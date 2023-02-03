ABF三雄「無基之彈」外資揮刀砍目標價

美系外資出具最新報告，指出ABF載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）及南電（8046）營運基本面正在減弱，至2025年供需過剩狀況將較先前預期高，認為近期股價反彈是「無基之彈」，對此調降三雄獲利預期及目標價，維持欣興「中立」、景碩及南電「遜於大盤」評等。

美系外資將欣興今明2年每股盈餘預期調降6％、5％，目標價自125元降至118元。南電今明2年每股盈餘預期調降9％及10％，目標價自180元降至165元。景碩2022～2024年每股盈餘預期分別調降1％、8％、10％，目標價自90元降至87元。

美系外資表示，ABF載板由於需求疲弱，已如先前預期開始出現降價，特別是對PC及繪圖晶片（GPU），近幾周伺服器需求亦開始減弱，將導致供過於求狀況較先前預期高。預計首季平均售價（ASP）將至少季減10～15％，並認為疲軟需求將導致第二季售價進一步下降。

考量英特爾Sapphire Rapids和超微（AMD）Genoa的滲透率較先前預期低、以及超微對GPU的需求較低，且今年PC和伺服器的整體出貨量存在調降空間，美系外資目前預期ABF載板今年將供過於求達約12％、至2025年擴大至約15％，較先前約10％、14％預期擴大。

而主要應用於智慧手機等消費電子產品的BT載板，近1個月需求也更加疲軟，需求和價格跌幅均超過美系外資先前預期。美系外資指出，智慧手機和儲存晶片庫存水位仍高，需要時間消化，認為首季售價降幅將超過先前季減5～10％預期。

美系外資指出，BT載板約貢獻景碩營收53％、南電26％，高於欣興的12％，因此BT載板價量俱疲對景碩、南電影響較大。不過，由於需求下降，均將導致3家的毛利率下滑。

美系外資認為，市場對欣興、景碩、南電的首季營運預期過於樂觀，對此調降本益比預期，並認為鑒於基本面惡化、今明2年營運共識調降，近期股價上漲沒有基本面支撐，反倒是重申對南電和景碩「遜於大盤」評等、並據此調節出脫的好時機。

（時報資訊 林資傑）