1/31盤前｜Panasonic停產 中環錸德迎轉單
技術面：
1.台股前一交易日收漲560.89點，為15493.82點。
2.台股前一交易日成交金額量增3297.2億元，5日均量為1953.19億元，10日均量為1877.7億元。
3.5日均線14981.91點，10日均線14789.05點，20日均線14513.61點。
4.5日RSI為94.23，10日RSI為82.41。
5.9日K值為94.18，9日D值為88.47。
6.20日乖離率為6.75。
7.元大投顧：台股因外資連日買超於紅盤日補漲達陣，不過下降年線壓制力道不可輕忽，聯準會本周四凌晨又要公布最新利率決議，大盤新春動如脫兔續航力仍待觀察。
8.凱基投顧：周一台股爆量大漲，收在當日最高點15493點，不僅越過前高15152點以及年線而且突破去年8月17日高點15475點，顯示大盤急漲已來到周線底部型態頸線壓力，再加上目前年線仍持續下彎，近日盤勢也將受到元月營收公布以及聯準會FOMC會議的干擾，因此指數突破15475點後是否立即站穩尚待確認。
基本面：
1.前一交易日新台幣以30.137元兌一美元收市，升值2.31角，成交值為18.82億美元。
2.集中市場30日融資減為1511.44億元，融券增為543932張。
3.集中市場30日自營商買超77.88億元，投信買超30.90億元，外資買超722.56億元。
4.半導體檢測大廠閎康（3587）30日公告去年自結財報，合併營收39.74億元，營業利益7.33億元，歸屬母公司稅前盈餘7.85億元，同步創新高，每股稅前盈餘12.66元優於預期。閎康因應全球半導體生產鏈地緣政治風險，在台灣、中國、日本等地擁有14座實驗室，隨著新增產能開出及客戶需求維持暢旺，樂觀看待今年營運將續攀新高。（閱讀全文）
5.晶圓專工大廠聯電（2303）今年第一季雖然受到生產鏈庫存去化及客戶積極調整投片量影響，晶圓出貨預估季減17～19％，產能利用率降至70％，但晶圓代工價格維持不變。由於市場預期晶圓代工景氣將V型反轉，且聯電不降價有利上半年毛利率持穩在35％左右，吸引買盤湧入，股價30日跳空大漲，終場爆出逾26萬張成交量。（閱讀全文）
6.IC設計服務廠智原（3035）去年合併營收年增61.6％達130.65億元創下歷史新高，順利達成年營收成長6成業績展望目標。（閱讀全文）
7.看好遊戲旺季，包括智冠（5478）、橘子（6180）、網龍（3083）、華義（3086）、大宇資（6111）等業者本月均推出遊戲產品相關活動，在寒假及紅包效應等加持下，遊戲類股1月份業績備受期待。（閱讀全文）
8.雖然景氣前景尚不明朗，但汽車產業受惠新能源車趨勢、中國解封、缺料緩解等利多因素帶動下，2022下半年需求就有逐漸升溫，不少研調機構及汽車電子供應鏈業者均看好，2023年車用會是不錯的成長動能來源。（閱讀全文）
9.受惠農曆春節期間，比特幣價格一路升上2.3萬美元，帶動台板卡廠30日年後開封的第一個交易日，全面開出紅盤收漲，其中板卡三雄華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377）單日皆有逾4％的漲幅，另顯卡業者撼訊（6150）亦在外資接連買超下，漲幅突破7％。（閱讀全文）
10.疫情流感化、外食餐飲市場解封加上展店效益助攻，連鎖餐飲集團春節連假期間營運大爆發，王品（2727）、漢來美食（1268）、豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、瓦城（2729）、乾杯（1269）、橘焱胡同（2761）等餐飲集團，大年初一至初六來客數大幅成長。（閱讀全文）
11.志強-KY（6768）30日公布自結2022年財報，全年合併營收185.25億元、年增50.2％，因營業毛利及營業利益同步大增，加上匯兌收益助威，稅後純益18.08億元、年增1.79倍，EPS達9.22元，年營收、獲利與EPS均創新高。（閱讀全文）
12.資料中心、伺服器目前需求雖然有所減弱，但英特爾已經對外宣示Sapphire Rapids伺服器新平台在年中出貨量將明顯增加，且超微亦向台積電加大伺服器平台投片量，顯示英特爾、超微都看好今年中過後資料中心、伺服器需求有望回升。（閱讀全文）
13.由於市場需求下滑，日本松下Panasonic宣布，2月起將停產燒錄用藍光光碟片。在Panasonic退出藍光光碟片市場後，目前只有中環（2323）、錸德（2349）生產，預期兩大廠將擴大市占、市場供需也將轉趨平衡。（閱讀全文）
國內消息：
1.台股農曆春節後首個交易日「開工大吉」，終場大漲560點、漲幅達3.76％，漲點、漲幅分別改寫歷年開紅盤新高及近24年新高，且外資強力回補，大舉加碼722.19億元，買超金額創史上次高，帶動權值股全面點火，「權王」台積電飆漲7.96％，市值重返14兆元，國寶級ETF台灣50開盤也秒填息，締造金兔年紅盤日五大亮點。（閱讀全文）
2.匯市新春開紅盤，跟著股市紅不讓，新台幣兌美元昨日以30.3元開出後，一路過關斬將，輕鬆突破30.2元後，盤中更來到30.104元，終場收在30.137元、創逾5個月新高、勁升2.31角，升幅為二個月最大。（閱讀全文）
3.新舊內閣31日上午舉行交接典禮，準閣揆陳建仁上任第一天就安排拜會立法院長游錫(方方土)，2月1日拜會各黨團，展現對朝野立委的尊重。至於普發現金6,000元案，祕書長李孟諺表示，立法院有機會在2月17日對全民共享經濟成果特別條例進行三讀，電腦系統也已經準備完成，有機會比原訂4月還更提早發放。（閱讀全文）
4.平均地權條例（打炒房條例）三讀過關後，全台不動產景氣轉於低迷，但根據30日公布的消費者信心指數，民眾對於房地產後市看法已轉趨樂觀，是否代表打炒房條例衝擊已「利空出盡」？值得進一步觀察。（閱讀全文）
5.晶圓代工龍頭台積電新春報喜，開紅盤日成功帶領大盤完成金兔年首度跳躍，摩根士丹利證券指出，包含蘋果在內的眾多台積電主力客戶，經最新談判已全數接受台積電調漲晶圓代工報價、最高幅度達7％，給予台積電「優於大盤」投資評等，推測合理股價上看700元。（閱讀全文）
6.台電代理董事長曾文生30日表示，雖今年核二廠2號機運轉執照3月到期，加上大潭8號機建設較規劃晚，但會在夏天來臨前接受調度。曾文生說，今夏整體供電應沒有問題。（閱讀全文）
7.PC產業今年前景暫看淡，日前英特爾公布上季財報虧損之餘，再釋出悲觀財測，對PC後市更是雪上加霜。宏碁集團創辦人施振榮30日直言，PC市場已趨於飽和，短期內需求受大環境影響，而英特爾的虧損，和先前惠普的大裁員皆是警訊，顯示PC產業已到了要積極轉型的時刻。（閱讀全文）
8.為拚增產，鴻海集團位於中國的鄭州、深圳觀瀾、山西太原等三大廠區，趕在大年初二就正式開工；而在獲悉富士康鄭州科技園已重返疫情前狀況、恢復百分百運行後，鴻海集團總部團拜如常選在農曆年後登場，時間落在2月1日（農曆正月11日）。（閱讀全文）
9.根據NCC最新2022年通訊傳播市場報告，台灣行動通訊營收自2012年的2,254億元下滑至2020年的1,537億元，隨著2020年下半年5G服務推出，民眾新申裝或轉換至5G服務人數增加、資費同步提高，使得行動通訊營收於2021年微幅回升至1,550億元，2022年截至第三季為1,200億元、全年預期超越2021年。（閱讀全文）
10.不銹鋼盤價報喜！在國際鋼鐵原物料上漲推升，及年後補庫存增溫帶動下，國內不銹鋼龍頭燁聯2月盤價開紅盤，全面調漲各項產品價格，其中內銷價每公噸調漲1,500～5,000元，外銷價每公噸調漲50～170美元，高於市場預期。（閱讀全文）
11.工具機雙雄金兔年開紅盤喜迎重磅升評，指標外資美銀證券同步調升亞德客-KY（1590）、上銀（2049）投資評等至「買進」，終結長達一年半的悲觀看法，激勵上銀30日衝上漲停，美銀對工具機股王亞德客-KY股價預期更高達1,300元，達標即刷新歷史新高。（閱讀全文）
12.晶圓代工龍頭台積電最快2月起試行「彈性上下班」新制，半年後可望全面實施，以紓解科學園區上下班塞車問題。台積電證實，將試辦彈性分流上下班制，後續人資部門會公布詳細措施。（閱讀全文）
國外消息：
1.美國通膨持續顯現降溫跡象，令投資人押注美國聯準會（Fed）最快今年下半年便會轉向降息，連帶激勵股市強勁反彈。但這卻導致空頭大軍今年以來慘賠810億美元，將2022年累積獲利3,000億美元部分吐回。（閱讀全文）
2.蘋果、亞馬遜、Meta（臉書母公司）、Alphabet（谷歌母公司）本周陸續揭曉財報，鑑於近期科技業掀起裁員潮，投資人如今聚焦這些科技巨擘在假期旺季的表現，藉以推估業績是否已觸底，或是還會展開更多裁撤措施。分析師預料，眼見亞馬遜等同業精簡人力以度難關，蘋果恐怕無法置身度外。（閱讀全文）
3.石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將在本周三召開會議，一般預期石油產出將維持不變。此外消息人士透露，由於供給過剩疑慮揮之不去，沙烏地阿拉伯恐在3月份再度調降銷往亞洲的油價。國際油價周一（30日），布蘭特油價盤中報每桶86.73美元、西德州油價報79.72美元。（閱讀全文）
4.日本豐田汽車（Toyota Motor）2022年全球汽車銷量達到1,050萬輛，連續三年擊敗德國勁敵福斯汽車（Volkswagen）並蟬聯世界冠軍寶座，顯示該公司比起同業更能因應全球晶片短缺衝擊。相較之下，福斯本月稍早公布，去年全球銷售830萬汽車。（閱讀全文）
5.美國政府上周向谷歌（Google）提起訴訟，要求分割這家科技巨頭的廣告技術事業。谷歌用過去20年的時間打造全球最具威力的數位廣告科技，倘若這場反托拉斯官司勝訴，勢必會在規模5,000億美元的線上廣告市場掀起滔天巨浪。（閱讀全文）
6.外媒30日援引知情人士的話報導指出，美國拜登政府已停止對企業核發向華為出口的供貨許可證。美國前總統川普（Donald Trump）在任時期，美國商務部為避免華為對美國國家安全構成威脅，遂於2019年將華為列入「實體清單」，以此讓華為難以取得美國技術，不過商務部過去數年仍持續核發供貨許可證給高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）等美企，讓上述企業得以向華為提供與5G電信網路無關的技術。（閱讀全文）
7. 美國總統拜登（Joe Biden）於30日通知國會，由於全球各地疫情逐漸趨緩、民眾生活回歸正軌，政府計劃於5月11日解除新冠肺炎公共衛生緊急狀態。（閱讀全文）
（時報資訊 張嘉倚、廖小蕎）