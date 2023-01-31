裕隆、國巨等12檔外資愛 扮元月反彈先鋒

台股兩市場元月來都各大漲約8％，外資展開大舉搶補，裕隆（2201）、國巨（2327）等12檔上市櫃股，元月來股價大漲約12％～37％，外資也買超4億～10億元以上，扮演元月反彈先鋒。

集中市場元月上漲7.98％，櫃買市場漲勢不落人後，更上揚8.01％，代表權值股與中小型股同步都有亮眼表現。元月來外資光是買超集中市場就超過2,000億元，寫下歷史單月罕見買超新高紀錄。

篩選元月股價上漲10％以上的個股共有207檔，表現可圈可點，建榮為元月漲幅冠軍，漲逾8成，材料-KY漲6成以上，泰茂及伊雲谷各漲5成多。另外，奈米醫材、華景電、立益物流及穩懋漲幅逾4成，不過，這些個股目前尚未明顯見到外資買超明顯進駐，顯示多數為主力大戶點火拉抬。

若是從元月漲幅10％以上的207檔中，進一步篩選元月外資買超4億元以上則有12檔上市櫃股，包括裕隆、聯電、國巨、矽力*-KY、華新、康舒、矽創、台半、上銀、東哥遊艇、聯詠、虹堡等。

外資2022年賣超台股1.23兆元，加計2020年及2021年賣超近1兆元，合計三年賣超2兆多元，法人認為，外資今年開門就大敲2,000億元，隨著美國通膨壓力降低，未來升息壓力減緩，外資有機會重新回頭買超台股，可留意外資買超股。

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