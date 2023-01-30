台股「兔」最跳 今年內需勝出口

根據統計，近50年以來，各生肖年的平均表現，發現兔年的平均表現在12生肖最高，四個年度的平均漲幅高達51.65%。而在產業別的趨勢上，若以央行最新公布的「貨幣政策理監事聯席會議摘要」來看，今年民間消費成長將優於2022年，也就是內需產業會優於以出口為主的企業。

大華銀投信統計1975年以來各生肖年度4次，發現兔年的平均漲幅最高。像是1987年台股「兔飛猛進」一躍飛起的漲幅，讓虎年和龍年相形失色。鄭翰紘表示，觀察1968年以來台灣加權指數各年度總報酬，僅有1981與1982為兩年度連續負報酬，其餘下跌的年度都在隔年度出現反彈。另外統計2003至2022，過去20年台股於農曆新年後開盤的表現，發現單日與一個月後上漲的機率平均超過七成。鄭翰紘預期，由於FED利率已經逐漸見頂，加上市場對於經濟衰退等消息逐漸反應完畢，依照超過半世紀的歷史經驗，台股今年度有望重回正報酬。

而央行最新出爐的「貨幣政策理監事聯席會議摘要」顯示，去年8月以來，隨全球終端需求降溫，以及國外廠商調整庫存，台灣出口年增率逐步下滑，至11月為-13.1%，已連續3個月負成長。今年全球經貿動能將大幅放緩，消費終端需求不振，加以企業持續調整庫存，恐影響出口成長動能，央行行預期今年台灣輸出擴張力道趨緩。

民間投資方面，央行認為，主要半導體及相關供應鏈業者投資先進設備，有助維繫民間投資動能；惟今年商品出口成長趨緩，廠商對景氣展望保守，庫存壓力仍存，企業恐遞延投資計畫或縮減資本支出，央行預期今年民間投資成長大幅減緩。

民間消費方面，防疫措施及邊境管制放寬，國人外出與出國消費意願增加，加以今年基本工資與綜所稅之基本生活費調高，均可望帶動民間消費成長，央行預期今年民間消費成長將優於去年。

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