2/1盤前》打入日本車用市場 這檔IC有戲

台股今（2/1）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.五大壽險台股策略揭曉，2022年第四季換股操作，處份未來展望不佳的個股，轉進2023年潛力股，富邦人壽主要著眼台積電、聯電、欣興、京元電、裕融；國泰人壽加碼中鋼、南亞、南亞科、瑞昱、華碩、仁寶、台達電、聯強；中國人壽力挺台塑、台灣人壽增持和潤、新光人壽捧場台達電等。

2.美國聯準會於31日展開為期兩日的利率決策會議，值此之際美國勞動力成本數據出現放緩跡象，緩解市場緊張情緒，而陸續公布的企業財報則好壞參半，帶動華爾街股市31日開高，道瓊工業指數盤中一度回落，其後重拾漲勢，尾盤漲勢擴大，四大主要指數全面收紅。

道瓊工業指數上漲368.95點，漲幅1.09%，收34,086.04點；標普500指數攀升58.83點，漲幅1.46%，收在4,076.6點；那斯達克指數揚升190.74點，漲幅1.67%，收11,584.55點；費城半導體指數上漲55.23點，漲幅1.93%，收在 2,921.92點。

3.中鋼31日新春開泰祈福，董座翁朝棟預期，今（2023）年鋼市將呈U型復甦成長，第一季可望是谷底，第二季需求有機會爆發，中鋼將力拚營運最快2月轉盈，最遲3月脫離虧損命運。受到多重不利因素衝擊，中鋼去年9月起連續四個月虧損，但全年合併稅前盈餘仍達232.58億元，每股稅前盈餘估1.47元。

4.新春報喜，受到國際廢鋼、鎳、鉬等鋼鐵原物料及鋼價走揚激勵下，豐興31日開出的本周盤價，與唐榮、燁輝、燁興等鋼廠開出的2月盤價，全面上漲，其中豐興鋼筋和廢鋼每公噸漲300～400元，燁輝鍍鋅和烤漆鋼板每公噸漲1,000元。

5.大陸解封後經濟復甦力道強勁，惟全球第二大產銅國秘魯發生政治暴動，衝擊銅礦生產，國際銅價攀升，台股與銅價掛鉤的「銅概念股」身價也水漲船高，第一銅（2009）、導線架廠順德（2351）1月31日齊攻漲停，華新（1605）、大亞（1609）、華榮（1608）等股價也逆勢強。

6.大陸智慧機銷售傳喜訊，海通國際證券引述第三方研究機構資訊，發現當地智慧機年初以來銷售成長5％～10％，且海通國際發現大陸的消費正在回溫，各項利多加持下，推測大陸智慧機2023年銷售將年增1成，遠優於市場估計的持平至年減5％。

7.印尼已繼越南之後，成為國內紡纖廠爭赴東南亞設廠的新熱門地區，力麗（1444）副總經理陳漢卿指出，集團印尼廠第二期工程可望在年底完工，屆時印尼廠織布產能將達到每月近650萬碼，比目前產能大增7成，營運動能躍進。

8.網通廠合勤控（3704）搶頭香，成為網通股率先公布去年獲利的廠商，果然業績也令人驚艷，經結算合勤控去年EPS達3.87元，不僅順利創下歷史新高，且較2021年的EPS2.49元，激增55.42％。

9.國際貨幣基金（IMF）小幅調升2023年全球經濟成長預測，從去年10月預估的成長2.7％上修至2.9％，原因包括需求意外強勁與通膨降溫等。

10.封測大廠力成（6239）31日召開法人說明會，由於記憶體需求明顯衰退，去年第四季營運成績差強人意，但全年每股純益11.60元仍賺逾一個股本。力成董事長蔡篤恭表示，雖然庫存去化及地緣政治問題持續，第一季會是今年最艱困的一季，但第二季將見需求回溫，全年來看營收將呈現逐季成長的趨勢。

11.2024年台美總統大選，今年為選舉行情前哨戰，法人指出，投信近年來成為台股多頭指標，今年以來更加碼上市櫃近150億元，目前適逢內閣改組及總統大選前的造勢關鍵時刻，HOLD住台股在「萬五」成重要關鍵，包括聯電（2303）、友達（2409）、裕隆（2201）等成投信押寶的重倉股，建議投資人跟著投信布局腳步。

統計今年以來投信買超集中市場的前十檔有聯電、友達、裕隆、中鋼、全新、天鈺、台泥、榮成、聯詠、中鴻等。至於買超櫃買市場的前十檔有金居、世界、台半、群聯、元太、台燿、鈺太、光頡、德微、穩懋等。

12.全球超級央行周、美股超級財報周將登場，市場投資氣氛轉趨謹慎，晶圓雙雄31日領跌台股，聯發科慘遭大摩大砍目標價，股價亦見拉回，拖累大盤大跌228.62點，收在15,265.20點，年線得而復失。然而，台股元月大漲1,127.51點，創下台股2002年以來最強元月行情。

13.新纖（1409）積極研發創新、提升高值化產品抗通膨，新纖集團經營決策委員會副主委羅時銓31日指出，泰國廠新產線3月試產、4月投產，到年底39萬噸的總產能中將有35萬噸為高值化的R-PET環保酯粒。

14.封測廠超豐（2441）31日召開法人說明會，受消費性晶片庫存去化衝擊，去年下半年營運逐季下滑，但全年營收及獲利仍繳出歷史次高好成績，每股純益5.55元賺逾半個股本。超豐總經理甯鑑超表示，消費性電子供應鏈庫存調整持續，但第一季將會是全年營運最低點，美中晶片戰及地緣政治風險將加快轉單效益發酵。

15.RISC-V矽智財（IP）供應商晶心科（6533）宣布，推出全新RISC-V新產品，主打64位元架構，鎖定先進駕駛輔助系統（ADAS）、人工智慧（AI）及5G基礎設施等需要高效能運算市場，預計今年中將開始進入送樣階段，強打RISC-V商機。

16.芮特-KY（6514）2022年因分拆子公司士誼科技，再加上受累於疫情，致營收下滑，但是在業外支撐下，獲利不減反增，全年EPS 4.2元不但超前2021年的3.1元，還寫下歷史次高，表現僅次於2019年的4.88元。

17.隨著錫價回升，加上庫存漸去，錫製品廠商昇貿（3305）營運谷底回溫可期，看好最壞狀況已過，31日多方買單強力挹注下，昇貿不受大盤下跌影響，攻上46.4元漲停板作收。

18.行政院長陳建仁31日上任首日即視察防疫指揮中心，討論室內口罩禁令開放、邊境防疫鬆綁等兩項議題。指揮官王必勝31日宣布，2月7日起，取消大陸旅客唾液PCR以及大陸經港澳轉機入境48小時內PCR檢驗報告的陰性證明；另室內脫口罩周四將公布鬆綁細節。

19.無懼經濟成長動能趨緩，車業龍頭和泰汽車看多兔年車市，估今年台灣新車銷量將成長至45萬輛，回升至疫情前高點。和泰汽車樂觀在新車供應量可望增長、晶片荒問題緩解，以及多款新車齊發下，今年將挑戰新車銷售16.3萬輛的新高目標，市占率可望攀上36％新高，和泰總經理蘇純興高喊：「追求全方位的NO.1！」

20.Podcast兌現聲音經濟，台灣聲音經濟規模去年一舉突破10億大關！SoundOn聲浪31日公布《2022聲音經濟報告》，歸納出三大兌現關鍵，包括Podcast躍居人氣「自媒體」，名人、企業公部門搶進，及獲得北部、女性、23～44歲族群歡迎。SoundOn聲浪預估，今年聲音經濟光是商業合作商機將成長6成、上看逾16億元。

21.長達十天的農曆年假，除了出遊商機爆增，宅在家追劇、看電影亦推升各大影視平台收視創高峰。台灣大MyVideo公布新春期間整體收視高峰相較前一年同期成長2倍、刷新紀錄，新平台MyMoji收視人口亦破百萬。遠傳friDay影音春節連假收視總人次，亦較前一年農曆年假期成長近1成，新春期間全站影片總點閱數年增近4成。

22.富邦媒引用Euromonitor最新預估指出，2023年台灣整體線上購物滲透率達18％，相比2022年再增加1個百分點，以2022年第三季台灣整體零售銷售額年增12.4％，其中百貨／超市／便利商店年增15.5％、線上年增僅5.4％來看，疫後消費回到實體通路，擠壓線上通路業績成長動能，然疫情期間形成的線上購物習慣，仍引領台灣整體線上購物滲透率成長1個百分點。

23.台股2022年歷經多重利空考驗，券商公會理事長陳俊宏1月31日表示，今年市場可望「行穩致遠」，回歸基本面，公會將力推七大工作重點，力促權證避險降稅過關更是第一要務，期盼立院能在新會期三讀通過修法，創造稅收、券商、投資人三贏局面，活絡證券市場發展。

24.世界黃金協會（WGC）報告指出，各國央行升息及全球經濟衰退疑慮籠罩下，掀起投資人「淘金熱」，2022年黃金需求攀上逾十年新高，尤其央行的強勁買盤成了主要推手。

25.美國聯準會（Fed）決定利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員，每年都會調整。雖然今年改組將使FOMC趨於鴿派，但依然不影響Fed透過持續升息來遏止通膨的立場。

26.福特汽車（Ford Motor）周一（30日）宣布北美市場的電動跨界休旅車Mustang Mach-E降價，每輛車價格調降最高5,900美元。此舉反映數周前特斯拉全球降價約兩成後，已令對手車廠感受壓力，意味著電動車價格戰開打。

27.美國總統拜登周一（30日）通知國會，鑑於全球多數地區疫情趨緩，逐漸轉回常軌，訂於5月11日解除因新冠疫情而發布的全國緊急狀態與公衛緊急狀況宣言，預告聯邦政府防疫方針即將改變。

隨著解除緊急狀態，意味為期三年的疫情走向尾聲，未來新冠病毒被視為地方性的公衛威脅，由機關以一般權限進行管理。

28.行政院長陳建仁31日走馬上任，簽署的第一份公文是743億的「淨零排放路徑4年綱要計畫」。陳建仁交接時表示，閣揆將是他人生最後一個政務人員公職，接下重擔只有一個信念就是全力以赴、沒有懸念。

未來475天，內閣每天要上好發條，為台灣人民和後代子孫打造溫暖堅韌的台灣。他也拜會立法院長游錫堃，盼朝野立委體察民意，快速通過普發現金6000元特別條例。

29.大陸統計局31日公布，在疫情管制大幅放鬆後，1月製造業採購經理人指數（PMI）時隔三個月重返擴張區間，較上月升3.1至50.1，符合市場預期。不過出口訂單指數仍處在景氣分水嶺下方，分析認為此為2023年經濟一大變數。

統計局同時公布，反映大陸服務業景氣的非製造業商務活動指數1月回升至54.4，比上月大幅上升12.8，高於市場預期的52。當月綜合PMI產出指數為52.9，比上月升10.3，高於榮枯線，意味大陸企業生產經營景氣水平有所回升。

30.台灣經濟研究院31日發布最新景氣動向調查結果，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，製造業景氣指標連二個月回升，是國內第一個觸底反彈指標的出現。

31.國際貨幣基金組織（IMF）31日公布最新報告，將2023年中國經濟增長預測大幅上調0.8個百分點至5.2％；2024年增長維持4.5％不變。不過，IMF特別強調，疫情變數及房地產市場仍是影響中國今年景氣的兩大風險。

32.台股兔年開紅盤後，31日出現獲利了結賣壓，但新台幣因外資續匯入逾20億美元力挺，升值力道仍強，盤中一度衝破30元整數大關、見2字頭的29.994元，隨後亞幣多數走貶連動，及央行力守3字頭，終場收在30.052元，升值8.5分，2字頭僅曇花一現。

33.中租─KY公告2022年全年自結合併稅後純益為272.3億元，較2021年全年成長26％，全年每股稅後純益（EPS）為17.17元，獲利續創新高，不過，因外資等大賣股票，該股31日仍摔得鼻青臉腫。

34.零股交易不斷優化，撮合時間從3分鐘縮短至1分鐘，推升小資族、年輕人開戶數與交易量。金管會證期局副局長高晶萍31日指出，台股從2022年12月19日將盤中零股交易撮合間隔時間縮至1分鐘後，30歲以下的年輕人開戶數上衝至46.6萬人、占比42.7％，上市盤中零股日均值為18.91億元（占比0.78％），較去年同期日均成交金額占比0.49％也有顯著成長。

35.網家（8044）與日本三井物產合資成立的日系時尚選物網站MiTCH，31日宣布官網停止接單，其APP從兩大平台下架。未來將以網頁版為主，日後將在PChome 24h購物以旗鑑店的形式全新登場。

36.國內電動機車業跟進特斯拉（Tesla）帶起的全球電動車降價風潮，龍頭Gogoro於31日宣布，針對國民電動機車產品Gogoro VIVA MIX車款定價調降2,000～3,000元，搭配2月底前購車贈禮，最高優惠總值達6,500元，相當於折價約1成，開出電車市場兔年價格戰第一槍。

37.射頻IC廠宏觀（6568）營運傳捷報，成功卡位進入日本車用市場。法人指出，宏觀替日本客戶開發的射頻特殊應用晶片（ASIC）攻進車用影像供應鏈，預期第三季將可望開始準備量產，替宏觀打開車用市場大門。（閱讀全文）

38.2023年伺服器、資料中心等需求穩定成長，加上兩大CPU廠的伺服器新平台推出，規格提升帶動PCB上游材料同步升級，法人預期銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）在伺服器升級潮帶動下，營運有望自第二季起逐漸回溫。

39.LED產業仍處於傳統淡季，不過富采（3714）副董事長彭双浪12月增持富采150張，市值約當新台幣756萬元，彭双浪12月同時大舉增持友達（2409）高達1,000張，兔年老董帶頭回補持股，成為淡季亮點。

40.受高價原料及大陸疫情等雙重打擊，烘焙原料大廠南僑（1702）自結去年稅後純益5.61億元，較前年重摔47.6％，EPS約2.26元，創近十年獲利新低。不過隨原料價格回檔、大陸疫控逐漸開放，利空變利多，法人看好南僑今年營運動能。

41.國際鎳價再度走揚，華新（1605）31日宣布，2月部分不銹鋼內銷報價每公噸調漲1,500至7,500元，連5個月調漲不銹鋼報價。華新表示，大陸解除防疫封控，國際鎳價又瞬息萬變，華新還在觀察不銹鋼市場變化。

42.新冠疫情驅動過去三年高球代工產業營運飆升，然隨疫情趨緩，今年起主力市場美國高爾夫品牌廠庫存超過長天期平均值，加上高球上場打球人次緩減，國內高球桿頭代工四雄今年上半年訂單，恐將因下游客戶庫存調整而放慢，下半年才能再現雄風。不過代工四雄去年驚人獲利，殖利率維持在高檔水準。

法人指出，高球桿頭代工四雄：復盛（6670）、明安（8938）、大田（8924）和鉅明（8928），因受惠產品組合較佳及客戶訂單集中率較高，去年獲利表現傑出，若現金股息發放率維持在50％到70％間，以1月30日收盤股價來看，隱含殖利率可達9％到12％。

43.導線架大廠順德（2351）因應銅價走高，31日宣布將於2、3月向客戶調漲導線架售價約1成。因客戶去化庫存，順德今年營運走勢可望逐季增加，且下半年營運估將優於上半年。

44.篩選元月外資買超4億元以上則有12檔上市櫃股，包括裕隆、聯電、國巨、矽力*-KY、華新、康舒、矽創、台半、上銀、東哥遊艇、聯詠、虹堡等。

45.中天集團董事長路孔明31日證實，合一（4743）旗下治糖尿病足傷口潰瘍新藥「速必一」，已通過新加坡健康科學局的藥品審核，成功插旗東協市場，這也是「速必一」首個以該適應症進軍海外市場的灘頭堡，指標意義濃厚，目前集團已加碼布局美、歐和大陸市場。

46.無塵室與機電工程整合廠聖暉*（5536）積極布局第三代半導體市場，目前已有訂單實績，預期未來隨著市場需求成長，可望為長期營運動能增添柴火！

B.利空因子：

1.受到全球通膨導致消費性電子需求疲弱影響，記憶體價格在去年出現大跌走勢，在美光、SK海力士、鎧俠、旺宏、南亞科等業者陸續宣布減產後，遲遲未表態的三星終於在31日法人說明會中鬆口，第一季已開始削減產能以因應當前危機。三星雖然沒有說明減產幅度，但業界認為記憶體市場應會提前在下半年復甦。(中性看待)

2.三星電子31日公布去年第四季業績，全球經濟成長減速打擊電子產品與晶片需求，上季營業利益創下八年新低紀錄，並示警本季需求恐持續走疲，引發股價大跌，拖累日韓晶片類股全倒。但是，三星表示無意縮減資本支出。

3.通膨、升息、疫情加俄烏戰爭，讓金融業一年少賺逾4,557億元。金管會31日公布，合計銀行、證券及保險的廣義金融業2022年稅前獲利4,798.43億元，比2021年減少4,557.18億元，創2013年之後、九年的新低數字。（可視為短空出盡）

4.經濟部31日公布去（2022）年12月與全年外銷訂單統計。12月外銷訂單受中國大陸解封，訂單遞延效應發酵，金額降至521.7億美元、年減23.2％，出現連四黑；全年訂單金額6,667.9億美元，金額雖創歷年次高，但年減1.1％，終結連續2年正成長。

5.經濟部31日公布最新外銷訂單統計，12月七大貨品別訂單金額均受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，年增率皆呈衰退，這也是連續第二個月全數走黑。

6.證交所及櫃買中心1月31日公布「110年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」上市櫃公司，結果有63家上市及113家上櫃「肥貓」，其中神盾、達運、西勝及同開四家超過百萬元，平均每位董事各年領295萬、148萬元、131萬元及114萬元。

7.2022年全台建物買賣移轉棟數出爐，全年失守32萬棟防線，減至31.8萬棟水準，創下三年來新低，且是六年來首度衰退。整體來看，去年房市交易出現「上半年熱、下半年冷」、「都會衰退、蛋白微增」的趨勢；而隨著房市持續低迷，今年恐面臨30萬棟保衛戰。

8.歐元區2022年第四季經濟意外成長，令市場一掃對於經濟恐於冬季陷入衰退的擔憂。鑒於經濟強韌程度優於預期，加上通膨維持高檔，普遍預估歐洲央行（ECB）本周與3月例會都將升息2碼。

9.台北時間周四凌晨，聯準會（Fed）將公布利率決策，緊接著英國與歐洲央行也將揭曉最新決策。市場預期美國此波升息循環即將結束，美元指數受此打壓持續走貶，1月以來又跌逾1％，可能寫下月線連四黑的低迷表現。

10.拜登政府傳有意針對中國科技再祭制裁措施，擬停止向科技巨頭華為發放許可證，要求高通與英特爾等美國企業全面禁售，意謂華為在4G晶片等次一等技術的產品也將遭到斷供。

11.大陸統計局1月31日公布數據顯示，2022年大陸工業企業利潤總額為人民幣（下同）8.4兆元，年減4％，其中，外商及港澳台商投資企業表現最差，利潤總額年減9.5％至2兆元。分析指出，受不穩定因素影響，工業復甦仍面臨挑戰。

12.防疫險理賠爭議噩夢未歇，據金融消費評議中心統計，2022年共受理41,460件防疫險爭議案，較2021年暴增219倍，平均每日湧進114件爭議案，2023年以來噩夢持續，統計至1月18日止，已有2,411件爭議案，平均每日有134件爭議案。但隨著防疫政策再度調整，這場惡夢有機會進入尾聲。

13.台股2022年12月下挫741點，散戶退場者眾，據中央銀行公布的金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月減1,040億元，跌破3兆大關，來到2兆9,555億元，且當月M1B年增率續降至4.14％，為2018年2月來新低，M2年增率下滑至7.06％，「死亡交叉」差距2.92個百分點，惟仍較11月微降。

14.在經濟不佳及高通膨、升息影響下，全球平板銷售動能也隨著疫情紅利的消退持續走衰，繼去年第四季降至3,546萬台低檔後，研調單位預估今年第一季在總經下行、需求依舊不振，加上適逢傳統淡季下，季減幅將擴至17％、出貨總量將跌破3千萬台。

15.春節連假長，加上房市氣氛低迷，看屋、購屋腳步放緩，國內房市1月也提前進入休市狀態，各大房仲1月門市交易慘淡，平均較去年同期接近腰斬。

16.中華電（2412）31日董事會通過2023年全年財測，合併營收2,212.7～2,227.9億元，營業成本及費用合計為1,765.9～1,772.9億元，稅前盈餘為448.6～465.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為345.5～361.0億元，每股盈餘（EPS）4.45～4.65元。相較2022年自結數，合併營收成長、但EPS衰退。

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