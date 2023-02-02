外資買超225億 台股短多5大族群吸睛

外資買超225億 三大法人買超台股237億元

外資買超台股急急如律令！在美國Fed（聯準會）公布元月例會僅升息一碼後，今在台股再大動作加碼，單日又大舉買超225.38億元。

除外資與陸資加碼台股不手軟外，投信法人短期做多意願仍濃厚，周四再買超14.11億元；僅自營商逢高酌量調節，今自行買賣部分係買超2.44億元，避險部分係賣超4.81億元，合計單日賣超2.37億元。總計外資等三大法人單日買超台股237.12億元。

（工商時報 數位編輯）

台積電勁揚10元 台股收漲175點站上15,500點

美國聯準會（Fed）升息1碼，激勵美股1日收紅。台股今天則在半導體、元宇宙概念股強勢表態帶動下，終場強漲175.03點，站上15500點關卡。台積電上漲10元，以540元作收。

美國聯邦準備理事會宣布升息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，激勵台股今天開高走高，一度至15602.09點。終場加權指數上漲175.03點，收在15595.16點，漲幅1.14%，成交值新台幣2718.26億元。

半導體族群今天由台積電帶頭喊衝，類股終場上漲2.13%。台積電收盤上漲10元，收在540元，漲幅1.89%；週五將召開法人說明會的聯發科則以747元作收，上漲23元，漲幅3.18%。

臉書（Facebook）母公司Meta首季財測優於預期，並將擴大買回庫藏股，激勵盤後股價漲近20%，帶動宏達電、威盛等元宇宙概念股走強。

伺服器管理晶片廠信驊重登台股股王寶座，終場強漲115元，收在2275元，漲幅5.32%。生技、航運等族群今天也受買盤青睞，類股終場分別以上漲1.49%、1.19%作收。

（中央社）

《盤後解析》熱錢推升 股匯齊揚

美國Fed如預期升一碼，主席鮑爾坦言通膨已經見到降溫，後續應該僅再升息1~2次，但2023年不會降息，在轉趨鴿派言論預期下，不僅推升台股走揚，新台幣也持續強升，盤中飆升3角，創下去年6月以來的盤中新高價。終場收漲175.03點、報在點15595.16點、成交量2718.26億元。台股短線預計在熱錢效應下，有利延續短多格局。

龍頭權值股今由半導體族群最為火熱，台積電(2330)開高震盪，收漲1.89%，報在540元，聯電(2303)同樣強勢演出，站上50元，終場收漲2.3%、報在50.4元；明日即將舉辦法說會的聯發科(2454)今股價強勢衝高、一度站上750元，終場收漲3.18%；華邦電(2344)大漲6.7%。另外，信驊(5274)更是在早盤後急拉，撂倒大立光(3008)奪下股王寶座，終場收在2275元。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)尾盤則獲買單敲進，終場收漲0.9%、0.82%。短線預期在熱錢效應下，台股延續短多格局不變。

電子股今日超狂吸「金」，元宇宙題材、IC設計股當道。Meta財測樂觀且有意斥資400億美元買回庫藏股，帶動盤後大漲近20%，元宇宙概念股今發燙，宏達電(2498)以66.9元鎖住漲停作收，威盛(2388)則差一檔即漲停，威鋒電子(6756)收漲逾6%。IC設計股部分，創意(3443)明日法說，市場普遍看好今年營運將持續樂觀成長，今漲停作收，來詰(6799)同樣收在漲停，聯發科家族的揚智(3041)則大漲7.89%。

美國Fed如預期升息一碼，國泰投信董事長張錫就表示，對於今年下半年市場看好，主要原因除了預估美國2、3月將各升息一碼，5月可能就不再升息外，再者就是大陸突然宣布解封對於產品及零組件需求回升，是先前未預料到的一塊，看好族群包含手機、電動車及雲端設備等相關供應鏈。

由於FED決策內容符合預期，有利於市場不確定性降低，加上台幣持續走升，熱錢效應加持下，有利台股延續短多格局不變，短期依舊可尋找相對跌深或是產業有機會提前落底回溫族群佈局。

（時報資訊 王逸芯）