AMD財報佳 建達、晶焱等16檔概念股吃香

超微（AMD）1月31日盤後公布截至2022年12月底止第四季財報，數字優於預期，2023年第二季起，PC業務有望回升，帶動包括建達（6118）等16檔AMD概念股2日股價展翅高飛。

包括建達、晶焱、揚智、矽統、健策、祥碩、信驊、嘉澤、智原、鈺創、南電、致新、聯發科、茂達、聯電、京元電子等16檔AMD概念股2日漲幅逾2％，法人本周以來買超，成為盤面上亮點。

AMD上季營收56億美元、年增16％，高於分析師預期的55億美元；調整後每股稅後盈餘（EPS）為0.69美元、年減25％，同樣高於分析師預期的0.67美元，毛利率51％，營業利益率23％。資料中心部門成長的貢獻，彌補客戶端及遊戲部門的營收衰退。

AMD釋出本季將出現2019年來首見年比減退的展望，但狀況比市場預期好，執行長蘇姿丰稱，其PC市場業務將在本季觸底，資料中心市場下半年轉強，為現階段產業氣氛低迷的情況下，注入強心針。

大型本土投顧分析，AMD預期，2023年第二季PC業務有望自谷底回升，將有利其晶片組合作廠商祥碩。此外，隨上半年推出新伺服器CPU Bergamo與下半年伺服器需求回溫，也有利AMD伺服器相關供應鏈，包括台積電、英業達等。

兆豐投顧也指出，AMD財報優於預期，激勵台股相關概念等亦跟進走高；惟AMD財報優於預期主要是因為資料中心及嵌入式業務的亮麗表現，2023年預期整體需求仍有好有壞，下半年會強過上半年。

AMD概念股2日受激勵走高，健策、嘉澤漲幅分別達6％、5％，考量AMD本季營運展望仍保守，建議AMD概念股不追高，區間操作為宜。

延伸閱讀

升息放緩 大摩升評金控雙雄

元宇宙雀躍 概念股飛上天 2檔當沖爆大量

櫃買漲勢旺 法人買超股吸睛

信驊擠下大立光 再奪股王