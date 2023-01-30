投顧：股市進入L型打底階段 布局好時機

台股農曆春節休市12天，兔年開工第一天(1月30日)收盤大漲逾500多點，站上「萬五」，外資買超722.5億元創歷史第二大買超量，而累計元月以來，外資買超台股（含上市及上櫃）已逾2,000億元。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，封關期間美國科技股走揚，又以半導體及電動車族群為主，均有利於台股兔年開盤的表現，儘管美國聯準會尚未發出停止升息的訊號，但近期公布的通膨大幅度降溫，已意味著過去升息已使通膨控制獲得成效，經濟如預期中的放緩時，股市進入L型打底階段，是進場布局的好時機。

投資操作方面，張圭慧指出，經濟打底階段，正是尋求投資標的的好時機，從客觀數據來看，國際資金湧入亞洲，2023年以來外資買超台股，加上台灣既有的科技產業領先優勢，適合列在長期投資的核心配置，建議投資人除關注參與紅包行情之外，亦不忘長線思考，建議挑選多因子投資且具備防禦能力的產品，產業型則以基本面相對穩健，政策性及題材支持為主，如：半導體、綠能、電動車等。

台股封關期間，美國通膨降溫，意味著聯準會2022年鷹派升息已獲得成效，激勵美股三大指數同步反彈，也讓新興亞股上週延續上漲動能，印度及菲律賓分別下跌2.1%及0.1%，其他市場均呈現上漲的態勢，南韓上漲3.7%居冠，越南及印尼則分別上漲0.8%及0.3%；綜觀上週資金流向，南韓淨流入22.9億美元、泰國及菲律賓則分別淨流入0.9億美元及0.3億美元。

（時報記者任珮云台北報導 ）

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