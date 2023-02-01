2/1盤中熱門焦點股

今（2/1）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）農曆年長假「呷飽飽」 王品等美食餐飲股發飆了

受惠農曆年長假，針對美食的報復性消費狂潮方興未艾，而且在農曆年後的知名餐飲店的訂位仍一位難求，在市場預期餐飲美食族群首季業績大加分下，今由連鎖美食集團王品（2727）帶頭補漲，拉年漲停板後，瓦城（2729）、美食-KY（2723）等也陸續跟進。

目前相關美食餐飲族群表現強勢者，除王品、美食與瓦城外，還包括六角（2732）、八方雲集（2753）、亞洲藏壽司（2754）、漢來美食（1268）、聯發國際（2756）等。

另外，觀光飯店與旅行社等族群也多臉色紅潤，如五福（2745）、山富（2743）、海灣（3252）、老爺知（5704）、力麗店（5364）、晶華（2707）、華園（2702）、遠雄來（2712）、鳳凰（5706）及柏文（8462）等，也多受買盤青睞。（工商時報 數位編輯）

（2）外資變心 大戶守住永豐金

外資在連續11個交易日買超永豐金(2890)後，昨天轉為賣超，為當日賣超排名第19名個股，但永豐金千張大戶高持股仍有77.8%。該股今開高震盪走疲，迄上午11：01的市價暫報17.2元，下挫0.58%。

永豐銀行指出，年節期間（約始自1/23凌晨）同仁經「偽冒預警偵測系統」發現疑似3D交易盜刷，立即聯繫客戶確認非本人交易後，除協助客戶停卡與換卡外，也針對發生盜刷的商店進行控管，以避免盜刷擴大，同時於聯合信用卡中心系統將盜刷交易之IP列入黑名單。

針對此次卡戶遭盜刷的交易，永豐銀行表示，將主動協助以爭議帳款處理，卡戶無需繳付遭冒用的款項。同時提醒若發現個人信用卡有不明消費款項，應儘速與銀行客服單位聯繫，以進行後續處理。

永豐銀行提醒客戶，不要輕易相信不明來歷之電子郵件或簡訊，並謹慎查證所欲連結網址的正確性，避免個人資料外流而導致帳戶或信用卡遭到冒用。（時報資訊 任珮云）

（3）盤中熱門焦點股：

1.晉弘(6796)：新品取證+海外需求增加，今年營運戰新高，早盤快攻鎖漲停，衝破80關。

2.長榮航(2618)：解封有利客運持續成長，土洋法人連二日大買推升股價續揚進逼30元。

3.王品(2727)：春節長假以及中國大陸解封加持，元月業績挑戰新高，股價強攻漲停197元。

4.八貫(1342)：長線營運明朗，早盤攻頂、強收月線。

5.大亞(1609)：銅價高檔利於線纜業，早盤帶量上攻，拉半根漲停板。

6.榮剛(5009)：今年航太接單看旺，外資持續買超，今早放量飛過40關。

7.第一銅(2009)：國際銅價大漲+銅片出貨暢旺，盤初人氣續熱，股價續漲。

8.世紀鋼(9958)：鋼市迎春+風電題材，昨本土法人攜手買超，股價突破百元關卡，寫去年7月中旬來波段新高106元。

9.官田鋼(2017)：外資近6個交易日連續買超計1237張，拉抬短均上揚，盤初續漲逾3.5%，登近7個半月來高位。

10.倉佑(1568)：電車題材吸金，獲外資連3日擴大買超，盤初續踩油門衝過季線，領漲汽車股。

11.和泰車(2207)：昨估今年台灣車市年成長約5%，但短線漲多，盤初股價回落逾3.5%，摔下5日線。

12.鈊象(3293)：博弈新平台已打進美國市場，今年起將持續擴大市占，同時也朝向歐洲、東南亞布局，近期外資、投信雙雙買超，推升今股價突破500關。

13.中美晶(5483)：太陽能內需安裝看增，三大法人連日買超，股價續揚。

14.合勤控(3704)：去年EPS達3.87元，訂單能見度達三個季度，一度帶量上攻近5%，企圖挑戰前高39元。

15.璟德(3152)：三大法人轉買，股價隨大盤揚升近4%，突破前高。

16.鈺邦(6449)：法人看被動元件可望上半年觸底，月線有撐、底部墊高，開盤一度勁揚半根漲停板。

17.欣興(3037)：外資連2買合計逾1.2萬張，今早衝過140元，回補12/20向下跳空缺口。

18.鴻海(2317)：外資賣轉買，三大法人攜手進場，多方細火慢燉，早盤小漲再創反彈高。

19.昇貿(3305)：錫價回升+庫存漸去，多方攻勢猛，盤初大漲逾5%。

20.亞泥(1102)：外資連6買加持，回檔即有買盤進場，開紅盤日創高後修正一日，今早再上攻。

21.和成(1810)：新材料應用營運後市添柴，外資連9日買超支持多方穩中透堅，早盤攻高。

22.聯發科(2454)：大陸智慧機銷售回溫，第一季應該就是全年營運低點，股價開高。

23.晶心科(6533)：推出全新RISC-V新產品，法人估今年獲利有機會再改寫新高，股價開高走高。

24.祥碩(5269)：受惠最大ODM客戶AMD的市佔率可望提升，股價攻上900元。

25.義隆(2458)：庫存修正已接觸底部，第一季營運將有望維持在2022年第四季水準，待下半年筆電庫存回補需求。股價連三紅重回百元。

26.華夏(1305)：PVC報價連2月彈升，增添營運轉機，股價上攻站回所有均線之上。

27.來頡(6799)：低檔出量，股價直奔漲停。

28.立益(1443)：買盤持續點火，今早跳空漲停，股價突破30元新高。

29.高力(8996)：全球能源轉型帶旺熱泵需求，今早吸引買盤進駐，推升股價改寫前高。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）導線架售價將調漲1成 順德展歡顏

導線架大廠順德（2351）因應銅價走高，31日宣布將於2、3月向客戶調漲導線架售價約1成。因客戶去化庫存，順德今年營運走勢可望逐季增加，且下半年營運估將優於上半年。

消息面激勵順德今開高穩步走高，迄上午11：25的市價暫報119.5元，大漲5.29%，盤中最高價還一度觸及121.5元，表現不錯。

順德指出，元月每公噸銅均價9,000美元，高於去年第三季的7,734美元，及第四季的8,367美元，必須調漲產品售價反映成本。

順德透露，客戶新產品量產方面，包括ST及Infineon等多家客戶量產訂單，都集中在節能模組及安全模組應用產品領域，未來會增加公司車用電子導線架的營收。尤其，車用電子所需導線架訂單增加，加上公司每季都有新增產品，所以，車用與工業用導線架訂單，可望逐季增加。

至於順德的消費性電子導線架，去年下半年訂單量下滑，客戶今年上半年仍在消化庫存，預計下半年營運可望比上半年好。

順德透露，今年計畫資本支出3億～4億元，將用於設備投資，可增加後段的表面處理（電鍍）製程，藉以增加產品生產速度。（工商時報 劉朱松、數位編輯）

（5）馬雲帶動 港股正大企業國際連三日飆漲

阿里巴巴創辦人馬雲在1日兩度與泰國首富謝國民家族會面，引發市場對於兩大富豪合作投資的猜測，消息也帶動謝國民旗下港股上市公司正大企業國際連日飆漲，繼1月31日收盤大漲250％後，1日股價再漲逾3成。

港股正大企業國際1日開盤股價曾飆高49.15％報6.18港幣創高，現漲35.90％，股價報6.36港幣，成交值現報1.138億港幣。

正大企業國際在1月27日收盤時股價僅報0.79港幣。但隨後市場傳出馬雲在香港與謝國民會面消息，帶動正大企業國際在1月30日股價一度漲逾92％，收盤大漲72.73％報1.33港幣。在1月31日，正大企業國際漲幅再擴大，最高曾漲逾275％股價報5港幣，收盤飆漲251.88％報3.35港幣。（工商時報 楊日興）

（6）搭伺服器升級潮 聯茂持穩走高

2023年伺服器、資料中心等需求穩定成長，加上兩大CPU廠的伺服器新平台推出，規格提升帶動PCB上游材料同步升級，法人預期銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）在伺服器升級潮帶動下，營運有望自第二季起逐漸回溫。

聯茂繼昨大漲後，今持穩趨堅，盤中最高價一度觸及83.3元，迄中場11：29的市價暫報82.2元，仍上漲1.36%。

2022年市況反轉，尤其消費性電子需求下滑顯著，市場持續調整庫存，加上下半年原本需求有撐的伺服器也有調節的現象出現，導致聯茂去年營運遭遇逆風。

聯茂2022年營收291.3億元，較2021年下滑10.4％，不過仍為歷史次高，2022年前三季稅後純益15.21億元、每股盈餘4.01元，獲利較2021年下滑。

不過放眼2023年公司指出，高頻高速傳輸趨勢不變，電子材料也將同步升級，2023年除了看好庫存持續去化後需求將逐漸復甦，兩大重要成長動能預計來自新一代伺服器平台以及高階車用電子，且考量長遠需求，即使遭遇逆風，聯茂江西三期擴產計畫也未停止腳步，預期在新產品、新產能逐步帶動下，力拚2023年營運回溫可期。

聯茂江西三期新廠整體規模為月產能120萬張CCL，並自2022年第四季起陸續開出，預計2023年第三季全數擴充完畢。因應供應鏈轉移趨勢，聯茂日前也已定案預計在泰國設立生產據點。

公司表示，由於電子材料升級是長期趨勢，如新一代PCIe Gen 5伺服器平台材料從前代Low Loss提升到Very Low Loss，車用電子包括ADAS先進駕駛輔助系統、EV電動車等，汽車聯網化、智能化帶動下，車用電子材料也開始用上與伺服器同等級材料。展望2023年，預期伺服器、車電兩大動能挹注下，將帶動高頻高速材料升級以及加速回溫。（工商時報 王賜麟、數位編輯）

（7）今年營收戰百億 伊雲谷漲多整理

伊雲谷(6689)1月以來股價表現強勁，單月漲幅達到6成，亦公布注意交易資訊標準，自結2022年11月稅後淨利0.28億元，年增140.8％，每股盈餘0.41元，單月獲利超過去年第2季及第3季的單季獲利，而12月營收達到去年高峰，第4季獲利可期。股價今天開高後壓回整理，在5日均線附近震盪。

伊雲谷2022年營收86.17億元，年減15.1％。主要由於儲存業務因大陸監管區塊鏈等因素導致下滑，但儲存業務毛利低，第4季營收貢獻已降至2％，公司致力於雲端事業發展。

伊雲谷主要為Amazon旗下AWS(Amazon Web Ser vices)雲端服務代理商，也是大中華區首家榮獲最高等級「AWS 核心級服務合作夥伴」的廠商，除台灣外，大陸、香港、新加坡、東南亞都設有據點，今年朝向東南亞市場拓展，泰國、越南、印尼是比較近期開始發展的地區，主要AWS等客戶在該區域有需求，且雲端市場有先進入市場者的優勢，因此積極拓展該區域，預期成長力道會逐步增強。

法人預估伊雲谷今年營運將呈現逐季成長，全年營收朝2成成長邁進，挑戰百億元營收。公司2022年前3季毛利率12.45％，優於上年度同期10.19％，主要儲存業務占比下降，今年成長來自雲端事業，全年毛利率至少維持13～14％，推升獲利表現。(時報資訊 莊丙農)

（8）錫價回升 昇貿先蹲後跳

儘管NB等客戶仍處於庫存調整，但低溫錫膏及再生材料需求增溫，加上錫價近期回升，昇貿(3305)預期，今年業績將是上半年蹲，下半年跳，在新產品佔比拉升下，有望逐季成長，今天盤中股價持續大漲，創下2022年9月15日以來新高。

昇貿去年營運受到錫價波動影響不小，尤其是去年第3季，整體營運因錫價崩跌陷入谷底，累計2022年前3季稅後盈餘為5.74億元，每股盈餘為4.37元，累計2022年合併營收為86.07億元，年成長5.34%。

隨著近期錫價回升，昇貿營運已於去年第3季到第4季落底。

在新產品方面，全球科技大廠積極落實ESG，晶片大廠如：Intel、AMD、NvidiaA紛紛提出ESG政策，昇貿近幾年全力布局可應用於半導體封裝及電子組裝產業低溫焊錫系列產品，提供綠色製造全方位解決方案，可望順利搭上ESG節能商機列車。

再者，Apple、Google、Microsoft和Dell等廠商均提出等廠商均提出將自家產品的內容和包裝替換為再生材料、或是將產品回收再利用，由於再生錫料相較於原礦精煉錫料可減少碳排放超過90%，因應再生材料需求，昇貿已開始提供再生錫料，低溫錫膏及再生錫料兩大新產品成為昇貿未來營運成長主軸。

展望今年，今年業績將是上半年蹲，下半年跳，在新產品佔比拉升下，有望逐季成長；昇貿總經理李弘偉表示，今年毛利及獲利會比去年好。（時報資訊 張漢綺）

（9）多發性硬化症新藥上市 漢達盤中衝高價

漢達(6620)多發性硬化症新藥本月將會在美上市，除了將正式貢獻未來營運，第三階段的里程金也可望認列，股價連3日大漲，今日盤中飆漲逾8%，股價最高站上142.5元。

漢達多發性硬化症用藥Tascenso，美國市場已和Cycle簽訂獨家授權經銷合約，將獲最高達5,600萬美元權利金，預計將會分四階段認列。其他市場也在洽談授權，台灣已經找了專做孤兒藥的公司，南美、歐洲都有人有興趣，可望逐步布局全球市場。

漢達已經認列簽約金、FDA最終核准(Final Approva)二階段里程碑金，第三階段里程金為產品上市，可望在2月認列，第四階段里程金則要看產品銷售是否達到一定額度。此外，未來也將隨銷售認列高分潤。

Cycle指出，多發性硬化症用藥Tascenso預計在2月正式上市提供給病患使用，包括0.25mg和0.5mg兩種劑量，用於治療10歲及以上復發型多發性硬化症(RRMS)患者。多發性硬化症影響美國一百萬人，每周約會診斷出200新病例，其中，85%的人是復發型。漢達預估，產品銷售會穩步往上，將帶來實質分潤貢獻，也將認列第三階段的里程金。（時報資訊 郭鴻慧）

（10）去年獲利攻頂 合勤控喊衝

受惠零組件料控舒緩，加上頻寬升級趨勢帶動，合勤控(3704)2022年營運成績亮眼，全年每股獲利為3.87元，創下新高。展望2023年，整體網通產業升級潮持續為高檔，且相較於消費性電子，網通屬於剛性需求，故2023年整體成長性仍備受期待，法人看好，合勤控今年全年營收、獲利將雙位數百分比成長。合勤控今反映財報利多，股價開高震盪，盤中站穩約漲幅2.5%，站穩所有均線。

合勤控2022年第四季營收85.97億元，稅後盈餘4.5億元，每股獲利1.15元，儘管相較去第三季的每股賺1.88元下滑，但累計去年全年營收仍達305.15億元，年增18%，稅後盈餘16.18億元、年增加47%，每股獲利3.87元，創下歷史新高。

今年台灣網通產業上半年將持續去化遞延訂單，且受惠營運商積極推廣5G FWA，以及各地營運商持續建置網路基礎建設，需求無虞。合勤控積極布局WiFi 6、WiFi 6E、WiFi 7、5G、10G PON等新技術及新產品。

法人估計，雖終端需求可能受高通膨壓抑，導致合勤控5G FWA成長放緩，但歐洲、東南亞多國持續佈建光纖網路帶動下，明年第一季起積欠客戶的PON訂單將重新出貨，出貨動能將轉強，也將帶動WiFi 6E出貨向上，預估今年全年營收、獲利將雙位數百分比成長。（時報資訊 王逸芯）

（11）銅價喊漲 大亞等概念股續旺

美股隔夜上漲助攻，台股今日吹起反攻號角，一度反彈逾百點，重返15300關。受惠國際銅價攀升，概念股氣勢如虹，第一銅（2009）繼昨日亮燈漲停後，早盤續衝高3%，站上10個月高，帶動順德（2351）、大亞（1609）、大山（1615）等股價續強，昨日創下歷史天價華新（1605）震盪翻黑。

全球第二大產銅國秘魯發生政治暴動，衝擊銅礦生產，國際銅價攀升，台股「銅概念股」跟著水漲船高，第一銅（2009）去年12月營收1.85億、年減40.25%，累計全年營收28.95億元、年減10.05%，受銅價上漲激勵，金兔年開市突飛猛進呈現連3紅，繼昨日強攻漲停後，今日續衝高3%，站上10個月高點，點火概念股順德（2351）、大亞（1609）、大山（1615）等同步走強。

導線架大廠順德（2351）受惠銅價走高，2、3月將調漲導線架售價約1成，因客戶去化庫存，今年營運可望逐季揚，下半年將好於上半年，金兔年開市氣勢如虹，在外資及投信連2買相挺下，延續昨日強攻態勢大漲5%，衝上逾5個月新高。

華新（1605）昨日宣布，2月部分不銹鋼內銷報價每公噸調漲1,500至7,500元，連5個月調漲不銹鋼報價。受惠國際銅價走揚，對今年營運樂觀看待，獲外資連5買點火，昨日盤中54.4元及收盤54.2元雙雙改寫新高，今日衝高遇壓翻黑下挫逾1%。

國際銅價回升，有助線纜業者業績成長，法人指出，大陸在解封後，對基本金屬需求提升，預期銅、鋁、鎳甚至鋼鐵相關概念股可望雨露均霑，建議投資人持續留意報價、美元指數兩大指標。(時報資訊 龍彩霖)