2/2盤前》大客戶催油門 這檔二極體加分

台股今（2/2）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.美國通膨及升息壓力緩和，全球股市2023年春暖花開，台股也傳捷報，2月首個交易日外資再買超百億元，累計連12個日買超達2,162億元，刷新史上連買第三高金額紀錄，帶動台股波段強彈1,221點。投資專家幾乎一致看好這波台股有機會挑戰萬六大關。

2.投資人謹慎看待美國聯準會的利率決策，使華爾街股市1日開低走低，美股盤中聯準會如外界預期宣布升息1碼，升息結果公布後，道瓊工業指數跌幅一度擴大至500點，但主席鮑爾在記者會上透露通膨已開始減緩，帶動美股尾盤黑翻紅，四大指數全面收紅。

道瓊工業指數小漲6.92點或0.02%，收34,092.96點；標準普爾500指數上漲42.61點或1.05%，收4,119.21點；那斯達克指數勁揚231.77點或2.00%，收11,816.32點；費城半導體指數飛漲151.55點或5.19%，收3,073.47點。

3.新制及舊制勞退、勞保、國保、退撫等重要政府基金，去年底持股前十高曝光，台積電不但穩居各基金的最愛，且持股多逾三成；然與去年6月底相較，政府基金對台積電整體持股比率呈現小幅下滑，勞動基金運用局表示，與台積電股價下跌及基金規模成長有關。

4.設備廠迅得（6438）1日公告1月營收5.32億元、月減0.8％、年增22.26％，創歷年同期新高。法人表示，雖然景氣尚未明朗，但迅得受惠半導體、載板投資高階產品需求仍強，前三季維持滿載無虞，樂觀看待該公司2023年將延續成長方向。

5.台股新春開紅盤激情演出，先由科技類股帶隊，內外資研究機構最新將觸角延伸到股價整理已久的傳產股，瑞銀證券升評鋼鐵指標中鋼（2002）至「中立」、群益投顧升評長榮航（2618）至「買進」，非科技低價股聯手，期望進一步延續台股多頭士氣。

6.超過80.3萬受益人的國泰永續高股息ETF（00878）將於2月16日進行第一階段配息0.27元，此外，國泰A級金融債ETF（00780B）將於同日配息0.50元，受益人樂收新春紅包。

7.台股新春開盤三天來氣勢如虹、漲近500點，外資也回頭。素有「多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫1日指出，外資過去二年撤出台股逾2兆元，今年以來才買超2,000多億元，只是「冰山一角」，預估上半年台股指數應在「萬四」至「萬六」，下半年隨景氣回升，可望上「萬七」甚至衝「萬八」。

8.新春開紅盤以來大盤反覆測試年線支撐，而在內資買盤回籠之下，櫃買指數漲勢穩健，已連五個交易日收紅。法人看好，中小型股轉機、業績利多題材將持續發酵，解封、軍工、儲能、電動車等族群躍居盤面焦點，備受本土資金關愛。

9.聯亞（3081）2022年營運先蹲後跳，第四季EPS 1.28元，力壓2021年同期的EPS 0.07元，帶動2022年全年EPS走揚，來到3.61元，幾近追平2021年EPS 3.71元。展望今年首季，聯亞指出，內部目標期望今年首季表現可以與去年相當。

10.美股周二收月線，3大指數全面拉高為元月行情畫下強勢句點。科技股漲勢尤其凌厲，最大利多在於美國這波升息循環即將結束，甚至下半年就可能降息，那斯達克指數1月總計狂飆近11％，創2001年以來最佳元月行情。

11.中國大陸疫後解禁之後，對原物料的需求逐步回升，鐵礦石、煤、鎳、銅價格上揚，加上年後補庫存增溫，國內指標鋼廠燁聯、豐興等2月盤價開紅盤，帶動華新（1605）等16檔原物料股股價齊揚、新春報喜。

包括華新、中鋼、大成鋼、中石化、燁輝、榮剛、大亞、新纖、允強、世紀鋼、國際中橡、台化、上緯投控、華夏、建錩、彰源等原物料股，法人近5日買超逾1,900張。

12.擴大內需消費成為大陸拉抬2023年GDP成長的關鍵詞。中共中央總書記習近平1月31日強調，堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，要建立和完善擴大居民消費的長效機制，「使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費」。

消費、出口、投資為拉抬大陸GDP成長的「三駕馬車」，在全球經濟弱勢，出口前景不明、房地產仍弱勢情況下，設法拉抬占總GDP近4成的消費，成為大陸政府穩定經濟的主力政策。

13.半導體廠務工程及設備廠帆宣（6196）2022年合併營收突破500億元歷史新高後，進入2023年，法人指出，雖然台積電今年資本支出低於去年，不過晶圓代工大廠建廠作業仍未停歇，帆宣在手訂單仍保持在歷史高檔水位，今年營運依舊有望繳出優於去年的成績單，並寫下歷史新猷。

14.鉛酸電池大廠廣隆（1537）首次切入美國遊艇零件市場，供應AM（副廠）啟動電池產品，平均每月出貨量約10櫃，每櫃貢獻業績金額約6萬～7萬美元，預定今年第二季開始出貨，未來還會進軍歐洲及紐澳遊艇鉛酸電池AM市場。

15.中國電動車大廠比亞迪繼日前宣布進軍印度市場後，目前更已經逐步在歐洲市場站穩腳步，現在更宣示挑戰日本市場，後續將有機會持續穩坐全球電動車霸主寶座。法人指出，二極體廠台半（5425）的MOSFET新產品線成功獲得比亞迪採用，隨著後續比亞迪持續拓展市場，台半出貨將有機會跟著一起暢旺。(閱讀全文)

16.國內鋼品需求增溫，雖然1月碰到農曆春節長假，但隨著國際鋼市好轉與鋼價提升，下游提貨意願轉強，使得中鋼與旗下中龍鋼鐵1月出貨量達到80萬公噸，較規劃目標增加6萬公噸，且中鴻1月出貨也傳捷報達13.8萬公噸，同樣優於規劃目標。

17.通膨吃掉薪資，國發會主委龔明鑫1日表態認為，「基本工資應該每年都調漲」，且認為調幅會比物價高。至於經濟何時落底？他說，今年相對去年比較不好，挑戰性大，如果存貨去化可在年中後慢慢結束，預估下半年經濟會比較好。

18.台電1日與中央研究院簽署「減碳及綠能技術發展應用合作備忘錄」，雙方將於去碳燃氫、地熱、海洋能等減碳綠能領域密切合作，加速推動國家零碳電力的進程。

19.市調機構指出，蘋果（Apple）將導入Micro LED 技術於消費性電子產品之中，預計2024年將首先搭載於Apple Watch。受惠於Apple率先應用，2026～2030年Micro LED技術應用範圍則有機會擴大至AR眼鏡、手機、車用顯示等裝置。

20.外資來勢洶洶，新台幣兌美元匯價1日一舉攻佔2字頭。金兔年開紅盤第三天，台股再展歡顏上攻，帶動匯市激情演出，早盤即衝破3字頭後，午後沒多久就一舉站穩29元價位，尾盤央行也放手，結果終場收在29.965元兌1美元的逾五個半月新高，升值8.7分，也使新春開紅盤三個交易日，累計強勢升值達4.03角。

21.2023開年第一款旗艦機三星S23系列亮相，頂規款S23 Ultra主打AI輔助夜間拍照與錄影效果，全系列均搭載高通最新旗艦處理器S8 Gen 2特別版，處理器規格給的也比蘋果大方。面對大環境不佳，台灣三星行動通訊總經理陳啟蒙表示，經濟不景氣對高階市場影響相對小，他對S23系列在台銷量有信心。

22.經濟部1日公布最新批發、零售、餐飲業營業額統計，受到國際終端需求疲弱影響，批發業去（2022）年12月營業額為1兆522億元、年減5.6％、出現二連黑；但疫後復甦帶動內需暢旺，讓零售業12月營業額達4,030億元、年增9.4％，餐飲業12月營業額876億元、年增13.8％，兩者同歷年單月新高。

23.搶下好市多聯名卡發卡權的台北富邦銀行，1日宣布「富邦Costco聯名卡」正式上市，並配合祭出全方位的超強優惠搶市。由於目前Costco擁有超過300萬會員基礎，會員續卡率9成以上，是否引發台灣信用卡史上最大一波換卡潮，並牽動國內信用卡市場的市占排名重新洗牌，市場高度關注。

台北富邦銀行今年的目標是完成200萬張的換卡，預估發卡量與刷卡金額可望因此衝上前三大發卡行，僅次於國泰世華銀與中信銀。

24.經濟部1日公布最新工業生產統計，去（2022）年12月工業生產指數129.62、年減7.93％，為連續4個月負成長，主因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲軟，及產業鏈持續去化庫存，廠商投資延緩，且比較基期偏高所致。惟全年來看，在上半年帶動下，生產指數132.87仍創歷年新高、年增0.88％，保住連3年的正成長。

25.經濟學家認為，聯準會（Fed）這波升息回合將在3或5月喊卡。就過去經驗而言，當升息循環進入尾聲，通常也是債券買入的良機。

26.美國周二公布去年底勞工薪資成長幅度進一步冷卻，為整體通膨降溫的另一個有力證據，推升今春就暫緩升息的可能性。

27.繼英特爾去年創下網路泡沫瓦解以來最差業績後，超微（AMD）去年第四季優於預期，讓華爾街燃起一絲希望。超微執行長蘇姿丰稍早表示，去年是業績「強勁」的一年，並宣稱今年超微資料中心晶片將繼續搶奪英特爾市占。

28.車業領導廠裕隆集團1日開工，執行長嚴陳莉蓮喊話，過去四年推動務實轉型策略下所累積的資源，將從兔年開始發酵，裕隆集團將戰勝總體環境的考驗，相信會愈來愈好！

嚴陳莉蓮也期許員工發揮運動員拚搏精神，發揮集團最大綜效，力拚今年70歲裕隆集團，事業能迎向另一波的向上成長。

29.歐元區周三（1日）發布三項經濟指標，其中1月通膨率跌至8.5％，為連續第三個月下滑，反映物價上漲壓力已見緩和；製造業活動跌勢則進一步減緩，凸顯該產業最糟時刻已經結束。另外失業率去年12月仍維持在6.6％歷史低點，意味就業市場不受經濟疲弱依舊表現強勁。

30.美國白宮31日宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5至6日訪問中國，布林肯此行是2022年11月「習拜會」後，中美最高級別政治交流，也是自2018年以來，到訪北京的最高級別美國官員。在俄烏戰爭將屆滿一年前夕，美方計劃以此做為雙邊討論焦點，另傳出將安排中美元首再次舉行面對面會談。

31.受惠於今年元月國際股市及台股均強彈，劉麗茹表示，預估勞動基金1月可望獲利1,500億元以上，去年12月單月虧損1,100多億元可完全回沖，希望這是好的開始。

32.人民幣中間價2月第一個交易日繼續走升，1日再上調112基點（bp）或0.17％，升破6.75元關口報6.7492元，創半個月新高。中間價從2022年底（12月30日報6.9646元）至今，累計上調2,154基點，漲幅3.09％。投行巴克萊指出，由於大陸經濟前景轉好，估人民幣將升至6.26元。

33.低迷的海運市場可望出現復甦力道！克拉克森等國際研調機構最新預估，今年亞洲區域內貨運量將成長約3.4％，加上中東印巴、中南美洲與新興市場航線，都有望率先回歸成長軌道。多家航商、貨代業者透露，以次要航線部分彌補歐美主要航線價量缺口，是今年船公司避免虧損持盈保泰的重要策略之一。

34.台北國際電玩展（TGS）2日開展，四家上櫃遊戲公司包括智冠、網龍、大宇資、弘煜科將參與商務展，為新開發的遊戲產品及服務，爭取海外拓展的合作機會。

35.看好教育市場需求仍具潛力，儘管PC消費市場前景看淡，品牌廠宏碁針對混合式學習需求，再推出含括首款Vero環保系列的全新四款Chromebook教育筆電，同時進一步擴大原商用筆電家族TravelMate系列產品線，另推出3款教育筆電機款，全力搶攻教育商機。

36.國際行動網路調查權威SPEEDTEST於1日公布最新「台灣行動量測報告」2022年下半年台灣5G行動量測，中華電信在下載、上傳及延遲方面表現最好，其中，下載速度401.95Mbps領冠、其次是遠傳的305.82Mbps、台灣大249.23Mbps、亞太電222.74Mbps、台灣之星122.35Mbps。

37.雖然半導體生產鏈庫存去化影響測試廠產能利用率，但國際IDM廠去年以來積極擴充車用及工控等前段晶圓廠產能，並沒有同步提高後段封測產能，所以持續釋出委外代工訂單，加上IDM廠考量地緣政治風險，將原本在中國生產的訂單移轉到台灣，法人看好京元電（2449）及欣銓（3264）直接受惠，第一季營運落底，全年營收逐季成長趨勢明確。

38.歐美升息放緩，市場庫存調整也近尾聲，加上經濟解封後有利加大催化醫療、基建、車用等利基需求，台塑（1301）、國喬（1312）、台達化（1309）、聯成（1313）於台美中三地啟動的石化利基新產將在今年陸續完工投產，營運利基蓄勢就位發酵。

39.瑞智（4532）看好大陸解除防疫封控帶動消費，內部訂出銷售年增8％的營運目標。聲寶集團總裁兼瑞智董事長陳盛沺喊出瑞智今年銷售台數、營收及獲利都兩位數成長的挑戰目標，規劃在埃及或印度等地設海外第二生產基地。

40.汽車走向電動化、智慧化，帶動高頻高速連接器、連接線需求增溫，受惠此趨勢，法人樂觀看待詮欣（6205）2023年車用產品貢獻有望再拚倍增，並帶動全年營運不受景氣波動影響，營收較去年成長2成可期，且獲利成長幅度優於營收。

41.檢視法人本周來買超前十大個股，櫃買市場包含台半、金居、榮剛、中美晶、欣銓、宜特、合晶等多為營運展望佳或是具轉機題材。

42.工控記憶體模組廠宜鼎（5289）去年雖受到記憶體價格大跌衝擊，但因車用及工控等應用領域需求相對強勁，年度合併營收103.03億元仍創下歷史新高，法人預期全年獲利可望續締新猷並挑戰賺進二個股本。

43.據統計，1月來官股券商買超金額前15大股，以鴻海18億多元最多，其次，長榮、台達電各達7億～8億元以上，緯穎、中華電、華通、元太、陽明、貿聯-KY、美時、立端、合一、寶齡富錦、嘉澤、GIS-KY等，各獲逾1.3億～3.8億元買超。在官股券商逢高調節之際，仍逆勢買超股受關注。

44.台股電子類股展開反彈，部分股價處在相對低檔的電子股也博得關注，法人指出，昇達科（3491）2022年第四季每股稅後純益（EPS）雖低於預期，2023年展望仍正向，瑞昱（2379）短期雖遭遇逆風，但長期網通規格提升趨勢仍在，均可持續留意。

B.利空因子：

1.房市利空接踵而來，房價也終於出現鬆動！2月1日出爐的去（2022）年第四季國泰房地產指數顯示，桃園、新竹、高雄，都從史上最高點開始反轉，向下走跌，季跌幅分別為13.06％、6.72％、1.29％，全台不少都會區，也出現「價量背離」格局。

2.全國航運界1日舉行新春團拜，貨櫃雙雄董座對海運景氣看法受矚目。全國船聯會理事長、長榮海運董座張衍義表示，海運業歷經兩年獲利破紀錄榮景後，今年將面臨全球經貿下滑、運價走跌、艙位供給增加等三大挑戰，若經濟沒有跟上，除非船公司大幅調整運力，否則削價戰持續，影響船公司獲利，小型航商甚至可能虧損。

但若俄烏戰爭提早結束，預估可為通膨壓力、能源危機帶來緩解，刺激終端市場逐漸恢復正常消費，對航運業來說將是利多。

3.勞動、國保、退撫等三大政府基金去（111）年慘賠4,297億元、刷新高。

4.鴻海精密新春開工儀式1日登場，鴻海董事長劉揚偉會後談到兔年景氣，預言來自疫情、俄烏戰爭的影響，將在今年上半年發酵，儘管世界各國都在想辦法解決問題，但負面影響仍是無法避免，談全年景氣，一言以蔽之就是「充滿挑戰」。（中性看待）

5.排污大戶要注意了！環保署1日預告「固定污染源空氣污染防制費收費費率」修正草案，內容包含新增大戶空污費率與擴大季節性費率差距，調整戴奧辛與重金屬費率，並新增有害揮發性有機物（VOCs）個別物種，及配合徵收物種致癌權重調升費率等，將以經濟誘因方式誘導減排，預估每年可減排1.5萬噸。

預估石化業、電力業、半導體、面板業、塑膠業、金屬製造業、鋼鐵業及焚化爐業者，共約50家企業首當其衝，預估最快可於第三季後正式上路。

6.勞動部1日公布最新無薪假統計，這一期總計有2,274家事業單位實施無薪假，人數增至1萬5,190人。勞動部表示，這次新增仍集中在製造業，人數最多的為某家中大型工具機廠商因訂單減少，決定實施2至3個月無薪假，光這一家工具機人數就占了約360人。

7.中央銀行公布2022年12月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，餘額雖續雙創歷史新高，但受到全球景氣趨緩、連續升息衝擊下，房市買氣轉冷，房貸、土建融餘額年增率續降至6.52％、10.31％，分創34個月及42個月新低。

8.春節長假效應、平均地權條例修法，房市信心低迷，六都1月買賣移轉棟數為1.26萬棟，月減39％、年減48％，季節性因素加上利空夾擊，創下近四年來單月最低、七年來同期新低記錄。房仲業者分析，房市信心保守，短期難以回溫，房市能否回溫？觀察指標是329檔期新案市場的銷售狀況。

9.立法院新會期報到，財政部本會期將優先推動三大租稅相關法案，包括權證避險交易降稅、房屋稅條例修正和海關進口稅則修正。其中，權證避險降稅可對證券市場造市，房屋稅修例修正限縮自然人10萬元以下免稅門檻至三戶，都頗受關注。（暫中性看待）

10.歐洲罷工連環爆！法國工會抗議馬克宏政府年金改革，1月31日發起第二波全國大罷工，127萬人上街怒吼。英國2月1日也爆發逾10年來最大規模罷工，50多萬教師、公務員、火車駕駛訴求加薪抗通膨，也有反對新法剝奪罷工權利的呼聲。

11.陷入營運困境的晶片巨擘英特爾（Intel）周二（ 1月31日）宣布大規模減薪，執行長季辛格（Pat Gelsinger）底薪大削25％，行政領導團隊減薪15％，高層管理人員削減10％，中層管理人員減5％，3月起生效。

12.科技業裁員潮方興未艾，開年來全球科技企業裁撤近7.8萬名員工，線上付款服務業者PayPal為最新案例，1月31日宣布裁員7％，加入微軟和谷歌母公司Alphabet等巨頭的裁員行列。

根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據，開年迄今不過一個多月，全球已有241家科技企業宣布縮減人力，合計解雇77,916名員工。相較之下，去年1,024家科技公司合計削減154,336名人力。

13.受到晶片需求萎縮和價格下跌衝擊，SK海力士（SK Hynix）去年第四季由盈轉虧，呈報十年來首見營業損失，並出現三年來首次季度淨損。該公司示警市場低迷恐延續至今年上半年，預期下半年市況可望逐漸好轉。

14.美國貿易代表署（USTR）持續緊盯中國貿易市場，於31日公布的「惡名市場」（notorious markets）報告，直指中國是冒牌貨的最大來源國，並指部分商品經由香港出口。官方統計，2021年查獲的假冒和盜版商品有75％源自中國，阿里巴巴、騰訊和拼多多等中企皆遭點名。

15.財新中國製造業採購經理人指數（PMI）1日公布，元月份數值為49.2，雖較前期49.0有所回升，但低於市場預期的49.8，且連續第六個月處於收縮區間，反映出製造業生產、需求期間仍然疲弱。

16.行業不景氣加上美國祭出針對性制裁，截至1月底近百家陸股半導體上市公司披露2022年業績預告顯示，近半數公司預告業績虧損，虧損規模最大或達到人民幣（下同）9億元。

17.美國聯準會（Fed）開會前夕，國銀調整美元優存利率停看聽。其中台銀1日公告最新的美元優利方案，最引人矚目之處在於，台銀在各天期的優利水準上，僅3個月至半年期的優利水準仍繼續往上加碼，至於半年期以上的優利水準全部下修，顯已有因應聯準會升息進入尾聲的意識。

18.特斯拉銷售暴起暴落，拖累兔年台灣車市首月無法開紅盤。受史上最長春節連假、新車漲價等因素干擾，今年1月國內新車領牌總數僅3.47萬輛、年減14.4％，創下近13年同期新低，也遜於原先市場預估的3.8萬輛數字，業界直指元凶就是銷量暴減的特斯拉。

19.年初以來新台幣升值走勢造成匯兌損失，加上今年第一季因有春節長假，開工率低，市場指出，集盛（1455）、力鵬（1447）、聯發紡（1459）等尼龍、加工絲紡纖中游廠首季恐面臨虧損。

20.雖然手中在建工程案量仍維持高檔，但因原物料價格、各項成本仍處於高檔，加上房地產市場景氣進入調整，新亞建（2516）、達欣工（2535）、工信（5521）、建國工程（5515）等營造廠指出，今年營運趨向保守。

21.政策護盤維持動態靈活操作。1月台股大漲約8％，政府基金護盤喘口氣，鎖定大漲半導體三雄逢高調節，尤其台積電（2330）提款160億元，致1月官股券商賣超342億元，為歷年罕見單月大賣超。

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