信驊好威 創惟飛天 宏達電腿軟 15檔扛大旗

台股今天3日收盤報至15,602.66點，漲7.5點，漲幅0.05％，成交量2,372.72億。台股元宵行情今出現煞車，台積電一開盤在盤下震盪，半導體族群大多狹幅盤整，資金流向生技、航運類股，隨後台積電在午盤過後翻紅，帶動指數衝上15,600點，終場小漲作收，周線連四紅。

盤面上，Meta飆漲，帶動昨天元宇宙概念股捲土重來，今宏達電未延續強勢，股價開高走低下挫2％，同族群的揚明光、創意、威盛股價同步拉回。此外，蘋果iPhone將導入Type-C商機，創惟股價開高後一度衝上漲停119元，終場大漲8％作收，偉詮電、鈺創也跟進大漲，迎接蘋果派商機。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計通嘉、和康生、安碁資訊、信驊共15檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，電通及造紙類股漲0.7％及0.5％，鋼鐵類股表現疲軟，下挫1.1％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔5.7％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，依序為虹冠電（3257）、百達-KY（2236）、通嘉（3588）、和康生（1783）、科風（3043）、鴻名（3021）、光鋐（4956）。

今日上市有10檔股票4％以上跌幅，依序為威盛（2388）、森崴能源（6806）、中視（9928）、天鈺（4961）、兆勁（2444）、欣興（3037）、淘帝-KY（2929）、康控-KY（4943）、三洋實業（1472）、伊雲谷（6689），今天無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為宏達電（2498）、聯電（2303）、裕隆（2201）、智原（3035）、華新（1605）、陽明（2609）、鴻海（2317）、連宇（2482）、虹堡（5258）、新光金（2888）。

上櫃有10檔9％以上漲幅，其中8檔觸及漲停為，其他依序為勝品（6556）、燦星旅（2719）、建榮（5340）、其陽（3564）、綠河-KY（8444）、安碁資訊（6690）、信驊（5274）、德英（4911）。信驊今股價依舊強勢，開高走高收2,500元，站穩股王寶座。

今日上櫃有10檔股票有3.9％以上跌幅，依序為建達（6118）、全達（8068）、磐儀（3594）、詠昇（6418）、合邦（6103）、智晶（5245）、通訊-KY（6404）、佰研（3205）、應廣（6716）、驊訊（6237），今天無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為鈺創（5351）、建達（6118）、元太（8069）、創惟（6104）、精剛（1584）、健喬（4114）、榮剛（5009）、晶宏（3141）、立端（6245）、光洋科（1785）。

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