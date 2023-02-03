獲利成長看俏 這檔股息殖利率約10%

高爾夫球業股價靠高殖利率撐腰 營運得看「它」

高爾夫球族群的領頭羊復盛，2022年受惠新客戶訂單大幅增加，及民盛穩定成長，法人看好營收及獲利可望聯袂成長，EPS有實力挑戰36元以上，以往復盛以配發現金股利為主，股利發放率65~77%，推估現金殖利率仍將有10%左右的水準。

2022年全球經濟重啟、虛擬高爾夫球遊戲興起，美國高爾夫球參與率在下半年度轉為年減，再加上供應鏈瓶頸緩解，高爾夫品牌業者在第3季庫存天數飆升至後疫情時代的高點。法人認為，2023年高爾夫球業者庫存值得關注，回補期間是否會延長及消化情形都會影響到營運表現。

據全球高爾夫球產業研究暨諮詢領導機構National Golf Foundation資料顯示，美國高爾夫打球輪次在2022年1至11月年減2.8%，其中11月年減幅度更高達9.5%，從6至8月的微幅成長萎縮。雖然目前美國的高爾夫球消費者達4110萬新高，但場外高爾夫參與者(僅玩模擬遊戲者)的成長更為顯著，2022年年增率達13%，對比實際上場打球參與者僅2%增幅。

在2022年場外打球的高爾夫球人口2790萬人已首度超越場內打球人口數，顯示消費者注意力不僅在經濟重啟後分散至其他休閒活動中，也開始轉移至若干線上多人虛擬高爾夫球遊戲，這將影響2023年高爾夫球設備品牌的營運表現。

雖然高爾夫球產業前景平淡，又有下游庫存壓力偏高，法人指出，高爾夫球業者2022年獲利表現將支撐高現金股利殖利率題材，個股股價下檔空間有限。

（ 時報資訊 郭鴻慧）