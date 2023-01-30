工具機雙雄金兔年開紅盤喜迎重磅升評，指標外資美銀證券同步調升亞德客-KY（1590）、上銀（2049）投資評等至「買進」，終結長達一年半的悲觀看法，激勵上銀30日衝上漲停，美銀對工具機股王亞德客-KY股價預期更高達1,300元，達標即刷新歷史新高。

2021年7月時，亞德客-KY、上銀股價分別在歷史高點與大波段高點附近，美銀證券大中華汽車暨自動化產業研究部門主管李明勳當時便獨排眾議、啟動降評，預告產業上升循環於2022年上半年止步，隨後工具機指標股股價果然不斷修正，最大跌幅約腰斬，令市場印象深刻。因此，李明勳此次重新翻多工具機雙雄，引起機構法人高度重視。

李明勳指出，大陸過去對新冠肺炎的清零政策確實對生產與消費活動產生負面影響，頻繁的封城壓抑消費與商業信心，進而衝擊大陸2022年經濟。

隨著大陸2022年底放寬疫情措施，工廠自動化相關企業在11、12月時已開始迎來訂單溫和復甦，此外，工廠自動化族群2008年迄今共歷經四次產業循環，下行周期持續時間約12～18個月，本次工廠自動化族群從2021年第四季進入下行周期，研判需求將在2023年第二季回溫。

美銀證券說明，因亞德客-KY主要採用直接銷售的業務模式，加上氣動元件交期較短，營收對工廠自動化產業循環敏感度高。

從亞德客-KY的2022年10、11月營收不難發現已有微幅進步，可視為需求回溫的初期訊號。

考量工廠自動化需求2023～2024年重新開啟產業上升循環，亞德客-KY氣動元件產品競爭力十足，持續在大陸開闢市占率，加上發展初期的線性滑軌工具成長性高，產品涵蓋面更廣也打入更多客戶，看好亞德客-KY受惠大陸解封題材，2023年起營收將加速成長。

外資估計，亞德客-KY於2022年每股稅後純益（EPS）30.86元，即是近年谷底，2023、2024年將分別年增13.3％與21.7％，EPS竄升到34.97元與42.55元。

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