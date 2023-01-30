比特幣飆漲 板卡廠紅通通

受惠農曆春節期間，比特幣價格一路升上2.3萬美元，帶動台板卡廠30日年後開封的第一個交易日，全面開出紅盤收漲，其中板卡三雄華碩（2357）、技嘉（2376）及微星（2377）單日皆有逾4％的漲幅，另顯卡業者撼訊（6150）亦在外資接連買超下，漲幅突破7％。

持續進行庫存去化的板卡業者，在英特爾、輝達及超微等晶片大廠陸續推出新一代的CPU、GPU平台後，隨之啟動新品周期，手上前一代的主機板、顯示卡產品清庫進程，也在去年第四季逐步進入收尾階段。

一線板卡廠如華碩、技嘉及微星，30日股價皆在外資領軍、三大法人聯手買超下勁揚，另如華擎、麗臺及撼訊、映泰等，近月來三大法人亦皆買超。

去年底受到假期前提前截單及密集清庫影響，板卡業者去年第四季營收多呈現回檔走勢，但全年度營收仍多有優於疫情前、或近年次高的表現。

其中，華碩全年度仍守住年正成長、集團合併營收以5,371.9億元站歷年次高，技嘉及微星全年度營收年減幅則收斂在1成左右，分別以1,072億及1,804億元，同居歷年次高。

另有伺服器業務加持的華擎，全年度營收年減13.37％、為171.21億元，續站歷年度第三高。以輝達GPU為主力產品的麗臺，全年累計營收則為53.11億元、站近15年來次高。

至於撼訊受惠超微AMD最新RX 7000系列顯卡新品年底出貨帶動，第四季營收翻倍季增，全年度營收49.51億元、也居於疫情前相對高檔。

展望今年第一季，受惠輝達新一代GPU平台的RTX 4090／4080顯卡，和剛上市的4070 Ti買氣熱度都還不錯，整體顯卡ASP也自上季轉為正成長，法人預期板卡廠首季獲利能力亦可望隨之回升。