升息放緩 大摩升評金控雙雄

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，雖未釋出升息周期即將結束信號，但升息激烈程度明顯放緩。摩根士丹利證券指出，2022年困擾市場的高通膨壓力，2023年可望迅速下滑，是時候掌握政策轉彎投資機會，同步升評金控雙雄富邦金、國泰金至「優於大盤」。

摩根士丹利證券台灣金融產業分析師施姵帆指出，根據大摩總體經濟策略團隊觀點，預期在工資、CPI、ISM等數據放緩之下，2022年嚴峻的高通膨狀況至2023年將明顯降溫；大摩經濟學家最新估計的個人消費支出（PCE）通膨為2.8％，比Fed估算的3.5％要低，研判Fed政策可能轉向。

如此一來，摩根士丹利預測，美國10年期公債殖利率將由目前的3.5％左右，至2023年底時回落到3.15％，伴隨美元走軟，估計美元指數將從104滑落到98。

施姵帆認為，考量美元指數可能於2022年第四季見頂、2023年回檔，研判資金將重新回流新興市場，有鑑於大摩估計台股上半年有機會上看16,500點，股票市場的資本利得將是壽險業者獲利重要來源。除看好壽險股淨值提升，一併考慮大摩看好投資壽險為主體金控優於銀行股，因而同步升評富邦金與國泰金，推測合理股價分別拉高到70.1元、48.4元。

美銀證券日前也看好金控雙雄後市，維持富邦金「買進」投資評等，並將國泰金投資評等由「劣於大盤」跳升到「買進」，推測合理股價各是71元與49元。美銀並指出，市場先前的悲觀看法均已反映在壽險為主體金融股的評價上，無論從歷史角度、抑或是與區域同業比較的觀點來看，現階段約0.8倍的股價淨值比看來都相當便宜。

摩根士丹利進一步說明，富邦金2023年股東權益報酬率（ROE）仍有13.3％水準，比2018年～2019年升息後的11.4％～12.8％更高，顯示其獲利能力正在改善，其次，富邦金盈利能力佳、淨資產也充足，有利支撐未來二年現金股利發放。