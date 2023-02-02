創意衝天價 元宇宙族群玩嗨 22檔飆高音

台股今（2日）加權股價指數收盤報15,595.16點，漲175.03點，漲幅1.14％，成交量為2,718.26億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計倫飛、晉弘、詠昇、位速等22檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以半導體、電子類股波動最大，分別上漲2.13％、1.74％，觀光類股跌幅明顯，下跌1.18％。

創意明日將舉辦法人說明會，去年獲利估逾2股本，市場看好在AI、HPC雙動能撐腰之下，創意今年獲利可再戰新高，帶動股價漲停，衝上864元新天價。

另外，台北國際電玩展今日登場，不僅遊戲族群人氣旺，元宇宙概念股也上演慶祝行情，位速、宏達電亮燈漲停，威盛、驊訊、威鋒電子、揚明光等同步強彈。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6％的有22檔，前十名依序為台股上市股今漲幅達6％的有22檔，前十名依序為倫飛、晉弘、大眾控 、 創意、來頡、連宇、瑞利、宏達電、威盛、揚智，當中前8名皆為漲停。

上市股今跌幅超過2％的有14檔，前10名有淘帝-KY、永固-KY、裕隆、立益物流、和成、大將、八貫、華夏、嘉裕、美食-KY。

上市成交量前10名個股依序為聯電、華邦電、長榮航、華新、裕隆、康舒、鴻海、華航、中信金、國泰金。

上櫃有17檔7％以上漲幅，漲幅前14名都漲停，有詠昇、位速、應廣、綠河-KY、建達、泰茂、巨有科技、晶宏、佰研、正基、商丞、全達、立衛、晶焱。

今日上櫃有24檔股票有2％以上跌幅，跌幅前10名為萬國通、天揚、大峽谷-KY、誠泰科技、泰偉、志旭、益鈞環科*-新、美而快、奈米醫材、台聯櫃。

上櫃成交量前10名個股依序為元太、華星光、鈺創、普誠、台半、榮剛、耀勝、健喬、晶宏、光洋科。

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