台積電翻紅了！台股拉百點衝上15,600

台股元宵行情今（3）日出現煞車，一早台積電（2330）未反應昨天美股台積電ADR勁揚2.02％的大漲行情，反而向下翻黑，致大盤一早最低回落至15,504點下跌91點，惟隨後台積電、日月光投控、大立光、台達電等重量級權值股齊步翻揚，加權指數於午盤過後翻紅，並一度衝上15,617點上漲約22點。

本周日是農曆1月15日，是傳統的元宵節，依過去台股慣性，元宵節前後台股都有一波行情表現，今年伴隨著台股農曆年封關期間，美股強彈，尤其科技股更是延續大漲，帶動台股兔年開紅盤後一路強漲，今天雖再度震盪，但多頭仍力挽狂瀾，於午盤過後大型權值股紛紛奮起，推升指數拉抬110點。

外資到昨天止連13日買超，累計買超金額達到2,387.5億元，蓄勢再戰連14日買超，以及史上連買最大金額，史上最大連續買超紀錄是在2006年3月27日至5月9日，當時指數從6,376.62點漲到7,388.94點，波段上漲1,012.32點，漲幅高達15.9％，買超金額為2,691.1億元。

因此，外資今天動向非常重要，若中止買超，則台股新紀錄將中止，若外資續加碼有望再創新紀錄，同時，台股買盤可望持續，並有助指數持續上揚，向萬六挺進。

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