台積喊漲主力客戶全埋單 大摩看上7字頭

晶圓代工龍頭台積電新春報喜，開紅盤日成功帶領大盤完成金兔年首度跳躍，摩根士丹利證券指出，包含蘋果在內的眾多台積電主力客戶，經最新談判已全數接受台積電調漲晶圓代工報價、最高幅度達7％，給予台積電「優於大盤」投資評等，推測合理股價上看700元。

台積電30日開紅盤股價大噴發、飆漲40元收543元、市值14.08兆元，雙寫去年6月9日來、逾7個半月新高，單日市值暴增1.04兆元，刷新歷史單日長胖最多紀錄；另日成交值714億元，也締歷史第9高，外資搶補逾8萬張，也寫新紀錄。

受惠於台股封關期間台積電ADR大漲超過7.4％，台積電紅盤日股價飆漲7.95％，推升上市半導體股指數收358.86點大漲7.17％，漲幅創下史上第三高。

■毛利率53％穩了

因半導體產業2023年處在修正循環中，各大國際機構法人對台積電能否順利調漲晶圓代工價格，過去一段時間的爭論不曾停歇。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻定調，產業調查結果顯示，台積電主要客戶如：聯發科、超微（AMD）、高通等均已接受晶圓代工服務費5％～7％不等漲幅，就連下單量最大、最具資格享受折扣優惠的蘋果，都接受自年中起的3％漲價幅度，有鑑於此，大摩研判，台積電53％的毛利率目標看來更加穩固。

若加上2022年晶圓代工漲價約1成，晶圓代工服務費本波迄今累計上漲14％～15％，意味高達百億美元晶圓代工營收轉進台積電口袋。然詹家鴻強調，台積電可提供客戶更高能源效率與市占擴張機會，替客戶創造的價值遠超過漲價幅度，同時，預料台積電美國新廠營運成本雖更高，但能幫助客戶化解地緣政治擔憂，研判能從新廠獲取合理報酬。

摩根士丹利賦予台積電股價預期700元，在外資圈中已是高價標竿，然若達成樂觀情境中的EUV技術與材料有所突破加速3奈米製程以後的發展、英特爾加速將主流CPU委外給台積電代工、英特爾或三星退出先進製程晶圓代工等條件，則台積電合理股價預期長遠可望攀上800元。

■延長折舊攤提 將推升獲利

值得一提的是，英特爾近期宣布，考量廠房使用壽命，2023年起將部分生產設備折舊年限由五年延長至八年，此舉有助降低年度折舊費用。

大摩認為，因台積電晶圓代工客戶廣泛，生產設備使用壽命可能更長，若台積電採類似會計準則計算，2023年折舊費用將大幅下降、推升獲利，使評價看來更為便宜。

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