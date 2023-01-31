史上第二大！外資元月買超2,007.66億

FOMC周三攤牌、全球超級央行周即將登場，市場投資氛圍轉趨保守，台股金兔年開市第二天大潑投資人冷水，收黑228點，連續丟失年線及15,400、15,300關。今日外資（不含外資自營商）買超29.4115億元，已連5買達1,358.48億元，投信買超13.0956億元，自營商買超12.7319億元，三大法人買超55.23億元。台股2022年大跌22％，外資瘋狂提款1.23兆元成元凶，今年元月來反其道而行，認錯回補台股2,007.66億元，為史上第二大。

市場觀望美企財報及央行利率決策，美股隔夜漲多拉回，四大指數全面回落，台股匯兩樣情，台幣一度強升再現29字頭，台股今日在台積電（2330）漲多回吐下，跳空殺低逾百點，大型電子股普遍壓回，資金轉進面板、能源等題材股及電纜、航運、鋼鐵、生技等傳產股點火，在賣壓持續宣洩下，指數一路向南，終場加權指數收在最低15,265.2點，大跌228.62點，成交值縮至2,763.21億元。櫃買市場逆漲1.56點、收194.79點，總成交值628.93億元。台股月線收紅，元月上漲1,127.51點或7.98％。

電子權值股普遍壓回，昨日大漲近8％的台積電（2330）熄火修正拉回3.8％，收在相對低點522元，幾乎回吐昨日一半漲幅，南亞科（2408）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、大立光（3008）同步走軟，聯詠（3034）、矽力*-KY（6415）、國巨（2327）逆勢走揚，面板驅動IC多頭強勢表態，矽創（8016）強漲7％，天鈺（4961）、瑞鼎（3592）同步強彈。

鴻海（2317）強化電動車布局，延攬關潤擔任集團電動車策略長，激勵盤中重返百元大關，帶動鴻家軍台揚（2314）、乙盛-KY（5243）、廣宇（2328）、正達（3149）整體氣勢，盤面上表現相對耀眼。

光電族群以面板廠表現相對凌厲，凌巨（8105）亮燈觸漲停，面板三虎友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）抗跌有撐，偏光板雙雄明基材（8215）、誠美材（4960）買氣旺。

金融股低氣壓盤旋，昨日漲幅全數回吐，第一金（2892）、台新金（2887）、合庫金（5880）、永豐金（2890）、華南金（2880）、上海商銀（5876）、元大金（2885）跌逾2％。

新內閣就位，風光電等能源股上演慶祝行情，中興電（1513）大漲7％，碩禾（3691）、元晶（6443）、達能（3686）、亞力（1514）、森崴能源（6806）、士電（1503）、華城（1519）、永冠-KY（1589）熱呼呼。

受惠國際銅價元月強升，第一銅（2009）急拉漲停鎖到底，大亞（1609）、華榮（1608）大漲逾7％，華新（1605）盤中衝上歷史天價54.4元，成交量位居台股第二，鋼鐵人買盤續旺，新光鋼（2031）、世紀鋼（9958）、官田鋼（2017）、東和鋼鐵（2006）、威致（2028）、燁輝（2023）上漲2％起跳。

航海王今日抗跌有撐，新興（2603）、台驊投控（2636）、台船（2208）掌舵領軍，中櫃（2613）、遠雄港（5607）、四維航（5608）、慧洋-KY（2637）同步走揚，貨櫃三雄陽明（2609）、長榮（2603）、萬海（2615）聯袂守紅盤。

美股隔夜收黑，台股今日在電子股疲軟下遇年線反壓，指數拉回整理，目前月線位於高檔，指數將難脫高檔震盪格局。在台幣續強、櫃買偏多下，預期指數仍將維持整理，具題材面個股贏面大。群益投信表示，農曆春節過後，中國解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，台灣半導體產業庫存調整有望於第一季落底，台股後市表現可期。

分析師表示，今年整體國際投資氛圍轉佳，配合台股技術面轉強，只要量能擴大，則有利台股維持強勢格局，後續建議觀察聯準會動向、美股、美國物價指數，以及晶圓龍頭大廠股價走勢等。凱基投顧表示，短線操作不宜過度追價，可待日後回測短期均線支撐或接近萬五點附近再積極分批進場，盤面選股優先聚焦利多題材發酵且技術面強勢相關個股。

（時報資訊 龍彩霖）

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