非科技低價股跟上 長榮航迎升評

台股新春開紅盤激情演出，先由科技類股帶隊，內外資研究機構最新將觸角延伸到股價整理已久的傳產股，群益投顧升評長榮航（2618）至「買進」，非科技低價股出手，期望進一步延續台股多頭士氣。

群益投顧分析，2020～2021年時受惠於貨運供需吃緊，航空貨運價格大幅攀升，惟隨全球製造業活動放緩，加上貨櫃海運價格自高點回落，航空運價與海運運價的比價效應恐逐漸縮減，預期疫情過後，貨運對航空公司的獲利貢獻將下滑。

放眼客運市場，根據IATA統計，全球航空客運量自2020年落底後維持逐年成長，2022年11月全球客運量已恢復至2019年的75.3％。就各區域來看，亞洲區國際客運量恢復速度較為緩慢，不過，伴隨亞洲國家陸續放寬邊境管制，2022年下半年以來國際航線客運量回升速度已有加快。

展望2023年，法人預期，長榮航整體獲利結構將延續客運增長、貨運衰退的趨勢，受惠於疫情趨緩後旅客出國意願大幅提升，推估長榮航2023年每股稅後純益（EPS）3.12元，比2022年的2.02元大增超過5成。群益投顧指出，考量長榮航獲利時期的股價淨值比區間約落在1倍～2.8倍，目前股價淨值比約1.5倍、處於歷史區間中下緣，因而升評「買進」，推測合理股價預期為36元。

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