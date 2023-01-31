1月31日一分鐘強弱勢股

1月31日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

長園科(8038)

9.98

儲能概念股奮起，不斷電系統(UPS)鋰鐵電池模組出貨穩健增長

越峰(8121)

9.98

外資買超力道放大，股價帶量強攻，收復季線關卡，KD指標向上

昇貿(3305)

9.95

 LME錫價今年以來漲幅逾25%，中國大陸解封客戶拉貨動能回溫

虹堡(5258)

9.93

電子支付系統需求暢旺，今年可望賺逾一個股本，外資連四日敲進

泰茂(2230)

9.92

多方買盤力拱，股價續創波段新高，蓄勢挑戰50元整數關卡

第一銅(2009)

9.92

市場看好將可望受惠銅價上漲利益，股價急攻鎖住漲停

淘帝-KY(2929)

9.76

中國大陸春節、解封題材點火，外資偏多操作，連兩日亮燈漲停

順德(2351)

9.66

三大法人同步作多，受惠銅價上揚，有利Q1毛利及獲利表現

連宇(2482)

9.62

無人自助服務商機擴大，加上電動車蓬勃發展，充電樁應用看好

凌巨(8105)

9.56

今年營運將受惠工控及車載等利基型產品比重提升，外資連七買

表：陳昱光

1月31日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

東哥遊艇(8478)

9.99

土洋法人對作，高檔賣壓出籠，股價打落跌停，終結連五日漲勢

億豐(8464)

6.60

上半年持續去化庫存，外資反手調節，KD指標翻轉向下

中租-KY(5871)

6.25

外資、投信同步減碼，多方續航力道不足，股價回測月線支撐

美而快(5321)

4.99

股價漲多回檔，連兩日修正，股價失守5日均線，KD指標下彎

日月光投控(3711)

4.76

半導體賣壓湧現，外資終止連10日買超，面臨百元保衛戰

聚陽(1477)

4.39

投信大舉調節，加重修正壓力，股價帶量跌落季線

巨大(9921)

4.21

上方季線反壓沉重，外資轉買為賣，KD指標向下

南亞科(2408)

4.15

股價漲多賣壓出籠，投信買超不敵外資減碼力道，年線得而復失

伊雲谷(6689)

4.09

多方攻勢暫且休兵，終結連二紅，股價沿五日線上攻趨勢尚未改變

台積電(2330)

3.87

傳美可能全面切斷華為對英特爾、高通等採購管道，半導體族群拉回

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組