老謝剛點名 外資立馬買這檔、續砍金融股

台股今天在美股大漲激勵下跳空開高，盤中漲幅收斂一度走低，尾盤爆出216億大量，最後1盤急拉46點，終場上漲154.93點，收15,420.13點，再度站上年線，成交量2,336億元。指標股台積電最後一盤爆出7,759張大量強拉4元，終場上漲8元收530元。

今天外資持續買超102.52億元，投信買超7.93億元，自營商買超11.54億元，合計3大法人買超121.98億元。

今天外資買盤回歸晶圓代工，大買聯電2.68萬張登上買超冠軍，台積電9,255張第2名、力積電也加碼5,516張。

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發文看好重電族群「升火待發」，中興電隨即入榜外資買超前10名，敲進3,559張。

外資這2個月加起來回補近4千億

金融股持續成為外資提款機，今天賣超前10名就佔了5檔，開發金1.2萬張居賣超第一名，其他減碼較多的還有第一金、新光金、中信金、富邦金等。

資深證券分析師表示，元宵節快到了，市場擔心「元宵變盤」，反彈行情是否結束？昨天台股跌2百多點，但台幣強升一度看到2字頭，外資還是持續匯入。去年外資賣超1.2兆確實相當驚人，但回補力道也很驚人，光是最近3個月買超就超過3千億，如果扣掉耶誕節長假的12月，去年11月1,867億、今年1月2007億，這2個月加起來將近4千億。台幣的升值趨勢，就代表外資將積極回補台股。上一次外資買超破2,000億要追溯到2005年12月，後續台股從6,162漲到9,807點。這次外資回補月KD在低檔，長線波段行情值得期待。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)26,832張、台積電(2330)9,255張、華航(2610)7,448張、欣興(3037)6,306張、力積電(6770)5,516張、國泰智能電動車(00893)5,463張、中鋼(2002)4,776張、國泰金(2882)4,228張、華新(1605)3,905張、中興電(1513)3,559張。

外資今天賣超上市個股前10名為：開發金(2883)12,239張、鴻海(2317)10,980張、第一金(2892)8,507張、群創(3481)6,745張、中華電(2412)6,500張、元大滬深300正2(00637L)6,322張、新光金(2888)5,788張、中信金(2891)5,648張、富邦金(2881)5,330張、長榮航(2618)4,782張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉 ）

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