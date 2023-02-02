2/3盤前》利空籠罩 這產業考驗大

台股今（2/3）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.蘋果為符合歐盟政策，傳出決定將iPhone 15 Pro先行導入Type-C接口，且市場傳出3月起將開始建置Type-C生態系統，加速認證充電器、充電線等周邊廠商產品。台灣USB控制IC設計廠偉詮電（2436）、通嘉（3588）、鈺創（5351）、創惟（6104）及威鋒（6756）等供應鏈已經準備好迎接下半年這波蘋果Type-C商機。

2.美國升息循環漸入終端、美元指數回挫，帶動歐美日韓等股市大漲，尤其那指、費半指數1日各勁揚2％及5.19％，台股2日由科技股領漲，外資搶補225億元，刷新連13日買超2,387億元史上第二高，蓄勢挑戰史上最高連買金額，內資買盤前仆後繼，三大法人合計連13日買超2,740億元，已率先創新猷。

3.美國聯準會主席鮑爾於1日釋出鴿派訊號，使美股投資人信心受到提振，復以Meta上季財報優於預期，帶動科技股2日上攻，那斯達克指數強漲，惟道瓊工業指數在美國藥廠Merck拖累下收跌。

道瓊工業指數微幅下挫39.02點，或0.11%，以34,053.94點作收；標普500指數揚升60.55點，或1.47%，收4,179.76點，寫下去年8月以來的最佳收盤表現；那斯達克指數飆漲384.50點，或3.25%，收12,200.82點；費城半導體指數勁揚68.37點或2.22%，收3,141.84點。

4.台北國際電玩展登場，台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪出席開幕典禮後接受採訪時指出，這是三年以來首次完全解封，恢復完全實體展覽，遊戲區、商務區都大排長龍。他也看好電子業在庫存調整之後，今年景氣會比去年好，將是逐季往上的走勢。

5.臉書母公司Meta第四季營收優於市場預期，財測樂觀且將花400億美元買庫藏股，盤後股價飆漲近20％，激勵元宇宙概念股大漲，指標股宏達電開高走高，衝上漲停，同集團的建達、立衛、全達、位速也跟進漲停，上演「五燈獎」，再度躍盤面焦點。

6.國台辦1日發文表示，已致函我方建議恢復廣州等16個兩岸直航航點，對此陸委會主委邱太三2日呼籲，希望兩岸能夠積極合作，評估不只恢復這16個航點。

7.美國FOMC於2日宣布將聯邦基金利率目標範圍上調1碼（0.25個百分點），符合市場預期，但觀察我國央行公開市場操作的短天期利率，近三個交易日沒有明顯變動，反映市場認定央行第一季升息的機率降低。

8.手機及筆電等消費性電子需求疲弱，面板生產鏈仍在積極降低過多庫存，供應商已開始降價加快面板驅動IC的庫存去化，封測廠頎邦及南茂第一季雖然面臨訂單減少及價格折讓壓力，但業者認為最壞情況已經過去，隨著面板驅動IC第二季下旬開始進行存貨回補，封測產能利用率將見止跌回升，看好今年營運將逐季成長。

9.信邦（3023）2日公告1月營收27.56億元、月增4.16％、年增17.12％，創歷年同期新高。展望2023年信邦於去年底法說會上指出，看好綠能、電動車等產業需求不淡，許多新產品也將陸續發酵，2023年力拚維持雙位數成長的方向不變。

10.雲端數位解決方案服務商宏碁資訊（6811）去年受惠企業對雲端服務及數位轉型的需求增溫，全年度營收以年增近17％、突破72億元，刷新歷史新高後，看好台灣公有雲服務市場規模將持續擴大，亦可望為宏碁資訊在今年挹注成長動能，續維穩近年來營收兩位數增長走勢。

11.美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，雖未釋出升息周期即將結束信號，但升息激烈程度明顯放緩。摩根士丹利證券指出，2022年困擾市場的高通膨壓力，2023年可望迅速下滑，是時候掌握政策轉彎投資機會，同步升評金控雙雄富邦金、國泰金至「優於大盤」。

12.歐盟、中國等全球主要消費市場未來將全面統一終端裝置接口至USB Type-C，成為今年搶救USB控制IC廠的一線生機。觀察全球主要USB控制IC開發商，幾乎都已經是台灣IC廠所掌握的市場，業界甚至打趣的說「新店」已經把持全球USB控制IC發展。

值得注意的是，USB控制IC廠大多由台灣IC設計廠供貨，舉凡鈺創、祥碩、創惟、威鋒等USB控制IC都是相關供應鏈之一，另外USB-PD晶片更有偉詮電、通嘉等IC設計廠拿下各大筆電、周邊配件大廠訂單。

13.為因應未來市場需求，國內不銹鋼龍頭燁聯積極轉型，預計投資新台幣70.3億，設立精密不銹鋼廠，初步規畫生產高端不銹鋼品，主要供應高科技產業。這項建廠計畫預計今年起分階段推動，目標三年內完成啟用。

14.超微（AMD）1月31日盤後公布截至2022年12月底止第四季財報，數字優於預期，2023年第二季起，PC業務有望回升，帶動包括建達（6118）等16檔AMD概念股2日股價展翅高飛。

包括建達、晶焱、揚智、矽統、健策、祥碩、信驊、嘉澤、智原、鈺創、南電、致新、聯發科、茂達、聯電、京元電子等16檔AMD概念股2日漲幅逾2％，法人本周以來買超，成為盤面上亮點。

15.新台幣2日延續金兔年開紅盤以來的強勢格局，開盤再狂飆逾3角，盤中對美元最高來到29.658元，終場收在29.7元、創逾七個月新高，單日升值2.65角或0.89％，為逾二個半月最大升幅，總成交易量達25.48億美元，且新台幣累計近四個交易日爆升2.25％，居最強亞幣地位。

16.相較於大多數應用仍在庫存調整階段，汽車因為新能源趨勢，伺服器則因新平台轉換趨勢，需求相對有撐，且市場普遍看好這兩塊應用後續需求不淡，搭上汽車板、伺服器板前景可期，法人看好PCB大廠臻鼎-KY（4958）、健鼎（3044）今年同步受惠。

17.統計本周以來法人主要買超上櫃股，包含台半、金居、中美晶、榮剛、合晶、光洋科、宜特、元太、漢磊、欣銓等，除元太股本稍大外，多為中小型題材股，都有籌碼面優勢。

18.光通訊模組廠眾達-KY（4977）去年營運後來居上，2022年第四季營收一舉衝上9.16億元寫下歷史次高，季增11.8％，法人看好眾達-KY單季EPS有望挑戰3元，全年EPS則有機會突破6元，儘管今年首季進入淡季，但仍有望繳出年增的成績，重返成長路已成定局。

19.年後大批台商、急貨搭機飛大陸，意外推升兩岸航線貨運運價，貨代業者透露，這2天華航、長榮航將台灣飛成都的運價調漲20％～25％，約上漲新台幣15～20元，換算每公斤運價飆上3位數、達120～130元，高於歐美線運價每公斤約3美元水準（約新台幣90元），不止是目前兩岸航線運價最高，也可望是歷來兩岸航線運價首度高於歐美線。

20.康舒（6282）受惠於併購案利多，又有第四季本業獲利看俏、首季營收可望與去年同期持平下，農曆年開紅盤以來已經連續拉出四根紅K棒，2日大漲近半根停板、收在38元，創下2022年1月以來短線新高。

21.通膨降溫，美聯準會升息放緩，壓抑美元指數，新台幣兌美元匯率周三升破「2字頭」，2日續強，大升2.65角，最新匯價來到29.7元。搭配「黃小玉」等上游食品原料價格回檔，食品廠統一（1216）、南僑（1702）、大成（1210）、卜蜂（1215）等，今年成本壓力可望大幅紓解。

22.IC設計服務廠創意（3443）2日公告去年財報，去年第四季獲利賺逾一個股本，全年獲利年增逾1.5倍達37.10億元，每股純益27.69元優於預期。創意董事會決議去年盈餘配發每股14元現金股利，股息配發率逾5成，以2日收盤價864元計算現金殖利率約1.6％。

23.春節過後國際鋼價連環漲，除歐美熱軋每公噸大漲100～120美元外，亞洲鋼價也點燃漲價火苗，其中越南和發煉鋼廠1日宣布調漲3月熱軋盤價，每公噸上漲40～50美元以上，市場也傳出大陸寶鋼預計下周開出的3月盤價可望順勢漲價。

受此激勵，中鋼預計本月中旬開出的3月內銷盤價續漲動能轉強；中鋼表示，對3月盤價抱持正面態度。

24.去年跌跌不休的國內機車銷售市場，新年伊始出現止跌訊號？元月儘管因史上最長年假使工作日驟減，但機車銷量4.45萬輛僅年減2.7％，對比去年第四季動輒2、30趴的跌幅明顯收斂，業者期待是市場回春訊號。

25.陳建仁組閣後2日召開首次例行行政院會，國發會就「2023總體經濟情勢」進行報告，會後陳揆作出五點提示，包含審慎關注國際政經局勢、注意減輕國人負擔等，展現力拚經濟決心。國發會也指出，台灣景氣部分領先指標已隱約有落底跡象，預期下半年經濟會穩健復甦。

26.2023年台北國際電玩展2日正式開展，今年有三大亮點。首先，逾250家遊戲公司參展，創下疫情之後最大規模。其次，元宇宙概念及Web 3.0的遊戲已成形，不少台灣獨立遊戲開發商已有產品展出。第三則是海外協會組團看展，商務區翻倍成長。

主辦單位台北市電腦公會表示，此次台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS），共有來自24個國家、265家廠商，使用1,150格攤位規模。不少國際級廠商參展，例如任天堂首度參展，微軟則是暌違11年後再重新回歸。

27.元宇宙逃兵三星、Google一起蹭蘋果熱度歸隊？三星與Google都曾是VR的先驅，不過也早在2018年便暫時退出，三星在2日UNPACKED發表會中無預警與Google、高通高層一同宣布，三方正在合作打造新款XR硬體產品與生態系統，硬體將採用高通的晶片、作業系統則是某個沒有公開過的Android版本，問世時間與硬體規格則都沒有公布。

28.近期AI聊天機器人：ChatGPT火爆全球，大陸互聯網巨頭百度日前也傳出將推出陸版ChatGPT。

受此激勵，A股AIGC（AI生成內容）概念股2日大漲，漢王科技股價再飆漲停，連拉四根漲停板。初靈信息、視覺中國分別收漲16.19％、6.44％。

29.電動車巨頭特斯拉（Tesla）近期的兩波降價行動，為低迷的交付量帶來轉機。消息人士透露，特斯拉（Tesla）打算在未來兩個月，提高其上海超級工廠的產量，計劃每周平均產出近2萬輛汽車，以滿足車款降價後所引發的市場需求。

30.美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨一如預期宣布升息1碼，主席鮑爾首度坦承通膨降溫，但要宣告戰勝通膨言之過早，重申仍將持續升息，今年還不是降息的適當時機，他認為美國經濟還是有望軟著陸。

Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）2日宣布，聯邦基金利率調高25個基點，來到4.5％-4.75％區間，是2007年10月來最高水位。

31.銀價過去三個月來急遽上漲，漲勢凌厲甚至超越金價。分析師表示，白銀身兼工業與貴金屬雙重特性，不像黃金主要用於投資與製作珠寶，因此銀價表現凌駕金價，顯示市場看好全球經濟將往好的方向前進，不似2022年中預測的那般悲觀。

32.受到美國聯準會主席鮑爾1日鴿派言論壓低美指影響，加上近日中國大陸經濟數據優於市場預期，人民幣兌美元中間價2日調升362個基本點報6.713元、創下近七個月高點。人民幣兌美元在岸價、離岸價同步走揚，均一度升破6.71元，逼近6.7元關口。

33.大陸鬆綁防疫措施後，蘋果鏈企業藍思科技等多家製造業大廠預期，整體經濟走俏，加上2023年返鄉過年的員工與前兩年相比增加，導致近期大陸經濟重鎮─珠三角地區，掀起一波徵才潮。其中，廣東省東莞市節後提供4,034個職缺，要徵5.17萬人。

34.美聯準會（Fed）周三例會後一如外界預期將升息幅度放緩至1碼，且主席鮑爾表示打擊通膨方面已取得進展，令市場瀰漫樂觀情緒帶動美股大漲。但鮑爾言論遭投資人解讀為此波升息循環可能接近尾聲，導致美元承壓持續走貶，下探逾九個月新低。

35.海基會時隔三年舉辦大陸台商春節聯誼，總統蔡英文2日出席致詞時，再次向對岸釋出善意，表示我方溝通的大門始終敞開，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。

36.封測廠訊芯-KY（6451）因為美中貿易戰及地緣政治風險，所以調整腳步前往越南設廠，隨著越南河內廠良率提升，開始承接美系客戶光收發模組訂單，新投資的越南北江廠下半年啟用，訊芯-KY預期今年營運可望先蹲後跳，法人看好年度營收可望較去年成長逾1成。

37.2023台北國際電玩展2日揭曉「GAME STAR 遊戲之星」得獎結果，大宇資（6111）以「女鬼橋：開魂路」榮獲「台灣研發遊戲」金獎。傳奇（4994）的「幻想神域」獲銀獎。

受到電玩展、寒假及過年紅包等利多效應帶動，遊戲類股2日收紅盤上演慶祝行情。其中大宇資漲幅2.12％、以67.4元作收，弘煜科（6482）則收43.5元，單日漲幅1.75％，網龍（3083）及智冠（5478）也收紅盤。

38.高球桿頭代工廠近三年獲利飆升，員工也同樂，大田（8924）今年除每人發出一個月年終獎金加6千元紅包，還調薪4％到6％，今年年中的分紅每人可望領到約80萬元，羨煞傳統產業。復盛（6670）的員工除了基層加薪，獎金和分紅平均年增逾30％。明安（8938）的正式員工近三年薪資平均成長10％～20％，鉅明（8928）今年將會為員工調薪。

39.中興電（1513）拿下台電161KV、345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS）標案，加上統包工程，在手訂單272億元，今年營收及獲利將挑戰史上新高。中興電董事長江義福表示，今年成長動能來自台電強韌電網計畫、統包工程、氫燃料電池、太陽能電廠及儲能系統。

40.隨油價、需求穩步增溫，遠東區五大泛用樹脂新春現貨報價開紅盤，油價、報價走堅回升下，目前塑化產品利差改善、提振，PVC、EVA、SM利差增加，台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、台達化（1309）、國喬（1312）等可望受惠。

41.寶島科（5312）積極鞏固眼鏡通路市場龍頭地位，今年將持續推動新裝修二代店，還要斥資4,500萬至6,500萬元開設新店約10家，藉以擴大營運規模，續居台灣眼鏡業龍頭地位。

B.利空因子：

1.財政部2日公布最新統計，初步統計2022年台灣賦稅負擔率（不含社會安全捐）較前一年上升1個百分點至14.2％，創1999年以來的24年新高（前高是1998年的15.4％）；平均每人稅負則是13萬8,840元，較前一年增加1萬6,471元，寫下歷史新高。

2.英國央行、歐洲央行（ECB）2日連袂宣布升息2碼，一如市場預期，雙雙將利率升至2008年來新高水準。不同的是，英國央行暗示循環可能接近尾聲，但歐洲央行預告3月再升息2碼。

英國央行貨幣政策委員會2日以7票對2票，同意升息2碼，將基準利率從3.5％調升至4％，升抵2008年來最高水準，此為連續第十次升息。

3.內政部長林右昌2日主持首次部務會報，並舉行首次記者會。他表示，閣揆陳建仁很關心居住正義問題，會在近期推動跨部會合作，實現居住正義，他也透露，《平均地權條例》相關子法會在4月完成。

另據悉，行政院2日討論房貸補貼方案，未來排富條件不採所得分位方式，擬改用家戶總所得在一定範圍內的購屋族予以補貼，不排除年所得150萬以下為選項之一。

4.AI（人工智慧）自2017年在台灣已經蔚為風潮，財團法人人工智慧科技基金會（AIF）2日公布《產業AI化大調查》結果顯示，至今仍有7成台灣企業的AI發展尚未啟動，且零售貿易服務業、製造業及政府機關等，超過半數仍停留在「莫宰羊（Unknowing）AI」階段。

5.韓國周四公布1月消費者物價指數（CPI）較去年同期大增5.2％，不僅高於市場預期，並創下三個月最高，顯示通膨有復燃之勢，也讓央行進一步升息的可能性又浮上檯面。

6.印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下阿達尼企業（Adani Enterprises）宣布撤回25億美元股票增資案，使得周四（2日）股價持續狂洩逾20％。自美國做空機構1月下旬指控阿達尼集團財務造假以來，隸屬該集團的7家子公司股價不斷重挫，合計市值蒸發逾1,000億美元。

7.電動車新創公司Rivian周三宣布啟動第二輪裁員計畫，本次打算再削減6％的人力，以保留現金因應特斯拉等大型競爭對手掀起的價格戰。

8.美國積極拉攏日本與荷蘭加入對中國的晶片封鎖陣營，各種動態顯示三方已達成協議，但國際半導體產業協會（SEMI）指出，若日荷管控不如美國，相關措施恐無效。外界猜測美國兩大盟國的限制力度可能不如預期。(中性看待)

9.2022年以來，大陸半導體產業步入下行週期，資本市場的熱度也同步降溫。專家表示，當前半導體行業正處於去庫存週期，加上多數半導體廠商取得融資難度增加，部分廠商開始積極尋求收購買家，預期今年大陸半導體行業將掀起一波整併潮。

10.世界黃金協會最新報告顯示，2022年度全球黃金需求（不含場外交易）年增18％至4,741噸，為2011年以來最高的年度總需求量。不過，該年度中國因疫情干擾，對金條和金幣需求年減達24％；且中國市場上的黃金ETF總持倉共減少24噸，創下有史以來最大年度流出量。

11.去年2月俄烏戰爭開打以來，7大工業國（G7）及歐盟大型企業為了響應西方制裁紛紛宣布退出俄羅斯的計畫。如今戰爭即將屆滿一年，但最新調查發現實際退出俄羅斯的企業少之又少。

12.防疫雙險理賠黑洞繼續擴大，金管會2日公布今年1月防疫險、疫苗險理賠，一個月理賠金額破220億元，平均日賠逾7億元，比去年日賠5.8億元還慘。但隨防疫政策調整為「0+7」，不再強制隔離「5+N」，可望讓確診人數大幅下滑，減少防疫保單的虧損。

13.受防疫險鉅額理賠黑洞影響，加上美國暴力升息、股債市況不佳等因素，產壽險去年淨值皆狂掉，其中壽險幾波搶救淨值已見效，但產險業淨值則創14年來新低。金管會保險局副局長蔡火炎2日公布，2022年底產險業淨值僅剩新台幣614億元，創2009年以來、14年來同期新低。

14.合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達2日指出，平均地權條例裡限制私法人買房的規定，以私法人買豪宅所受影響最大，但豪宅價格有其僵固性，價格會因此下來多少，仍待觀察。

15.因客戶訂單仍疲弱，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）1月營收年減51.93％，降至1.19億元，月減6.11％，創2019年4月以來新低。公司指出，客戶端庫存持續去化，預期4、5月有機會降到健康水準，如以下半年各家手機品牌推出新機的時間點回推，第二季訂單將有望慢慢好轉。

16.泰山（1218）經營權之爭大亂鬥，雙方各說各話。泰山市場派2日公告，將於3月16日召開股東臨時會改選董事。公司派則持續祭出拖延戰術，擬對倒戈的獨董陳敏薰提出解任訴訟。

17.加工絲廠宏益（1452）受市場需求疲弱及農曆春節期間工作日減少影響，1月合併營收6,834萬元，年減60.98％。

18.聚陽（1477）受歐美服飾消費市場去年耶誕檔期表現不如預期，品牌商庫存去化速度慢拖累，自結1月合併營收23.87億元，較去年同期減少16.5％。

19.從近期的運價指數來看，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）與上海出口集裝箱運價指數（SCFI），皆持續往低點下探，美西線、歐洲線運價也是未見起色。

長榮海運高層更直指，今年全球航運業將面臨全球經貿下滑、運價崩跌、新船激增等威脅，並表示除非船公司能大幅度調整運力，否則若持續運價戰，美西、歐洲等重要航線恐跌破榮枯線。（閱讀全文）

20.蘋果於2日公布上季財報，營收、獲利、以及多項產品的銷售額均遜於分析師預期，其中，季度營收年減逾5%，為2019年以來首見衰退，拖累其盤後股價下挫。

根據蘋果釋出的數據，2023會計年度第一季的營收為1,171.5 億美元，年減5.49%，遜於分析師預期的1,211.0億美元，每股盈餘為1.88 美元，低於預期值1.94美元，毛利率則是落在42.96%。

21.美股盤後電子盤，迄台北時間上午7：59，道瓊工業、S&P 500與NASDAQ 100等二大期指數，悉數下挫，跌幅分別是0.24%、0.62%及1.32%。

22.綜合外媒2日報導，零售電商巨頭亞馬遜在疫情期間收益飆漲，但如今面對的是疫後的適應不良，其周四（2日）公布的財報顯示，AWS雲端業務營收成長下滑且不及預期，儘管假期季的銷售成長了9％，亞馬遜去年仍損失27億美元，是自2014年以來首次出現虧損的一年，且因裁員縮編也無法彌補消費者減少支出帶來的財務衝擊，亞馬遜甚至預期本季恐面臨零利潤。

23.高通（Qualcomm）於2日公布上季財報，由於智慧型手機的市場需求萎靡、客戶的晶片庫存水位過高，高通上季營收年減12%，且今年上半年料將持續低迷，拖累其盤後股價挫跌。

根據高通公布的數據，其2023會計年度第一季的營收為94.56億美元，年減 12%，遜於分析師預估的96億美元，上季每股盈餘為2.37美元，亦低於分析師預期的2.34美元，淨利則是年減27%至26.84億美元。

24.蘋果、高通與亞馬遜等最新一季財報，於美股周四盤後陸續公布，多不如預期理想，使盤後科技股為主軸NASDAQ期指大跌，對台股電子短多負面影響，加上電子股在農曆年後已多急漲一波，使極短線獲利回吐賣壓將陸續出爐，不宜漠視。而台股的年線關卡，是否由前波頭部區轉為中期底部區，宜密切觀察。

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