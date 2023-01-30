衝上萬五!台股早盤漲逾400點 台積噴39元

權王強漲 台股早盤衝上萬五站上年線

台股加權指數30日跳空開高在15,291.53點，權王台積電（2330）開高在542元，較封關日大漲39元，股王大立光（3008）、股后信驊（5274）、IC設計龍頭聯發科（2454）等股價紛紛往上，美股特斯拉在春節期間股價狂飆，台系電動車概念股股價亦表現強勢，台股早盤大漲460點，一路上攻站上年線15,390點。

在春節期間，美科技股表現不俗，NASDAQ及費半指數都有5％上下的累積漲幅，且台積電ADR也大漲超過7％，台股早盤跳空開高，預期將在年線附近高檔震盪走勢。

國票投顧指出，台股封關當周以上漲108點，周漲幅0.73％作收。封關前上漲主要受惠於美國1年期的通膨降溫，以及銀行財報季的到來，市場對此多有期待，激勵台股短線續強。

繼1月16日收漲102點，盤中以14,960點再創波段新高後，1月17日封關當天亦維持高檔盤堅的走勢，加權指數、櫃買指數最終分別以上漲5.92點，漲0.04％、0.68點，漲0.36％作收，為台股年前畫下完美的句點。

有鑑於農曆連假期間美股漲多跌少，尤其科技股的漲勢最猛，紅盤日行情正面看待。操作方面，聚焦晶圓代工、鋼鐵族群，前者因連動補漲可期，後者受惠年後需求面題材，短線表現值得留意。

（工商時報 李娟萍）

台指期開紅盤狂漲633點 衝過15,500點

台股春節長假期間，美股漲多跌少。1月台指期今日開盤狂漲633點，為15,558點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期於1月17日下跌13點至14,925點。價差方面，台指期轉為逆價差-7.93點，電子期轉為逆價差-0.21點，金融期逆價差擴至-2.06點。現貨部分，三大法人買超72.21億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少782口至8,543口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少69口至9347口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,438口至8,372口。

永豐期貨表示，台股1月17日封關當天呈現量縮觀望，盤勢大抵在平盤上下整理，今日宜參考年假期間美股走勢及中國解封的最新狀況，伺機而動。

（時報資訊 郭鴻慧）

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