1/30盤中熱門焦點股

今（1/30）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）晶圓代工迎金兔 半導體股樂High

美股在台股春節封關期間普揚，又以科技股為主的費城半導體及那斯達克指數漲勢最強，使台股兔年開紅盤日在晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)帶動下強勢補漲，又以半導體類股指數領漲盤面各類股，飆漲6.45％至356.47點、創去年6月中以來逾7月高點。

其中，晶圓代工族群表現強勢，世界(5347)飆漲9.24％至100.5元、站回百元關卡，台積電及聯電分別飆升7.75％及5.11％，均創去年6月以來逾7月高價，力積電(6770)同步勁揚5.11％，昇陽半導體(8028)及茂矽(2342)亦分別穩揚3.16％及2.86％。

美股四大指數在台股春節封關期間普揚，以費城半導體指數大漲5.16％領軍、那斯達克指數勁揚4.9％居次，標普500指數上漲1.59％，僅道瓊指數小跌0.95％。投顧法人指出，科技股中又以2022年股價表現越差者的漲勢越強。

投顧法人指出，去年股價表現最差的輝達（NVIDIA）及美光（Micron）在台股封關期間分別大漲20.5％及12.19％，安森美（onsemi）勁揚13.08％，市場看衰的高通也上漲10.94％，英特爾（Intel）表現最差、下跌6.48％，台積電及聯電ADR分別上漲7.49％及4.53％。

那斯達克指數在台股封關期間，則以上季表現最差的電動車系列領漲，特斯拉（Tesla）及Lucid分別強彈45.3％及57.9％。英特爾公布財報後盤後雖大跌10％，但隨後開低走高，投顧法人認為此舉顯示投資人對利空反應逐漸鈍化，整體跌深反彈主軸確立。

台積電ADR在台股封關期間上漲7.49％，投顧法人指出相當於反應至540元，預期將可站穩500元關卡。同時，對於半導體股營收年增率與稼動率同步於第二季落底、股價提前反應於首季落底看法，維持台積電、聯電、世界先進「買進」評等。（時報資訊 林資傑）

（2）台股兔年開紅盤 自行車族群早盤股價皆漲

台股兔年開紅盤，自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、明係（6804）、日馳（1526）、利奇（1517）等，早盤股價一片紅通通，漲幅約在1～4％之間！

尤其是自行車雙雄巨大與美利達，開盤不久隨即大漲約4％，股價分別衝到224元、193元的近期高點！

惟目前自行車族群的漲幅均明顯縮小，如巨大目前股價回落到214元、漲幅不到1％，成交量約1,100張；美利達也回到了平盤185.50元，成交量約700張，雙雄目前的漲跌幅落差達3％。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：春節長假期間ADR大漲逾7%，盤初股價開高39元、達542元，寫去年6月中來波段高價。

2.裕隆(2201)：挾電動車、資產開發雙題材，開盤約15分鐘即攻上漲停鎖死，仍有逾1.3萬張買單排隊。

3.康舒(6282)：砸153億併購收購ABB旗下電源轉換事業部門，合併效應+台股大漲，開盤即漲停。

4.聯發科(2454)：2月3日召開法說會，股價先漲突破700元關卡。

5.矽力-KY(6415)：電源管理IC庫存去化估到Q3，股價跳空漲停鎖死。

6.國光生(4142)：子公司安特羅71型疫苗獲藥證，首支國產腸病毒疫苗今年首季上市，聞訊快攻漲停，衝上波段高。

7.鈺太(6679)：合作夥伴加高電子拿下IATF 16949車載認證，可望合作進攻車用MEMS麥克風市場，股價攻上漲停。

8.撼訊(6150)：顯卡新品將拉抬營收，比特幣走高加持，早盤股價站上80關。

9.南亞科(2408)：麥格理證指記憶體產業今年表現值得持續謹慎看待，給予優於大盤評等，盤初一度大漲逾5%，叩關60元。

10.威剛(3260)：線型偏多+H2營運看好，盤初隨半導體族群強攻逾4.5%，追平前高。

11.世界(5347)：今年產能利用率可望逐季回升，春節前外資、自營商攜手買超卡位，盤初帶量漲逾7%。

12.聯電(2303)：17日三大法人聯手掃貨回補52650張，今日開盤不到1小時成交量已突破11萬大張，股價穩漲逾4%。

13.淘帝-KY(2929)：中國解封題材燒，盤初帶量急拉漲停鎖死，領漲百貨股。

14.國巨(2327)：被動元件最壞情況已過，外資年前由賣轉買，早盤一度逼近550元，創17個月高點。

15.嘉澤(3533)：法人看好前景，台股大漲搶低買盤進場，今早最高衝上805元。

16.貿聯-KY(3665)：電動車產業超跌，展開跌深反彈，彈升半根漲停板，飆漲近8%。

17.台泥(1101)：美國金融數據公司Factset上修其EPS至1.92元，多方趕路，再創波段高點。

18.鮮活果汁-KY(1256)：受惠大陸春節內需消費大增，紅盤行情啟動，將叩關300元。

19.智原(3035)：第1季營收看增，全年可望正成長，股價開高走高漲勢凌厲。

20.祥碩(5269)：今年出貨有機會逐季回升，股價大漲表態。

21.日月光投控(3711)：今年營收續拚新高，EPS預估逾11元，股價跳空開高創106元新高。

22.長榮(2603)：航運指數續跌，小旺月不太旺，股價兔年開紅盤逆勢下滑。

23.王品(2727)：旗下24個餐飲品牌，受惠春節連假期間訂位熱絡，股價開紅盤衝破2021年5月以來新高價。

24.友達(2409)：面板廠今年先蹲後跳，Q3迎旺季，紅盤日噴量大漲約4%，一舉收復季線與半年線。

25.大立光(3008)：法說後利空出盡，吸引外資連2買，兔年開市好兆頭，大漲逾4%，穩居股王寶座。

26.晶睿(3454)：今年持續受惠美國國防授權法案商機，又切入AI人流安防解決方案，全年營運成長動能強，剽悍強彈6%。

27.群創(3481)：面板廠下半年迎旺季，紅盤日放量勁揚3.5%，衝上半年線。

28.環球晶(6488)：去年營收創新高，今年先蹲後跳，獲外資及投信連買相挺，放量彈升逾6.5%，衝上5個月高價。

29.上銀(2049)：3月初台北國際工具機展接單商機浮現，早盤放量強登年線。

30.東哥遊艇(8478)：業績題材及台股開紅盤帶動，今早跳空漲停，股價掛415.5元新高。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）聯發科登700元 概念股齊飛 這檔直衝漲停

金兔年開紅盤，IC設計指標股聯發科（2454）喜奪好彩頭，股價開高大漲逾3％，躍登700元大關，股價最高達734元，也帶動聯發科概念股鈺太（6679）早盤後飆漲急拉奔漲停，矽智財概念股晶心科（6533）一度漲逾3.5％，亞信（3169）、揚智（3041）分別漲逾3.9％、4％。聯發科將在本周五舉辦法人說明會，被市場解讀為IC設計產業2023年重要風向球。

聯發科預計在本周五舉辦法人說明會，屆時將公布去年第四季、全年財務表現，也會釋出第一季展望，預計整體產業動向、庫存消化狀況、終端市場何時回溫等都將成為法人圈關注焦點。執行長蔡力行早在上次法說會中坦言，去年第四季會是反映產業庫存調節最為明顯的一年，且已有客戶端回補訊號，換言之，是否暗指產業修正已經見底，勢必也將在即將登場的法說會中講清楚說明白。

聯發科儘管2022年整體營運成長幅度不如年初預期，但去年營收仍舊寫下歷史新高，衝上5487.96億元、年增加11.22％，由於聯發科去年累計年三季每股獲利為62.95元，故2022年延續2021年大賺逾7個股本應該沒問題。

鈺太今開紅盤直攻漲停，主要是因其合作夥伴加高電子成功拿下IATF16949車載認證，相當於鈺太可望擴大與加高電子合作進攻車用MEMS麥克風市場。法人預期，在此效應發酵下，鈺太今年將逐步展現在車用MEMS麥克風市場的布局，擴大在車用市場的訂單，這對以往消費性產品占比較高的鈺太來說，無疑是一大利基，在消費性電子復甦尚未有明確時間點的當下，車用儼然是IC設計族群積極搶攻的藍海。

以整體半導體產業來說，2023年保守聲音仍大，半導體晶片產銷因受限於長約機制，重複、超額訂單多有採取延後交期等做法，不利於半導體供應鏈調節，預期庫存調整將持續至2023上半年。不僅如此，因目前原物料成本上漲，在終端市況不佳、降價也未能促進銷售的情況下，指標業者並未積極採用降價方式進行庫存去化或搶占市場，加上總體經濟環境尚有諸多負面因素未能排除，以及2023年市況仍不明朗，2023年半導體產業發展情勢嚴峻。（時報資訊 王逸芯）

（5）查廠過關拚H1揮軍日本市場 藥華藥強漲

藥華藥(6446)日本查廠過關，目標上半年取藥證進軍日本市場，開紅盤日股價一度衝上502元，多頭追價謹慎，股價漲幅漸縮至4%，股價維持在496元左右。

藥華藥日本子公司在111年4月27日向日本PMDA提出Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg, 即P1101)用於治療真性紅血球增多症(Polycythemia Vera, PV)的藥證申請，PMDA隨即啟動審核程序，並於111年12月19日至12月23日至藥華藥位於台中的原料藥廠(Drug Substance, DS)及針劑充填廠(Drug Product, DP)進行藥證核准前必要實地查核(Pre-Approval Inspection, PAI)。藥華藥於今年新年春節期間接獲PMDA正式GMP查廠報告，兩廠均無重大缺失。

藥華藥說明，後續僅須以書面回覆PMDA所提有關報告中的小部分需要釐清事項。公司在年前已準備好相關說明文件，接下來會於規定期限內儘速回覆給PMDA。

藥華藥林國鐘執行長表示，本次日本PMDA來台實地查核公司位於台中的原料藥廠、針劑充填廠、及PEG化學合成等作業，公司有信心通過PMDA的縝密審查，為公司未來發展更上一層樓。後續將依PMDA的時程與建議，持續積極配合藥證申請審查作業，並與PMDA保持密切合作，以如期完成日本藥證審查。

藥華藥日本團隊對於今年上半年取證高度樂觀，更積極投入做好上市前的萬全準備，希望能在取證之後以最快速度開始貢獻營收。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）特斯拉猛漲 車電族群hi翻天

台股經過12天休市，期間因美股強彈，兔年開紅盤日迎來補漲行情，在電子、金融及傳產同步領軍下，一度大漲逾五百點，收復萬五大關。受到特斯拉27日大漲11％，創下去年12月9日以來最高紀錄激勵，車電族群火力全開，裕隆(2201)、康舒(6282)、錩新(2415)、德微(3675)亮燈漲停，貿聯-KY(3665)、和大(1536)、同致(3552)、康普(4739)、怡利電(2497)、朋程(8255)等齊催油門，紅盤日迎來好彩頭。

特斯拉上季業績不俗，今年氣勢如虹，執行長馬斯克消除電動車需求減弱疑慮，27日股價大漲11％收在177.9美元，創下去年12月9日以來最高紀錄，周線狂飆33％更寫下2013年5月以來最大周線升幅，一甩去年股價崩跌65％頹勢，激勵車電族群裕隆(2201)開盤不到15分鐘亮燈漲停衝上78.1元，改寫逾10年新高，點火康舒(6282)、錩新(2415)、德微(3675)跟進攻頂，貿聯-KY(3665)、和大(1536)、同致(3552)、康普(4739)、怡利電(2497)、朋程(8255)等同步大漲，紅盤日兔飛猛進。

裕隆(2201)受惠於電動車與資產開發題材，加上轉投資新安產險可望擺脫防疫保單鉅額賠付窘境，帶動股價自2022年12月下旬起一路走高，在投信連11買相挺下，兔年開紅盤不到15分鐘亮燈漲停衝上78.1元，改寫逾11年多以來新高。

康舒(6282)車用電子及新能源領域佈局成果顯現，董事長許介立表示，盼3年後車電占營收比重拚10%，鼓舞今日開盤跳空漲停鎖住，成交量放大至2.8萬張。

德微(3675)上修今年展望，第一季進入淡季，第二季全新自動化設備進入生產，將切入車用及第三代半導體供應鏈，對全年營運逐季成長維持樂觀看法，今日放量攻漲停，重登200元波段高。

分析師表示，電動車產業持續成長，2022年全球純電動車銷售量年增近7成達近800萬輛，並占全球新車銷量的比率突破10％，顯示在全球政策大力支持下，加速產業發展，連帶相關產業鏈也跟著看俏，金兔年建議趁勢加碼電動車相關題材布局。(時報資訊 龍彩霖)

（7）內需消費太火 百貨股猛漲

台股免年紅盤大漲逾350點以15291點開出，盤中漲逾500點至15465點，最高漲532點是歷史第七大漲點，並創下去年8月下旬以來新高，攻克年線及15400點之上。類股同歡，百貨股迎來疫情解封後的首個春節檔期，自然旺上加旺，今早類股指數上漲逾3%，位居傳產族群前列。淘帝-KY(2929)受惠大陸春節內需消費大增，強勢漲停鎖住，同樣享有大陸消費題材的大洋-KY(5907)、金麗-KY(8429)資金湧進，大漲5%，成為百貨領頭羊。

台灣百貨業者也有收穫，統一超(2912)春節送禮商機與國道商機雙進補，早盤強勢攻高到295元，漲幅逼近9%，且為2020年8月以來高點。童裝及嬰童產品業者宏太-KY(2924)大漲9%，麗嬰房(2911)攻高2%，也有所表現；大魯閣(1432)、寶雅(5904)各擁題材上漲。惟富邦媒(8454)因消費者轉向實體店面，買氣轉虛，上攻到821元後拉回，盤中在800元關卡附近徘徊。

台灣農曆連假結束，美股上周走高，納指一周累漲4.32%、標普500指數漲2.46%、道指一周漲1.8%。美國科技股漲勢猛，台股兔年開紅盤日由台積電(2330)擔任領漲主角，30日跳空開高39元至542元，創2022年6月11日來新高。電子股強勢吸金，百貨類股受到資金排擠影響，指數開高後漲幅收斂至1%左右。（時報資訊 張嘉倚）

（8）台積電補漲衝逾7月高 市值一度站回14兆

美股在台股春節連假期間上漲，晶圓代工龍頭台積電(2330)美國存託憑證（ADR）大漲7.49％，使今（30）日兔年開紅盤上演補漲行情，開盤即跳空飆升7.75％至542元，創去年6月初以來逾7月高點，早盤維持逾7％漲勢，激勵加權指數維持逾460點漲幅。

通膨趨緩使市場預期美國聯準會（Fed）升息步調可能放緩，經濟軟著陸可能增加帶動國際股市在台股春節期間普遍走揚，美股以高科技股漲勢最強，那斯達克及費城半導體指數分漲4.9％及5.16％。台積電今日補漲帶動市值一度站回14兆元關、最高觸及14.05兆元。

台積電受半導體庫存調節影響，預期2023年首季合併營收將介於167～175億美元，季減12.2～16.2％、年減0.4～4.9％，中間值為季減14.2％。假設新台幣兌美元平均匯率30.7元狀況，毛利率預期介於53.5～55.5％、營益率介於41.5～43.5％，雙探近1年低點。

台積電總裁魏哲家預期，上半年美元計價營收將年減4～9％，但下半年將恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長、優於市場的小幅衰退。而今年資本支出估落於320～360億美元，研發費用估增加2成。

外資報告對此認為，台積電首季及上半年營運展望符合預期，大部分利空均已釋出，對於下半年復甦的看法應能消除產業周期擔憂，10家均維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間介於550～700元不變，其中2家調升、3家調降目標價，主要基於獲利預期調整。（時報資訊 林資傑）

（9）Tesla降價奏效 貿聯-KY大漲

Tesla車用線束產品隨交車量攀升持續放量，為貿聯-KY營運挹注動能，法人預估，貿聯-KY(3665)今年營運有望維持成長趨勢再創新高，兩家日系外資最新報告給予貿聯-KY「買進」評等，目標價分別為355元及383元，激勵貿聯-KY盤中股價強勢大漲。

Tesla降價促銷策略奏效，訂單量大增，幾乎是生產量的2倍，不僅激勵Tesla在台股春節封關期間股價連番飆漲，貿聯-KY、順德(2351)等台灣Tesla零組件主要供應商業績可望受惠於Tesla訂單激增而水漲船高。

貿聯-KY 2022年合併營收為新台幣536.62億元，年成長87.08%，法人預估，貿聯-KY 2022年每股盈餘可望上看23元到24元。

貿聯-KY日前公告完成發行1.5億美元海外無擔保可轉換公司債完成訂價，每股轉換價格為新台幣288.65元，兩家日系外資最新報告看好貿聯-KY前景，其中一家日系外資認為，貿聯-KY產品組合優化有機會被重新評價，給予「買進」評等及目標價35元。

另一家日系外資則認為，由於公司看到穩定的訂單和吃緊的產能，預計貿聯-KY募得資金將用於廠房擴建和設備採購，尤其是工廠自動化，公司 2023年資本支出為新台幣30億元，給予貿聯-KY「買進」評等，目標價為383元。（時報資訊 張漢綺）

（10）兔年營運續好 創意蹬腿攀高

創意(3443)將在本周五舉辦法人說明會，由於創意去年營收登上歷史新高，全年獲利也有實力挑戰逾2股本，迎戰金兔年，因創意與消費性電子關聯性不大，加上有台積電(2330)先進製程撐腰，今年在AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)驅動下，先進製程接單穩定，ASIC(客製化晶片)出貨強勁可期，創意今開紅盤漲幅一度逾5%，最高達768元。

創意去年營收寫下歷史新高，預計在本周公布去年第四季暨全年獲利表現，全年獲利極有可能挑戰逾2個股本，且創意也將在本周五舉辦法人說明會，由於無論是市場或是法人圈對於創意2023年營運都寄予高度期待。

主要是因為創意業務和消費性電子關聯性不大，又是台積電轉投資的ASIC設計服務商，隨台積電先進製程領導地位穩固，創意可受惠伴隨而來的ASIC晶片設計授權金及Turnkey(量產)權利金生意，2023年在AI、HPC的驅動下，創意先進製程接單穩定，未來ASIC出貨持續強勁。

法人預估，受益於結構性AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)和網絡需求，創意年營收仍有機會挑戰兩位數成長，只是第一季因為基期過高，故預計創意第一季營收將呈現季減年增，但全年營收、獲利成長動能依舊強勁。（時報資訊 王逸芯）