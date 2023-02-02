2月2日一分鐘強弱勢股

2月2日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

位速(3508)

9.99

Meta 盤後大漲+台北國際電玩展開幕，加持元宇宙概念股

泰茂(2230)

9.97

元月飆股，經前一日回檔、賣壓宣洩後，漲勢重啟再攻漲停

建達(6118)

9.97

Meta財測樂觀激勵行情，台指標概念股也跟進、亮燈漲停

巨有科技(8227)

9.96

成交量翻近4倍增加、達2,397張，簇擁股價反攻月線

晶宏(3141)

9.95

短均線全面翻揚，買盤湧入、破1.4萬張，股價站穩半年線

大眾控(3701)

9.93

車電族群吸買盤；股價跳空開高、強勢上攻，續朝年線邁進

創意(3443)

9.92

去年獲利看俏，今年可望再戰新高；股價漲停並再創天價

正基(6546)

9.91

成交量翻4倍增、達3,069張，股價飛躍季線、拉長紅K

來頡(6799)

9.91

甫開放信用交易；買盤湧入，股價3級跳，連2日攻漲停

連宇(2482)

9.88

強攻電動車充電樁自助結帳商機，美國市場布局逐漸收割

表：方歆婷

2月2日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

淘帝-KY(2929)

 6.93

高層為掩飾虧損涉造假財報、內線避損，董事長等人遭訴

裕隆(2201)

 5.92

股價觸波段新高後，獲利了結賣盤出籠，回測5日線

美而快(5321)

 3.59

外資轉賣244張，自營商也小賣；股價觸高後小幅回檔

和成(1810)

 3.55

外資日前由連買轉賣、高達2,901張，籌碼有鬆動之虞

奈米醫材(6612)

 3.5

股價昨觸高後回檔；外資近期賣多於買、昨賣超106張

八貫(1342)

 3.05

軍工題材消風，股價觸高後引賣壓大舉出籠，漲勢暫歇

美食-KY(2723)

 2.61

賣盤調節，股價回測5日線；投信終止連買、轉賣113張

八方雲集(2753)

 2.51

創辦人爆炒股；股價在開春首日大跌後，連日徘徊月線下

穩懋(3105)

 2.09

外資連3日賣超，昨力道擴大至1,364張，投信也賣87張

王品(2727)

 2.03

股價居各均線之上，惟昨創波段新高後，獲利了結賣壓出籠

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組