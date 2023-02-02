不怕住套房!金融股3選1 達人挑「慘王」

台股金兔年驚驚漲，領了年終想進場又怕住套房，金融股成穩健型投資人首選，達人以中信金、玉山金、富邦金等3檔金融指標股為例，表示從「救人翻身」的邏輯中，挑出獲利衰退最多、股價跌幅最大的個股，認為榮登「慘王」的富邦金堪稱首選。

以「十方」為筆名的理財作家李雅雯，在臉書十方富裕人生（心靈 夢想 財富）發文，指出接到1通焦慮的讀者電話，他問漲上去了怎麼辦，他領了年終現在很想進場，但卻又不知道可以買誰，擔心是一時的反彈會怕被套牢，所以他想投資金融股，因此他問我富邦金、玉山金和中信金，誰還可以買。

首先要了解有誰不慘？2022年第3季，各銀行EPS衰退幅度，和去年同期相比，這3個銀行以富邦金年減43%最慘，玉山金、中信金也各衰退31%，看來都很慘，那要如何在其中挑出體質比較好的股票？在挑銀行股之前，一定要先了解，銀行賺的是什麼錢。

1.銀行靠利息來賺錢：它吸你的存款，給你1%利息，然後借錢給別人，收3%的利息，這中間的2%，就是賺錢關鍵。2.銀行靠投資來賺錢：除了會吸存款，還很懂得投資，而且是借錢投資，它們買的商品，跟我們會買的差不多，有債券、也有股票。

李雅雯提醒，中信金利息收入看似很穩，但投資收益卻連年衰退

所以要牢記，銀行要賺錢，一靠利息，二靠投資。當挑銀行股的時候，要檢查它歷年的利息收入如何？有沒有逐年增加？或者投資收益怎麼樣？有沒有越來越好？或者在金融海嘯的時候，賠得比別人少？從財報損益表去看這2項收入的變化，是最重要的事。

那麼再來看看，富邦金、玉山金、中信金在過去這1年，到底在利息收益，跟投資收益上，慘況各自如何？其中，富邦金、玉山金都因為股票賠錢導致EPS衰退，至於中信金利息收入看似很穩，但投資收益卻連年衰退，同樣也因股票慘賠導致。

既然大家都那麼慘，現在要買到底要選誰？李雅雯以採茶女故事妙喻，指採茶女路邊撿了個沒錢又得肺病的落魄書生，好心帶回家照顧，結果3年後，書生上京趕考，拿了狀元，騎著白馬回來迎娶採茶女，成了狀元夫人。

這種故事，你聽過沒有？採茶女的「救人翻身」邏輯，跟現在選銀行股的邏輯，是同樣一個道理。想看誰未來最有潛力？首重（1）誰最慘？現在衰退最多？（2）誰最賤？價格跌最多等2大原則。

由於富邦金堪稱2022年「慘王」，若非要在3家金融股裡，選出最適合買進的，她會選擇富邦金，也建議大家可以翻翻他們的損益表，自己仔細想一想。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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