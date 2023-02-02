2月2日一分鐘強弱勢股
2月2日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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位速(3508)
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9.99
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Meta 盤後大漲+台北國際電玩展開幕，加持元宇宙概念股
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泰茂(2230)
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9.97
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元月飆股，經前一日回檔、賣壓宣洩後，漲勢重啟再攻漲停
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建達(6118)
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9.97
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Meta財測樂觀激勵行情，台指標概念股也跟進、亮燈漲停
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巨有科技(8227)
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9.96
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成交量翻近4倍增加、達2,397張，簇擁股價反攻月線
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晶宏(3141)
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9.95
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短均線全面翻揚，買盤湧入、破1.4萬張，股價站穩半年線
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大眾控(3701)
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9.93
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車電族群吸買盤；股價跳空開高、強勢上攻，續朝年線邁進
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創意(3443)
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9.92
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去年獲利看俏，今年可望再戰新高；股價漲停並再創天價
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正基(6546)
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9.91
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成交量翻4倍增、達3,069張，股價飛躍季線、拉長紅K
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來頡(6799)
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9.91
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甫開放信用交易；買盤湧入，股價3級跳，連2日攻漲停
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連宇(2482)
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9.88
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強攻電動車充電樁自助結帳商機，美國市場布局逐漸收割
製表：方歆婷
2月2日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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淘帝-KY(2929)
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6.93
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高層為掩飾虧損涉造假財報、內線避損，董事長等人遭訴
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裕隆(2201)
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5.92
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股價觸波段新高後，獲利了結賣盤出籠，回測5日線
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美而快(5321)
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3.59
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外資轉賣244張，自營商也小賣；股價觸高後小幅回檔
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和成(1810)
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3.55
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外資日前由連買轉賣、高達2,901張，籌碼有鬆動之虞
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奈米醫材(6612)
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3.5
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股價昨觸高後回檔；外資近期賣多於買、昨賣超106張
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八貫(1342)
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3.05
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軍工題材消風，股價觸高後引賣壓大舉出籠，漲勢暫歇
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美食-KY(2723)
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2.61
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賣盤調節，股價回測5日線；投信終止連買、轉賣113張
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八方雲集(2753)
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2.51
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創辦人爆炒股；股價在開春首日大跌後，連日徘徊月線下
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穩懋(3105)
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2.09
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外資連3日賣超，昨力道擴大至1,364張，投信也賣87張
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王品(2727)
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2.03
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股價居各均線之上，惟昨創波段新高後，獲利了結賣壓出籠
製表：方歆婷
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