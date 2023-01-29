開紅盤！台股不排除漲逾2％ 法人曝3關鍵

台股喜迎金兔年新春開紅盤，憑藉美股在休市期間整體表現不俗、台積電ADR大漲，再加上高盛證券敲響兔年升評台股第一鑼，三股勢力攜手帶動，台股新春開紅盤表現可期，樂觀派法人大膽預料，台股新春開紅盤不只將輕鬆突破「萬五」，更不排除大漲2％以上可能。

統計美股四大指數於台股封關期間表現，那斯達克、S&P 500指數、費城半導體指數漲幅介於1.79％～5.16％，僅道瓊指數微幅回檔0.95％；與台股密切相關的台積電、聯電ADR表現更是凌厲，期間分別大漲7.49％與4.53％，與台股溢價拉高至12.44％以及3.42％。樂觀派法人估計，台股新春開紅盤可望有2％漲幅實力，接著觀察年前押寶者獲利了結動向，以及空手者的追價意願。

有趣的是，美股17日表現平平之際，台指期電子盤收盤率先大漲逾百點，已站上「萬五」大關，如今看來選擇押寶新年行情的投資人大獲全勝。

伴隨美股與半導體晶圓代工雙雄ADR「神助攻」，大型外資研究機構也不落人後，高盛證券亞太策略研究團隊最新把台灣投資評等升至「中立」，終結此前的偏保守觀點，對台股2023年加權指數高點預期也由14,700點，提高到16,200點。

高盛證券說明，MSCI台灣指數2022年慘跌25％（以美元計價跌32％），是自金融海嘯以來單年度最差紀錄，也是整個亞洲區域內表現敬陪末座的市場。然好消息是，台股2023年開春以來挾大陸重新開放動能，以及市場對美國升息趨於和緩的預期，帶動評價擴張，繳出強勁反彈表現。

僅管全球經濟成長不確定性、通膨壓力、地緣政治風險等因素持續是2023年的關注焦點，然而，高盛證券提出，多種正向發展因子包括：大陸加速從疫情限制中開放、成熟市場經濟衰退風險減低、美國聯準會（Fed）升息高峰已過、各種電子產品循環落底等，將是台股今年表現的助燃劑。

就資金流向而言，高盛證券指出，國際資金2020年～2022年連續三年調節台股，外資持有台股比重，由2020年2月高點的45％，大幅降至39％，對多數族群的持股比重，也都來到歷史區間下緣，所幸，國基資金2022年11月以來已經開始回流，另外，全球與亞洲不含日本共同基金，對台股持有比重嚴重偏低，如今看來，反而使台股去風險化的變數較低。