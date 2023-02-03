老手鎖定2檔航運股 中實戶惦惦呷這8檔

大盤整理之際 老手鎖定華航長榮航 中實戶惦惦吃貨這8檔

台股漲多休息，神山台積電走勢也與在美ADR脫鉤。資深分析師指出，2月起投資策略改變，不能再用跌深的選股邏輯，而該挑選今年產業前景佳、營收能有強勢表現的個股，除點名航空雙雄，中實戶也進駐到有題材的中小型股，點名華星光、台半等8家見到特定買盤介入，但提醒成交量爆量及周轉率異常時就要下車。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，市櫃公司開始發布1月營收，工作天數減少、營收下滑是正常，但沒有減少或減不多的個股，今年產業前景比一般行業好，將成2月選股焦點。

但他強調，現在已不能用1月跌深就是好股票的邏輯，而是要找出真正前景看好的黑馬股。他也點出，有1個產業，全球去年都虧損，但今年一致看好復甦，就是航空。

華航、長榮航等航空雙雄，去年EPS預估分為0.6元及1.4元，各為疫情以來，連續3年及2年出現盈餘，在全世界航空業是少數例外，預估今年1月營收仍有百億元以上水準。

其中，客運部分營收可望雙增（月增及年增），近期貨運價格已有回升，較疫情前仍有4成漲幅，如果燃油成本不要上升，航空雙雄第1季將優於預期。相較許多景氣低潮仍要延長的電子股，現在價位已經站上年線，但航空雙雄尚未站回年線，長榮航還有3％、華航更達15％差距。

同時，台股融資餘額緩增，初步顯示不願抱股過年的散戶歸隊了，不少中實戶也使用融資，2月台股可望輪到有題材的中小型股表現，要注意被中實戶盯上的個股，但當成交量爆天量及周轉率異常時就要下車。

蔡明彰也以近10天走勢及個股的基本面評估，點名光頡、華星光、德微、連宇、晶宏、金居、昇貿、台半等中小型股價量齊揚，明顯有特定買盤介入。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）