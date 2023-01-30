外資瘋買722億 台股登萬五 開紅盤5亮點曝

台股新春報喜，農曆春節後首個交易日「開工大吉」，終場指數大漲560點、漲幅達3.76％，漲點、漲幅分別改寫歷年開紅盤新高及近24年新高，且外資強力回補，大舉加碼722.19億元，買超金額創史上次高，帶動權值股全面點火，「權王」台積電飆漲7.96％，市值重返14兆元，國寶級ETF台灣50開盤也秒填息，締造金兔年紅盤日五大亮點。

受惠國際市場在台股農曆春節封關期間表現正向，30日多方勢力大展身手，帶動盤面補漲行情「強強滾」，大盤飆漲560點、漲幅3.76％，終場收在15,493點，收復萬五及年線兩道信心關卡，成交金額放量至3,548.72億元。台股開紅盤漲勢凌厲，不僅單日創下2000年以來新春交易首日最大漲幅，漲點更是超越2021年開紅盤上漲559點的歷史紀錄，市值增加1.75兆元至48.61兆元。

三大法人30日全面偏多，合計買超831.34億元，外資加碼722.19億元最為強勁，今年來外資搶補1,978億元，即將突破2,000億元大關，成為大盤反攻年線主力推手。然現股當沖比30日下滑至21.71％，創下近四年來新低，中實戶追高力道趨於謹慎。

權王台積電受惠外資大舉敲進，30日買超8.06萬張，股價飆漲7.95％，攻上543元，大漲40元，換算貢獻大盤漲點達6成之多，市值重返14兆元整數關卡，單日「回血」1.03兆元。

抱股過年抱對了！0050秒填息 66.3萬投資人股息、價差兩頭賺

此外，國內首檔ETF台灣50開紅盤日除息2.6元，也得益於資金回補行情，推升權值股大漲，30日開盤即完全填息，終場大漲5.2元，收在120.7元，63.3萬抱股過年的投資人帳上股息、價差雙頭賺。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，美國通膨數據降溫，市場預期未來聯準會（Fed）升息幅度將減緩，2月升息1碼，3月過後將暫停升息，使得美元指數回跌，美國10年期公債殖利率受到壓抑，與台股連動性較高的費城半導體指數已來到年線以上，助攻大盤30日開紅盤表現，一舉收復年線15,381點，短線局勢因為年線仍為下彎，後續若量能再度縮減，格局會以高檔震盪走高為主，預估指數將可朝「萬六」大關挑戰。

在類股表現部分，除了電子股領攻外，群益投顧研究部協理張聰傑認為，今年農曆年假期史上最長，為國內飯店、餐廳、百貨、電商等內需產業帶來最旺的消費動能，加上政院拍板將普發6,000元，可望讓這波的內需消費熱潮延續。

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