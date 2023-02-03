2/3盤中熱門焦點股

今（2/3）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）今年業績拚兩位數增長 宏碁資訊臉色佳

雲端數位解決方案服務商宏碁資訊（6811）去年受惠企業對雲端服務及數位轉型的需求增溫，全年度營收以年增近17％、突破72億元，刷新歷史新高後，看好台灣公有雲服務市場規模將持續擴大，亦可望為宏碁資訊在今年挹注成長動能，續維穩近年來營收兩位數增長走勢。

消息面激勵該股今開低震盪後持穩走高，迄上午9：18的市價暫報147元，上漲1.03%。

宏碁資訊總經理周幸蓉2日表示，為推動今年營運持續成長，宏碁資訊鎖定多雲及混合服務、強化資料保護，與啟動海外市場佈局等三大策略推進，並透過與同為宏碁集團旗下的子公司「宏碁智雲資訊」合作，擴展在Google、AWS的雲端服務量能，今年初並完成對專業系統備援商「資褓儲存」（DataSitter）的投資，以擴大其在企業雲端備份及資安的服務。

宏碁資訊今年也將整合中國在地的經營與服務團隊、新成立子公司，藉此提高對當地台商的量能，並擴展新業務機會外，亦期可充分掌握客戶擴展多元服務到東南亞的商機，為宏碁資訊布局未來3～5年的成長潛力，同時為下一步集團化經營預作準備。

目前海外布局的客戶群仍將以高科技製造業為主，預計最快在今年底就能陸續貢獻營收。至於東南亞方面則以配合台商赴當地設廠之需求為主，首波設點的地區將以越南、印尼及泰國等先行納入考量，屆時也將結合母公司宏碁集團的資源，期於下半年或明年上半年就能有進一步規畫。

雖預期今年經濟情勢及地緣政治不穩定仍將影響大環境，不過有鑑於在政府帶頭下，企業對數位轉型、自動化需求持續增溫，都將持續為宏碁資訊帶來成長機會。尤自今年起，預計來自政府機關及金融產業對雲端服務需求，亦將進入高速成長期，業務動能將可望有明顯大於製造產業的躍進。

以宏碁資訊去年營收比重來看，有高達五成以上來自高科技產業，政府機關等公部門和金融產業則各占約兩成，其它一成則含括傳產、零售物流等產業。（工商時報 翁毓嵐、數位編輯）

（2）產品優化+毛利看升 聚陽按讚

聚陽（1477）今無畏大盤拉回整理，開高之後，始終屹立盤上持穩趨堅，迄上午9：22的市價暫報219.5元，上漲1.62%，表現不錯。

聚陽受歐美服飾消費市場去年耶誕檔期表現不如預期，品牌商庫存去化速度慢拖累，自結1月合併營收23.87億元，較去年同期減少16.5％。

不過聚陽指出，產品組合持續優化，加上客戶追加單比重提高，運動及戶外休閒等單價較高的產品出貨比提升，有助於毛利率往好的方向發展。

展望今年營運，聚陽指出，日系客戶訂單復甦，出貨可望加溫，提振全年的營收表現，隨著品牌商加速供應鏈整合，訂單集中到主要供應商，有利聚陽接單，日系客戶訂單今年持續的復甦，包下聚陽印尼新廠產能，聚陽接單把握度提高，對於今年的營運持成長看法。（工商時報 袁延壽、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.和康生(1783)：大江策略調整奏效沾光+三大法人連日買，開盤跳空漲停，鎖住57.8元，創近14月高。

2.百達-KY(2236)：基本面看佳，外資今年來偏多操作，拉抬短均持續揚升，盤初開高走高逾6%，領漲汽車族群。

3.虹堡(5258)：電子支付應用將帶旺營運，基本面利多吸引買盤進駐，今早再登波段新高價。

4.創惟(6104)：迎接下半年蘋果Type-C商機，今人氣爆衝，股價觸及漲停，奔5個月高位。

5.安碁資訊(6690)：資安議題受重視，早盤亮燈漲停。

6.M31(6643)：受惠AI、IOT的加持，後續幾年展望依舊樂觀，股價大漲逼近前高。

7.雄獅(2731)：清明連假日韓賞櫻團費較春節降三成，迎接旅遊大爆發，資金簇擁推升股價。

8.富邦媒(8454)：漲多賣壓出籠，盤初帶量回調逾5%，跌破800關，拖累百貨類指摔下5日線、月線。

9.中釉(1809)：中國提振房地產政策+創新研發高值化產品，推升股價走高，盤初強彈逾4%，領漲陶玻股。

10.智崴(5263)：目前在手訂單已創歷史新高，股價創高休憩3日後，盤初攻勢再起。

11.泰山(1218)：經營權之爭大亂鬥，市場派公告3月16日開股臨會，股價小漲抗跌。

12.創意(3443)：去年第4季獲利賺逾1個股本，全年獲利年增逾1.5倍，每股純益27.69元，將配發每股14元股息，將於3日召開法說會，今年營運仍有機會較去年成長，全年獲利挑戰賺進三個股本。股價創新高871元後壓回。

13.天鈺(4961)：1月營收為11.46億元，年減43.79%，股價下跌。

14.長榮(2603)：外資2日大幅買超逾1.1萬張，股價開高走高。

15.聯發科(2454)：下午舉行法說會，股價維持高檔整理。

16.昇貿(3305)：錫價回升，今年營運估將先蹲後跳，股價續強攻上50元。

17.昇達科(3491)：受惠元宇宙題材，股價開高146元，隨後受大盤牽連震盪整理，半年線有撐。

18.聚陽(1477)：產品組合不斷優化，追單比重提升，股價一度衝過220元，突破5日線。

19.虹冠電(3257)：去年第4季庫存正常化，今年營運可望回升。帶量拉漲停。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）重返成長之路 眾達-KY展笑顏

光通訊模組廠眾達-KY（4977）去年營運後來居上，2022年第四季營收一舉衝上9.16億元寫下歷史次高，季增11.8％，法人看好眾達-KY單季EPS有望挑戰3元，全年EPS則有機會突破6元，儘管今年首季進入淡季，但仍有望繳出年增的成績，重返成長路已成定局。

消息面激勵今開高震盪趨堅，迄上午9：26的市價暫報112.5元，上漲0.9%，表現持穩。

眾達-KY受惠於美系客戶積極備貨，2022年下半年營運大成長，不僅第三季本業營運優於預期，第四季營收又跟進走升，繳出逐季成長的佳績，上下半年營收分別來到12.33億元、17.36億元，占比幾近四六比，隨著第四季營收以9.16億元寫下歷史次高。

法人對於眾達-KY的獲利預估值也同步拉高，法人指出，拜營收規模放大之賜，再加上產品組合轉佳，眾達-KY去年第四季毛利率應會略優於去年第三季的30.96％，單季每股獲利站上3元的機率頗高，至於能否拚贏去年前三季EPS總和3.26元？還有得拚。

展望2023年首季，法人指出，今年元月農曆假期提早，再加上2月工作天數原本就比較少，外加進入傳統淡季，歷年首季多半是全年的低點，眾達-KY今年首季營收恐也難逃季減的命運。

不過因去年第四季客戶需求強勁，包括Datacom與Datacenter的產品出貨都優於預期，在需求有望延續到今年首季下，考量到去年首季基期仍低，法人預期眾達-KY今年首季營收年增幅度可望拉大，甚或有機會挑戰歷年同期新高。

另法人指出，眾達-KY今年全年仍將維持逐季成長的態勢，且獲利成長力道堪與去年比美。(工商時報 鄭淑芳、數位編輯)

（5）搶啖蘋果派 Type-C商機 創惟等5檔大漲

蘋果上季財報掉漆，拖累盤後跌逾3%，亦衝擊台股今日走勢。為符合歐盟政策，傳出iPhone 15 Pro先行導入Type-C接口，3月起建置Type-C生態系統，激勵概念股創惟（6104）亮燈漲停，偉詮電（2436）、通嘉（3588）、鈺創（5351）、威鋒（6756）等跟進大漲，蓄勢迎接下半年蘋果派商機。

歐盟、中國等全球主要消費市場未來將統一終端裝置接口至USB Type-C，成為今年搶救USB控制IC廠的一線生機。市場傳出蘋果下半年推出的iPhone 15 Pro將先行導入Type-C接口，預計3月起對供應鏈USB Type-C裝置進入認證階段，周邊供應商將逐步送樣。台廠概念股鈺創、創惟及威鋒等USB控制IC廠下半年有望大啖蘋果商機，早盤股價放量大漲，盤面上耀眼奪目。

創惟（6104）擁USB Type-C的Hub控制IC市占率高利基，同時擁有非蘋陣營及蘋果Macbook筆電客戶，若iPhone導入Type-C接口後，有望卡位相關周邊配件市場，昨獲三大法人聯手買超，早盤聞訊亮燈漲停，站上4個月高，成交量放大至2萬張。

鈺創（5351）E-Marker晶片可應用在USB 4線材中，且USB 4已將Type-C接口列為標準配備，亦可對應Type-C市場需求，早盤一度大漲衝上50元關口，連同USB-PD快充晶片供應鏈的偉詮電（2436）、通嘉（3588）同樣可望分杯羹，股價雙雙強勢表態。

蘋果上季財報揭曉，iPhone及Mac兩大產品營收均大幅年減差於預期，蘋果主力產品銷售亦遜於市場預期，且進入上半年新舊產品交替淡季，法人保守看待蘋果鏈上半年營運，早盤走勢分歧，漲跌互見。(時報資訊 龍彩霖)

（6）去年業外及本業均報喜 神達控創波段高價

神達控(3706)去年業外大進補，同時全年營收478.33億元，創下歷史第四高，神達控今年的股利配發受市場矚目。神達去年前3季神達EPS已達9.56元，全年EPS肯定創歷史新高。今早神達控股價再創波段新高。

神達控去年的業外收益包括：第二季處分美國Concentrix持股與中國資產，第三季轉投資TD SYNNEX Corp.於9/1合併Tech Data發行新股，致神達持股比例降低，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為68億元。

神達控旗下神雲的營收還是佔比最高的，到將近8成；其次為神數營收占比13%，神達約7%。神數去年營收從2021年車用的谷底反彈。

去年全年營收在下半年急起直追，主要是2022年伺服器與資料中心成長需求，雖然上半年因為疫情與供應鏈問題訂單遞延，下半年因供應鏈瓶頸緩解，遞延訂單得以出貨，加上車用產品從2021年谷底反彈，讓全年營收得以有13.39%成長佳績。

神達控期許今年營收維持正成長，全年營收將有望改寫前3高的歷史紀錄。（時報資訊 任珮云）

（7）外資看創意 目標價7字頭

美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，認為創意首季營收潛在負面調整因素，但持續看好長期增長動能，只是創意近期漲多，故維持中立、目標價700元。

美系外資表示，創意去年第四季收入季增長33%，優於原先公司預期的成長20%，單季毛利率為33.4%，季減少1.5個百分點，營業利益率為18.4%，季減少0.5個百分點，均落後於原先正成長的預期。外資談到，創意去年第四季每股獲利為9.97元，較該外資預期得好，主要是因外匯收益所致。

展望第一季，美系外資認為，創意第一季營收潛在負面因素，主要量產項目訂單恐有調整(例如SSD控制器、網絡交換機和BMC），惟創意是全球領先的ASIC 供應商，因此，在全球AI ASIC(客製化晶片) 需求激增的情況下，持續看好其長期增長前景，然而，有鑑於近期漲多，故建議保持觀望，維持中立、目標價700元。

創意2022年合併營收240.40億元，年成長59.1％，歸屬母公司稅後純益37.10億元，與前年相較成長逾1.5倍，每股純益27.69元。創意去年合併營收、營業利益、稅後淨利等均同步創新高。去年平均毛利率34.7％、年增0.1個百分點。（時報資訊 王逸芯）

（8）庫藏股激勵 力致股價一度重返60元大關

台股展開兔年反彈路，去年股價跌跌不休的力致近期股價也跟進打出底部，惟因去年跌勢過深，為股價鳴不平，力致（3483）選擇在兔年一開春就祭出銀彈攻勢，擬買回庫藏股。受到此利多激勵，力致早盤股價一度以60.1元、站上60元大關。

力致2日召開董事會，決議買回庫藏股，擬自今（3）日起至3月31日止，買回庫藏股一千張，此次庫藏股預定買回股份占公司已發行股數的1.28％，占比並不高，預訂買回價格區間落在46元至80元間，買回最低價46元，相較於力致2日收盤價58.8元，下檔仍有12.8元的空間，惟與上檔80元、仍存在21.2元的價差，再加以，力致也表態若股價低於區間價格下限，仍將繼續買回，可以嗅到力致執行庫藏股的決心。

力致指出，此次擬買回公司股份轉讓予員工，主要係為了激勵員工並留任優秀人才。舉 凡於認股基準日仍在職或對公司有特殊貢獻、經提報董事會同意之全職員工以及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過五成之子公司（包括海外子公司）之全職員工，均享有認購資格。

至於個別員工認購股數的多寡，力致亦有一套認定標準，力致表示，會考量員工職務、職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，惟實際具體認購資格及認購數量仍將交由董事會做決議。（工商時報 鄭淑芳）

（9）力抗地緣風險 法人大買智原

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原(3035)受惠外資等三大法人昨同步買超，今無畏盤勢拉回，開高震盪走高，迄上午11：14的市價暫報195.5元，大漲6.25%，改寫去年8月底以來波段新高，表現出色。

智原日前宣布，為ASIC客戶提供跨地域的多點製造支援服務。藉由與全球晶圓代工、半導體封裝和測試服務廠商的長期密切合作，智原能夠為客戶提供彈性生產支援，以減輕因經濟、意外、流行病或地緣政治而造成的製造風險。

智原積極投入資源致力於穩健的企業持續營運計劃(BCP)，並整合全球多點資源，包含工程師、晶圓代工廠、封裝和測試合作夥伴，成功克服過去幾年的供應鏈及產能挑戰。

因此，該計畫以其靈活的生產供應鏈管理、快速應變與風險管控能力獲得全球客戶的肯定。智原科技營運長林世欽表示，智原為客戶提供可選擇的生產解決方案，透過與全球供應鏈夥伴合作，智原增強應對突發事件的營運彈性，並協助客戶更有信心地開發長生命週期產品。

智原2022年全年合併營收130.65億元，年增高達61.6％，不僅創下歷史新高，年營收成長6成目標亦順利達成。展望2023年，因消費性晶片庫存調整持續，智原IP業務預估與去年持平或微幅減少，但NRE(委託設計)接案暢旺，在手開案規模預估可望再創新高。（時報資訊 王逸芯）

（10）亞德客站穩千元大關 多家法人升評喊買

氣動元件大廠亞德客-KY（1590）2月密集參加實體及線上法說會，第1場3日下午登場，說明今年營運展望。過年提前到來，1月工作天數減少，1月合併營收很難超越去年同期。3日股價先表態，平盤1,055元開出，目前大漲30.0元，站穩千元以上。

亞德客去年合併營收攀升至260.73億元，年增2.65％，改寫歷史新高。亞德客認為，今年氣動元件市場擺脫2021年第三季起至2022年底衰退的局面，今年需求回升，今年訂出營收持續成長的營運目標。

亞德客農曆前後密集參加法說會，第1場3日下午受邀出席華南永昌綜合證券舉辦法說會、8日1受邀參加美商高盛舉辦的「4Q22 Results Call」線上法說會。16日參加元大證券舉辦的「2023元大證券第一季投資論壇」法說會；20日受邀參加摩根大通證券舉辦之「Taiwan CEO-CFO Conference」法說會。

美系外資法人早在法說會前出具報告，預期大陸勞動力短缺，結構性改變自動化產業需求增溫，進而帶動氣動元件市場需求成長。大陸去年12月防疫封控解封後，確診人數遽增，恐影響第一季銷售，第二季起，湧現農曆年後回補及iPhone 15手機外觀設計變化也會帶動設備需求，今年氣動元件銷售成長，線性滑軌銷售也會增長。

多家法人已將亞德客評等修正為買進或加碼，並將目標價調高為1,200～1,300元。（工商時報 沈美幸）