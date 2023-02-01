台股後市看這2點 內行點名4檔撐大盤

台股昨日（1/31）開低走低、跌破年線，指數部分回補新春開紅盤的多方缺口，終場收跌228點，今（1）日開盤即在平盤之上震盪，開高漲逾百點，來到15,405點，盤中台積電（2330）壓回平盤，紡織、汽車、金融族群翻黑，漲幅收斂，回測15,291點，尾盤大單敲進權值股，終場漲154.93點，加權指數收在當日最高點15,420.13點，成交量2,336.785億元，年線失而復得。

進入2023年，最大改變訊號是外資翻多買超，財信傳媒董事長謝金河認為，影響台股後市最關鍵兩大因素，一是外資未來買超台股力道，二是淨匯入資金、新台幣升值空間有多大。

台股一甩昨日跌勢，持續向上走高，在收復年線之後，短線可能為震盪格局，但再度走高的機率仍高，萬寶投顧分析師錢冠州表示，從國際股市的觀察來看，美國股市科技股領先走強，其中又以半導體最為強勢，這也就刺激包含台積電等台灣半導體族群向上，加上美元在農曆年期間到目前持續為弱勢格局，外資繼續回流亞洲及台股的訊號明顯。

隨著外資回籠、新台幣升值趨勢明朗，錢冠州認為，在農曆年後，熱錢湧入台股將引爆一波資金行情，指標族群仍看半導體及中國收成概念，中國在疫情過後預估將產生明顯的經濟復甦力道，受惠者包含半導體及在中國大陸有實體廠房及銷售者，指標股包括台積電（2330）、聯電（2303）、裕隆（2201）及華新（1605）等可留意。

台新投顧副總黃文清也看好台股中長線維持偏多，外資年後一次補足休市期間國際盤上漲的部位，目前市場稍有獲利回吐賣壓出現，不免影響往上攻的意願，不過大盤技術面向上，短線會震盪整理。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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