2/1上市、櫃企業營運快報

今（2/1）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.開發金(2883)子公司中壽落實開發金集團ABCDE五大策略（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行），即日起至3月17日止，啟動「2023年儲備幹部YOUth LEADership（YouLead）」招募，不限科系的國內外大學、研究所畢業生，對金融保險業有興趣，皆可至YouLead招募網頁投遞履歷。

2.櫃檯買賣中心審議通過聯寶公司上櫃案。

聯寶聚焦網通訊號變壓器商機。公司110年度合併營業收入為4億9226萬3000元，稅後盈餘為3146萬7000元，每股盈餘為1.12元，累計111年前3季合併營業收入為3億9484萬2000元，稅後盈餘為5153萬元，每股盈餘為1.81元。

3.系微(6231)指出，已經為新一代「AMD Instinct MI300」資料中心APU產品，啟動UEFI BIOS和BMC（基板管理控制器）韌體技術解決方案的設計與開發。

4.DIGITIMES研究中心公布2022年亞洲電子產業供應鏈市值百大企業調查，合計市值達3.3兆美元，較2021年4.8兆美元減少30.9％，其中9成企業低於前年，享受疫情紅利的科技產業市值衰退幅度高於汽車產業。

至於亞洲供應鏈市值最高的企業則由台積電(2330)蟬聯，2022年達3784.5億美元，但台積電同時也是去年市值衰退最多的企業，相較於2021年底的5762.5億美元，1年內減少達1978億美元或34.33％。

5.由於美債走高及美元走軟，黃金價格近日站上1900美元大關，本周現貨創下了9個月高位。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室(瑞銀財管CIO)最新上調3、6、9及12月金價預測值，由原來的1750、1800、1800及1850美元，分別升至1950、2000、2050及2100美元。

6.龍德造船(6753)將於112年2月7日14：30舉辦上市前業績發表會，地點位於台北遠東國際大飯店3樓遠東宴會廳(台北市大安區敦化南路二段201號)。

7.ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原(3035)今日宣布，為ASIC客戶提供跨地域的多點製造支援服務。藉由與全球晶圓代工、半導體封裝和測試服務廠商的長期密切合作，智原能夠為客戶提供彈性生產支援，以減輕因經濟、意外、流行病或地緣政治而造成的製造風險。

8.英國品牌諮詢機構《Brand Finance》日前公布「2023年全球500大最有價值品牌(Global 500 2023)」排行榜，富邦金（2881）再傳國際捷報，連續四年入榜，穩居台灣金融業第一！台灣今年僅三家公司入選，富邦金控不僅連續四年躋身排行，拿下全球排名第425名，更是台灣唯一入榜的金融業者。

同時，《Brand Finance》並首度發表「2023年永續指數(Sustainability Perceptions Index 2023)」排行榜，富邦金控以第322名之優異名次入榜，且為台灣唯一入榜之金控公司。富邦金控卓越的經營績效及品牌力再獲國際肯定，顯示富邦金控正逐步實現「成為亞洲一流金融機構」的願景。

9.工業用蝶閥大廠捷流閥業2022年合併營收攀升至25.50億元，締造史上新高，年增6.20％。囿於通膨及俄烏戰爭等干擾因素依舊存在，半導體業現階段放緩興建新廠進度，半導體業客戶下單轉趨保守，第一季末、第二季初景氣才會明朗化，第一季及全球營運審慎保守因應。

10.聯發科(2454)留才大作戰，宣布啟動「員工持股補助計畫」，主要是參與者每月定期自薪資提撥一定金額，加上公司按月補助金，然後交付信託專戶購買並長期持有聯發科股票，聯發科則會以信託方式綁定數年不等。以IC設計產業來說，人才是最重要資產，儘管現階段正值產業調整階段，但聯發科對於人才的鞏固依舊展現積極態度。

11.行動支付領導品牌LINE Pay在台深耕邁入第9年、全台支付據點超過44萬處，今（1）日宣布首次對優質推薦的飯店旅館，推出專屬客製化「LINE Pay精選飯店」立牌，由全台人氣最旺的LINE Pay熊大店長在飯店櫃檯溫暖迎接用戶，即日起至2月底前入住超過150間指定「精選旅宿」，消費滿額即可抽LINE POINTS 588點紅包。

12.台新藥(6838)好消息不斷，眼科藥物APP13007完成人體臨床試驗綜合統計分析，今年上半年將向美FDA遞交藥證申請，另外，APP13007已授權中國遠大醫藥(00512.HK)宣布臨床試驗申請己獲大陸國家藥監局(NPA)受理。

13.全球AI/AIoT蓬勃發展，邊緣運算及邊緣裝置布建需求逐年攀升，市場調研機構預期2030年全球將有高達290億只IoT邊緣設備，並自2020年起創造11.6%的高年複合成長率。對面如此龐大的邊緣裝置量體，除了遠端管理是個課題，更應思考如何更有效地進行裝置部署，才能高效推動應用落地。

Innodisk宜鼎(5289)領先全球推出全新「InnoEx虛擬I/O擴充模組」打造敏捷部署解決方案，透過虛擬I/O擴充技術的軟硬體整合，幫助全球產業高效部署各式AI智能應用。

14.Tesla降價衝刺銷售量奏效，且近期銅價上漲，美系外資最新報告看好順德(2351)在功率導線架產業居領先地位，可望受惠電動車需求量增長，給予順德「建議買進」評等，目標價130元，順德今天盤中股價持續強漲，創下2022年9月14日以來新高。

15.南台灣房市持續去年的寒流等級，高雄和台南今年1月買賣移轉棟數，雙雙大減，其中，高雄今年1月買賣移轉棟數1,971棟，月減28.6％，年減48.7％，創下高雄近59個月新低，也是首度低於2,000棟的1月份，堪稱史上最冷1月。

台南今年1月買賣移轉棟數1,279棟，月減26.9％，年減42.8％，創下近47個月新低，也是2016房地合一1.0上路後，近7年來最冷的1月。

16.今年基本薪資調升至每月2萬6,400元，時薪則調升至176元。對於是否再調整，國發會主委龔明鑫今（1）指出，他個人認為「基本工資應該每年都要調漲」。