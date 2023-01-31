半導體反彈不持久?專家喊儲能、鋼鐵有戲

台股開紅盤大漲560點，但今（31）日幾乎吐回一半漲幅，大跌228點，收15,265點，年線又得而復失，明顯受美股漲跌影響，但特斯拉、半導體基本面仍有利空，反彈不知能維持多久？加上台灣去年第4季GDP轉負成長0.86％，預估今年上市櫃EPS不易再較去年成長，萬寶投顧分析師蔡明彰認為，儲能股是少數還能成長的黑馬，鋼鐵股則有望跌深補漲，建議調節防疫及生技股。

中興電（1513）估計今年EPS 5.7元，較去年4.9元，成長16％；華城（1519） 估今年EPS 3元，較去年1.9元，成長58％；天宇（8171）今年EPS估3.8元，較去年2.4元，成長58％；盛達（3027）今年EPS估2.2元，較去年0.8元，成長175％；系統電（5309）估今年EPS 3元，較去年2.3元，成長30％。

再看本益比的計算，中興電、天宇、盛達、系統電在17倍至13倍之間，相對合理，介入風險有限。

疫情高峰已過 建議調節防疫及生技製藥股

蔡明彰表示，中國疫情比外界想像中樂觀，春節期間民眾熱烈出遊，研判疫情高峰已過，建議調節防疫概念股及生技製藥股。這種情況不只中國，日本也準備將新冠降為一般流行病，台灣也將在2月解除室內口罩規定，中國的消費需求將在未來幾個月爆發出來，相關股票現在布局，波段利潤會比跌深的半導體投報率更豐富。

蔡明彰強調，股票投資是看未來，不是看過去的春節休市。大陸疫情緩和，減少春節後工人無法返回工作及現貨需求減弱的擔憂。春節初六大陸各地鋼鐵市場開工報價全面上漲，兔年開紅盤，鐵礦石、金屬期貨也都上揚，可望進一步強化台灣中下游廠商回補鋼鐵產品存貨，預計補庫存會在元宵後發酵，這樣的利多在未來才會發生。

中鋼（2002）去年股價下跌15.7％，跌幅比電子股小，所以多頭行情較落後，但不是不會動，目前已站上年線31.7元；第一銅（2009）去年跌32％，中鴻 （2014）跌35％，燁輝（2023）跌37％，威致（2028）跌35％，海光（2038）跌38％等跌幅較大，但目前只有第一銅站上年線，價位普遍遭低估。

華新（1605）去年大漲78％，沒有跌深，照理現在不會再漲，但兔年開紅盤，攻上5字頭，創下32年來新高，表示基本面才是王道。華新今年EPS估4.8元，表面上較去年6.3元衰退，但扣除去年第3季處分利益貢獻的EPS 2元，就本業而言，今年仍是成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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