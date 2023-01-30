台股第1季先蹲後跳！這樣買股勝率85％

走過2022年動盪的一年，全球疫情威脅漸散，分析師指出，1984年迄今景氣燈號曾有172次落入黃藍燈以下，其中145次買股都賺，持有1年後平均報酬約25％，勝率高達85％，而隨燈號可望連2月寫下藍燈，買股勝率將更高，看好半導體成領頭羊，欽點家登、光罩等2家先進製程設備廠，全年每股海賺逾7元無虞。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，去年俄羅斯入侵烏克蘭，推升因為勞動力短而居高的通膨，進而美國Fed面對通膨不斷升息，造成的全球股市動盪，相信在股市的投資人在去年的操作上很有感觸。

但2023年中研院預估台灣GDP成長2.41％，與彭博預測相差不遠，且台灣今年GDP年增率有機會先蹲後跳，第1季年增1.5％將是全年最低。

再來回顧1984年以來的景氣對策燈號與台股加權指數表現，景氣對策燈號曾有172次落入黃藍燈以下，若每逢黃藍燈號出現的當月月底買進，有145次會賺錢，27次會賠錢，持有1年後平均報酬約25％，勝率達85％左右。

因此一旦景氣燈號落入藍燈，勝率將更高，在台股今年有機會先蹲後跳的情況下，也提供投資人第1季中長線進場點的好機會。

他也點名2檔半導體先進製程設備廠。其中，主要產品為EUV機台的家登，算是先進製程3奈米良率最重要的一項產品，且EUV POD大客戶拉貨未消失，奈米製程持續將帶動EUV POD單價提升及出貨增長，再者受惠大陸半導體廠商去美化，晶圓載具擴產計畫不變，訂單能見度長遠，今年EPS預估15~17元以上，成長幅度亮眼。

至於2022、2023年產能各增5％及15％的光罩，但預估營收分別大增41％及39％，顯示產值成長遠高於產能增幅，主要是公司往較高製程產品推進，帶動相關產值提升。

且受惠晶圓代工廠成熟製成光罩機台E0L，市場產能不足使得公司跟客戶議價上有利，今年EPS預估7~8元，以先進製程設備來講，目前股價算很便宜。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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