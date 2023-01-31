1/31盤前｜Panasonic停產 中環錸德迎轉單

技術面：

1.台股前一交易日收漲560.89點，為15493.82點。

2.台股前一交易日成交金額量增3297.2億元，5日均量為1953.19億元，10日均量為1877.7億元。

3.5日均線14981.91點，10日均線14789.05點，20日均線14513.61點。

4.5日RSI為94.23，10日RSI為82.41。

5.9日K值為94.18，9日D值為88.47。

6.20日乖離率為6.75。

7.元大投顧：台股因外資連日買超於紅盤日補漲達陣，不過下降年線壓制力道不可輕忽，聯準會本周四凌晨又要公布最新利率決議，大盤新春動如脫兔續航力仍待觀察。

8.凱基投顧：周一台股爆量大漲，收在當日最高點15493點，不僅越過前高15152點以及年線而且突破去年8月17日高點15475點，顯示大盤急漲已來到周線底部型態頸線壓力，再加上目前年線仍持續下彎，近日盤勢也將受到元月營收公布以及聯準會FOMC會議的干擾，因此指數突破15475點後是否立即站穩尚待確認。