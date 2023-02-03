Type-C概念香噴噴 這1檔飆漲停站4個月高

蘋果上季財報掉漆，拖累盤後跌逾3％，亦衝擊台股今日走勢。為符合歐盟政策，傳出iPhone15Pro先行導入Type-C接口，3月起建置Type-C生態系統，激勵概念股創惟（6104）亮燈漲停，偉詮電（2436）、通嘉（3588）、鈺創（5351）、威鋒（6756）等跟進大漲，蓄勢迎接下半年蘋果派商機。

歐盟、中國等全球主要消費市場未來將統一終端裝置接口至USB Type-C，成為今年搶救USB控制IC廠的一線生機。市場傳出蘋果下半年推出的iPhone15Pro將先行導入Type-C接口，預計3月起對供應鏈USB Type-C裝置進入認證階段，周邊供應商將逐步送樣。台廠概念股鈺創、創惟及威鋒等USB控制IC廠下半年有望大啖蘋果商機，早盤股價放量大漲，盤面上耀眼奪目。

創惟（6104）擁USB Type-C的Hub控制IC市占率高利基，同時擁有非蘋陣營及蘋果Macbook筆電客戶，若iPhone導入Type-C接口後，有望卡位相關周邊配件市場，昨獲三大法人聯手買超，早盤聞訊亮燈漲停，站上4個月高，成交量放大至2萬張。

鈺創（5351）E-Marker晶片可應用在USB4線材中，且USB4已將Type-C接口列為標準配備，亦可對應Type-C市場需求，早盤一度大漲衝上50元關口，連同USB-PD快充晶片供應鏈的偉詮電（2436）、通嘉（3588）同樣可望分杯羹，股價雙雙強勢表態。

蘋果上季財報揭曉，iPhone及Mac兩大產品營收均大幅年減差於預期，蘋果主力產品銷售亦遜於市場預期，且進入上半年新舊產品交替淡季，法人保守看待蘋果鏈上半年營運，早盤走勢分歧，漲跌互見。

（時報資訊 龍彩霖）