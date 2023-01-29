外資簇擁！11檔融資銳減透露什麼訊息？

台股經過2022年驚淘駭浪之後，市場寄望2023年可以否極泰來，元月來上漲5.92％，且在台股封關期間美股大漲，篩選聯電（2303）及台積電（2330）等11檔個股，元月出現融資大減、外資買盤湧進的籌碼穩定股，可望扮演台股兔年開紅盤多頭指標。

台股此次春節共休市12天，平創歷史最長假期，期間美股表現亮眼，預料將有助台股開紅盤日表現，外資元月到17日止，合計買超1,256億元，經過過去三年賣超2兆元以上後，2023年外資回頭加碼台股機率高。

元月到17日止，散戶因不敢抱股票過年，融資餘額大減肥145.47億元，融資餘額降到1,519.85億元、寫下近二年半新低，另融資張數也在元月僅11個交易日內就銳減57.78萬元，投資專家認為，籌碼快速沉澱有利未來股價彈升。

篩選元月11個交易日，融資合計大減5,000張以上，而且外資在同期間加碼買超3,000張以上的個股有聯電、台積電、新光金、群創、華邦電、友達、大成鋼、中石化、彩晶、華航及中化等11檔。

這11檔中，電子股占半數以上有六檔，清一色集中在晶圓雙雄、面板三虎及DRAM龍頭股華邦電等重量級權值股，各挾產業營運轉機或可望維持穩健獲利表現等題材；至於非電族群則分散在金控、鋼鐵、塑化、航空及生醫股等各一檔。

美國於台股封關期間公布去年12月生產者價格指數創近九個月來新低，消費者物價指數也持續下滑，市場預期美國升息速度將減緩，不過，2023年應還看不到美國降息，美股在台股封關期間震盪，台積電及聯電在封關期間各大漲逾7％及4.5％，配合虎年封關前融資大減，籌碼趨於平穩，台股金兔年開紅盤行情可期。

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