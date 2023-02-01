外資買超102億 金融股回神 台股趨堅

外資買超102億 三大法人買超台股121億元

外資等三大法人周三（2/1）持續對台股偏多操作，單日總計買超121.98億元，尤其外資再度買超破百億元，顯示逢低回補台股意願方興未艾。

外資與陸資周三買超台股102.52億元；投信法人買超7.93億元；自營商自行買賣部分係買超12.19億元，避險部分係賣超0.66億元，合計單日買超11。53億元。

（工商時報 數位編輯）

電金傳齊揚 台股反彈收漲154點站回年線

受美股收紅激勵，台股今天開高反彈，盤中金融及塑膠股走弱，指數漲勢收斂回測15300點，尾盤台積電氣勢再起，加權指數終場上漲154.93點，收在今天最高15420.13點，站回年線約15360點，漲幅1.01%，成交值新台幣2336.78億元。

電子類股今天扮演攻堅要角，終場上漲1.37%，成交比重約59%；金融類股漲0.44%。傳產族群的航運、鋼鐵、塑膠類股同步收紅，分別上漲0.8%、0.77%、0.11%。

電子權值股台積電今天上漲1.53%，收530元；鴻海小漲0.3%，收在100元；聯電漲0.92%，收49.25元；可成啟動庫藏股機制，今天股價大漲4.21%，以185.5元作收。

航空雙雄受惠於國境解封，長榮航、華航分別上漲3.28%、1.8%，收在29.95元、19.75元。

金融股下半場回神，國泰金終場漲1.06%，收43元；兆豐金漲2.03%，收32.6元；富邦金下跌0.33%，以60元作收。

國泰證期分析，美股領先反映美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步趨緩，近期已累計一波漲幅，本週在美國利率決策結果出爐與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表言論前，市場交易趨於謹慎。

(中央社)

《盤後解析》15400到手 短震後1格局吸外資

周二美股四大指數收紅激勵，台股周三開高反彈，開漲81.15點報15346.35點，開盤15分鐘衝上15405.84、上漲140.64點，隨後盤中15300關卡震盪，但觀光解封概念股氣焰高，台積電也領軍電子股午後再度發動攻勢，尾盤收復15400點整數關卡及年線15359.67點，收在當日最高。

周三終場，加權指數收漲154.93點或1.01%，報15420.13點，成交量續降至2344.7億元；櫃檯指數收漲1.75點或0.90%，報196.54點，櫃買同樣收在當日最高，創下四個半月新高點，成交量略升至655.95億元。

雖然權值王ADR走弱，但外資按讚喊價上看700元，台積電(2330)周三開高走高，盤中一度漲幅熄火，但午後回神向上，終場收漲8元或1.53%，報530元；聯電(2303)亦收漲近1%。周五將召開法說會的聯發科(2454)盤中最高728元、漲幅約1%，收漲0.84%。封測大廠力成(6239)在周二法說會指出，第一季可望是營運谷底，挑戰逐季上揚，加上外資敲邊鼓，股價強漲3.95%；同為封測大廠的日月光投控(3711)盤中一度翻黑失守百元關，同樣拉尾盤收漲2%。而鴻海(2317)股價震盪收小紅0.30%，守住百元關卡。

高價股方面，600元以上個股僅譜瑞-KY(4966)收黑，其餘全數紅通通，股王股后大立光(3008)、信驊(5274)分漲4.24%、2.86%，五檔千金股力旺(3529)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)亦漲幅達0.5-3%以上。世芯-KY(3661)、嘉澤(3533)、祥碩(5269)、緯穎(6669)也表現驚豔。

上市族群，觀光、電子零件強漲超過2%最威，其中政府研議室內免戴口罩，激勵解封概念股表現，觀光紛紛表態上升，王品(2727)股價攻漲停197元衝第一，創21個月新高價，雄獅(2731)、晶華(2707)、鳳凰(5706)、遠雄來(2712)、雲品(2748)、美食-KY(2723)等股價也全面上攻。

成交比重分面，電子零件略升，重回一成比重，而半導體、電子則雙雙下跌，半導體守住3成占比、電子則告失六成。

不過電子、半導體反轉股價，雙雙收紅1%超過，光電、水泥、電機、其他、汽車、電子零件等均上揚逾1%，並勝大盤表現。然油電燃氣收跌1.25%最劇，造紙、紡織、營建也收黑。

航運類指收漲0.8%，航空雙雄受惠於國境解封，長榮航(2618)、華航(2610)領頭漲，分別收漲3.28%、1.8%，貨櫃三雄陽明(2609)獨收黑，長榮(2603)持平、萬海(2615)守住紅盤。而汽車股裕隆(2201)連漲2天後，周三翻紅再啟漲勢，穩上近33年新高價，收在當日最高；車用電子族群的順德(2351)、義隆(2458)漲幅超過半根漲停板。

軍工股再度崛起，八貫(1342)開高後直衝上漲停131元鎖死，榮剛(5009)、精剛(1584)、雷虎(8033)等個股均漲幅震天。

金融股下半場回神，國泰金(2882)終場漲1.06%收43元；兆豐金(2886)漲2.03%收32.6元；富邦金(2881)下跌0.33%，以60元作收，雙雄仍不同天。

本周美國利率決策結果出爐和聯準會(Fed)主席鮑爾(eromePowell)發表言論，國泰證期認為，近期已累計一波漲幅，市場交易趨於謹慎。不過新春開工各大台廠談話，認為對今年下半年科技股旺季仍可期。後續只要維持美元弱勢、新台幣強勢格局，外資就有望回流，進而推升台股表現。

（時報資訊 葉時安）

延伸閱讀

銅價漲 毛利衝高 這檔外資喊價130元

產品漲1成 這電子股營運加分

2/1盤中熱門焦點股

2/1上市、櫃企業營運快報

裕隆、國巨等12檔外資愛 扮元月反彈先鋒