預期僅升息1碼，美股大漲慶賀，科技巨頭AMD（超微）上季財報超預期，股價狂噴逾12%，NVIDIA（輝達）狂飆7.2%，台積電ADR也漲至7個月新高。分析師認為，費半指數漲贏其他美股，是大跌後的報復性大漲，除台積電外，跌深、低基期的半導體族群，極可能是台股2月開飆的黑馬股，他推薦新唐、智原、愛普、晶宏和力智等5檔。

摩爾投顧分析師江國中表示，去年半導體股，股價幾乎都腰斬，尤其是IC設計股，除了少數IP（矽智財）股外，股價幾乎都超跌。但去年庫存爆炸的PC、顯示卡、手機、電視等消費性產品，在經歷一年的庫存修正後，預估景氣在今年第1季落底，最差的狀況即將過去，很多IC設計股利空出盡，在台積電領軍下，有望成為2月狂飆的黑馬股。

新唐（4919）：為大中華區高階32位元MCU龍頭廠商，在合併Panasonic旗下半導體業務（NTCJ）後，成長動力將來自車用、BMC晶片等新產品線。其中BMS IC已通過Panasonic電池模組認證，隨Panasonic電池量產擴大，除能大啖日本汽車品牌訂單，也有機會搶攻全球電動車市場訂單。

智原（3035）：挾多元自有矽智財解決方案，是贏得設計專案的關鍵因素，目前 40奈米、28奈米及22奈米占比NRE（委託設計）營收逾9成，顯示這些製程的IP更加完整，且獲客戶青睞，NRE收入占比高，預期這些製程專案將成為IP、NRE及量產收入的下一個關鍵成長動能，其中以量產收入最值得期待，預估今年營收144.3億元，年增11%，每股賺11.61元

愛普、晶宏看好成長 力智營運回春可期

愛普（6531）：為記憶體暨矽智財廠，技術門檻較高，競爭者相對少，故具有極高的商業價值，看好今年有許多IPD新開案，就算景氣不理想，營運還是有機會成長。IoT RAM導入各式數據傳輸、可穿戴及物聯網裝置等邊緣運算應用，董事長陳文良看好，隨著5G布建漸趨成熟，相關應用預期將加速開發，帶動IoT事業部營收及獲利成長。

晶宏（3141）：據TrendForce預估，今年全球電子紙市場規模約70億美元，年增51.4%，明年105億美元，年增49.4%。全球電子紙和電子標籤驅動IC供應龍頭晶宏商機大。電子標籤驅動IC約75%產能，來自12吋晶圓廠，目前正積極推進12吋80奈米、70奈米，相較其他競爭者用8吋晶圓，更有成本優勢。

力智（6719）：受到供應鏈持續去化庫存，去年第4季營收表現不佳，不過庫存狀況已獲控制。今年DDR5標準型DRAM規格，有望拉高滲透率，業界預期第1季消化完DDR4模組後，將全力衝刺DDR5模組市場，DDR5市場需求大增，今年將大啖訂單，營運回春可期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）