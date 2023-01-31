美股急殺！外資瘋買台股會是1日行情？

市場聚焦美國Fed在2/2的升息動向，加上蘋果等大廠財報陸續出爐，美股4大指數周一皆墨，道瓊、那指急殺逾220點，費半更重摔2.6%，台股兔年開紅盤暴漲，是否淪為1日行情受矚。財信傳媒董事長謝金河認為，外資買超、台幣升值是2大推手，且台幣升到年線支撐，等同預告股市不可能再破底，斷言外資仍將持續大買台股，也點名半導體及金融最獲青睞。

謝金河在臉書發文指出，封關逾10天的台股，30日開紅盤，在台積電大漲40元，漲幅7.95%的帶動下，加權指數大漲560.89，成交量放大至3030.18億元，這當中，最受矚目的是，外資買超金額高達722.55億元，這是史上第2大買超金額，目標是晶圓雙雄，其中買超台積電8萬0641張、聯電8萬3985張。

外資去年把台股當提款機，全年賣超金額高達1.23兆台幣，單賣超台積電逾100萬張，從2020到2022年，外資賣超台積電182萬張，在外資追殺之下，台積電一度跌至370元。

去年11月14日，天降神兵，巴菲特的柏克夏基金公布買入40億美元的ADR，台積電跳空大漲，化解破底命運。元月法說會，台積電公布去年淨利1.0165兆台幣，EPS39.2元，這個業績比市場預期好很多。

謝金河指出，外資從元月5日起，每日買超台股，到17日封關，外資買超1225.69億元，30日722.55億元，元月外資買超1978.25億元。外資近5個交易日買超台積電12萬9667張，聯電18萬1093張，已成股價最大推手。

外資從賣超變成買超，也代表在疫情3年，外資賣台股太多，今年可能變成大額買超，對台股會帶來助力，這當中又以半導體產業及金融股會得到最大的青睬，晶圓雙雄是最大目標。

外資買超也推升新台幣匯率，去年新台幣一度貶值到32.335，30日升到30.104，台幣升值到年線支撐，也預告台股最大壓力已經化解。這次美元回檔，人民幣、日圓、韓元都強勁升值，股市再破底壓力也化解。

（旺得富理財網 李宗莉）

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