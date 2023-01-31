拉積盤變殺積盤！專家曝台積電絕佳買點

美股全面收黑，台股今（31）日跟著開低走低，大盤從昨（30）日的「拉積盤」變「殺積盤」，台積電（2330）一度下殺16元，拖累指數跌逾130點，加權指數跌破15,400點，失守年線。法人認為，在開紅盤大漲過後，市場將面對「全球超級央行週」，又以美國聯準會（Fed）會議結果最受注目，不排除在短線行情熱絡後，隨即又將陷觀望。

昨日兔年首個交易日上演補漲行情，創下歷年開紅盤單日最大漲幅紀錄，外資敲進達722億元為最大買盤，大舉回補晶圓雙雄聯電（2303）、台積電，分別買進83,985張、80,641張，大摩看好漲價效應，也力挺台積電，維持目標價700元的預測。

指標科技股財報 台積股價風向球

萬寶投顧執行長王榮旭則表示，台積電行情偏多、偏空要觀察三天，如果過前高走多，破前低那就可能走空，台積電今日股價雖下跌，惟仍在五日線之上，有機會挑戰昨日高點，跨不過短線高點可能就落在543元，季線、月線將是最佳買點。

王榮旭提醒，今年以來，美元走弱、新台幣走強，導致外資回補台積電，自元月份迄今股價已漲了兩成，在上半年半導體庫存還在調整、業績還沒看到曙光的現況下，為過去罕見的漲勢，若接下來蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）等指標科技股財報若不好，台積電恐面臨拉回整理。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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