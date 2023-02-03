宏亞再出脫藥華藥467張 2.11億元入袋

老牌食品廠宏亞（1236）3日公告，從去年5月11日至今年2月2日，以每股均價453.95元，出脫手中的藥華藥持股467張，總交易金額2.11億元。由於是列在財報其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益項目中，沒有處分損益。

在此之前，宏亞去年5月也曾公告，以每股均價301.25元，出脫藥華藥6,860張，交易總金額2.06億元，同樣沒有處分損益。

此次處分後，宏亞仍持有集保流通股數1,038張，換算市值約5.13億元；另外還有3年內不得自由轉讓的私募股1,271張，按收盤價*0.8，換算價值金額5.02億元。宏亞整體對藥華藥持股比例已經降到1％以下。

宏亞董事長張云綺日前表示，當初宏亞會投資藥華藥純粹是出於善念，藥華藥創辦人林國鐘與張云綺的父親張添是同鄉，和叔叔是同學。在藥華藥創業初期，父親幫忙協助整合資金，而且因為父親有肝病，想說投資醫藥可以幫助人。最後無心插柳，藥華藥一路成為台灣生技股王，宏亞跟著水漲船高，宏亞股價與藥華藥連動性強。

由於宏亞手中的藥華藥持股，是從早期持有，持股成本相當低。惟考量生技股波動性大，宏亞沒有直接將藥華藥納入公司財報中，因此不會有處分利益，但會反應在其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益上。

面對媒體詢問是否會繼續處分藥華藥？宏亞主管表示，公司持股成本相當低，主要是長期投資，但視資本市場情況，如果有合適機會，不排除會有調節持股的動作，但沒有時間表。