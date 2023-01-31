1月31日一分鐘強弱勢股
1月31日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
長園科(8038)
|
9.98
|
儲能概念股奮起，不斷電系統(UPS)鋰鐵電池模組出貨穩健增長
|
越峰(8121)
|
9.98
|
外資買超力道放大，股價帶量強攻，收復季線關卡，KD指標向上
|
昇貿(3305)
|
9.95
|
LME錫價今年以來漲幅逾25%，中國大陸解封客戶拉貨動能回溫
|
虹堡(5258)
|
9.93
|
電子支付系統需求暢旺，今年可望賺逾一個股本，外資連四日敲進
|
泰茂(2230)
|
9.92
|
多方買盤力拱，股價續創波段新高，蓄勢挑戰50元整數關卡
|
第一銅(2009)
|
9.92
|
市場看好將可望受惠銅價上漲利益，股價急攻鎖住漲停
|
淘帝-KY(2929)
|
9.76
|
中國大陸春節、解封題材點火，外資偏多操作，連兩日亮燈漲停
|
順德(2351)
|
9.66
|
三大法人同步作多，受惠銅價上揚，有利Q1毛利及獲利表現
|
連宇(2482)
|
9.62
|
無人自助服務商機擴大，加上電動車蓬勃發展，充電樁應用看好
|
凌巨(8105)
|
9.56
|
今年營運將受惠工控及車載等利基型產品比重提升，外資連七買
製表：陳昱光
1月31日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
東哥遊艇(8478)
|
9.99
|
土洋法人對作，高檔賣壓出籠，股價打落跌停，終結連五日漲勢
|
億豐(8464)
|
6.60
|
上半年持續去化庫存，外資反手調節，KD指標翻轉向下
|
中租-KY(5871)
|
6.25
|
外資、投信同步減碼，多方續航力道不足，股價回測月線支撐
|
美而快(5321)
|
4.99
|
股價漲多回檔，連兩日修正，股價失守5日均線，KD指標下彎
|
日月光投控(3711)
|
4.76
|
半導體賣壓湧現，外資終止連10日買超，面臨百元保衛戰
|
聚陽(1477)
|
4.39
|
投信大舉調節，加重修正壓力，股價帶量跌落季線
|
巨大(9921)
|
4.21
|
上方季線反壓沉重，外資轉買為賣，KD指標向下
|
南亞科(2408)
|
4.15
|
股價漲多賣壓出籠，投信買超不敵外資減碼力道，年線得而復失
|
伊雲谷(6689)
|
4.09
|
多方攻勢暫且休兵，終結連二紅，股價沿五日線上攻趨勢尚未改變
|
台積電(2330)
|
3.87
|
傳美可能全面切斷華為對英特爾、高通等採購管道，半導體族群拉回
製表：陳昱光
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!