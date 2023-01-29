基本面就是王道 20檔績優搶手股法人愛

台股虎年表現「虎頭蛇尾」，但基本面就是王道，上市櫃200強超級比一比，選出20檔個股營收成長兩位數，獲得法人買超且全年成交量甚至突破千萬張，前十名大多是金融及傳產股，顯示在電子股前景逐漸轉淡下，傳產及金融股成為法人及市場資金避險的標的。

金融股有三檔被選入績優搶手股前十名，臺企銀（2834）股價從票面價出頭，最高衝到14.45元，年漲36%，營收年增率19%，三大法人虎年大幅買超近49萬張。

金融股另兩檔其中之一是上海商銀（5876），股價逆勢年漲7.36%，營收年增率19.66%，三大法人年買超18萬張。彰銀（2801）封關價17.60元，年漲近3.6%，營收年增21.01%，也獲得三大法人全年買超17.16萬張。這三檔的共通點就是營收都有兩位數成長，以銀行為主業，未受到防疫險大虧的衝擊。

航空股的長榮航（2618）榮登績優搶手股第二名，元月17日封關收28.40元，年漲20.70%，年成交逾3,000萬張，營收年增率31.12%，三大法人全年買超40.14萬張。

航海王長榮（2603）元月17日封關收152.50元，雖然虎年大跌30%，但一年成交了2,131萬張，營收年增率23.72%，三大法人年買超29.32萬張，列名第四。

不鏽鋼廠華新（1605）為熱門股，股價表現亦強。封關收47.70元，虎年漲幅高達95.6%，一年成交1,768萬張，營收年增率13.82%，三大法人買超22.32萬張。股價表現為本榜前十名的漲幅王。同為不鏽鋼相關的大成鋼（2027）股價仍年漲4.8%，營收再創新高，年增率15.88%，三大法人買超12.95萬張。

前十名有兩檔電子股，排名第八名的華通（2313）封關收44.25元，年漲9.3%，年成交458.2萬張，營收創高年增20.70%，三大法人虎年買超14.16萬張力挺。另一檔電子股臻鼎-KY（4958），股價封關收107元，年漲18.8%，年成交118.25萬張，營收年增率11.2%，三大法人買超11.95萬張。

台半（5425）雖僅列19名，股價年漲21.25%，年成交375.35萬張，營收年增率18.76%，三大法人買超2.27萬張。另一方面，二線晶圓代工廠力積電（6770）受到景氣下半年反轉向下，封關價32.3元，年跌48%，營收年增12.65%仍再創新高。

生技股也有兩檔明星股入榜前20名，學名藥藥廠美時（1795）封關收243.50元，年漲188.34%，年成交352.48萬張，營收年增近2成。藥華藥（6446）封關收476.50元，年漲67.6%，年成交43.19萬張，營收年增率350.82%。藥華藥打贏官司，免賠48億天價罰金，加上三大法人全年買超2.09萬張加持，股價虎虎生威。

虎年上市櫃績優搶手股排名：

01.臺企銀（2834）：元月17日封關收13.45元，年漲3.60元或36.55%，年成交1,012.03萬張，年營收年增率19.03%，三大法人年買超48.96萬張。

02.長榮航（2618）：元月17日封關收28.40元，年漲4.87元或20.70%，年成交3,042.79萬張，年營收年增率31.12%，三大法人年買超40.14萬張。

03.遠東新（1402）：元月17日封關收32.35元，年漲4.91元或17.89%，年成交217.69萬張，年營收年增率10.66%，三大法人年買超33.89萬張。

04.長榮（2603）：元月17日封關收152.50元，年跌65.64元或30.09%，年成交2,131.53萬張，年營收年增率23.72%，三大法人年買超29.32萬張。

05.華新（1605）：元月17日封關收47.70元，年漲23.32元或95.65%，年成交1,768.00萬張，年營收年增率13.82%，三大法人年買超22.32萬張。

06.上海商銀（5876）：元月17日封關收47.10元，年漲3.23元或7.36%，年成交120.21萬張，年營收年增率19.66%，三大法人年買超18.03萬張。

07.彰銀（2801）：元月17日封關收17.60元，年漲0.61元或3.59%，年成交336.75萬張，年營收年增率21.01%，三大法人年買超17.16萬張。

08.華通（2313）：元月17日封關收44.25元，年漲3.79元或9.37%，年成交458.20萬張，年營收年增率20.70%，三大法人年買超14.16萬張。

09.大成鋼（2027）：元月17日封關收43.50元，年漲2.02元或4.87%，年成交425.42萬張，年營收年增率15.88%，三大法人年買超12.95萬張。

10.臻鼎-KY（4958）：元月17日封關收107.00元，年漲16.95元或18.82%，年成交118.25萬張，年營收年增率11.20%，三大法人年買超11.95萬張。

11~20名依序為：榮剛（5009）、台灣高鐵（2633）、台灣大（3045）、寶成（9904）、大同（2371）、力積電（6770）、美時（1795）、聚陽（1477）、台半（5425）、藥華藥（6446）。

行政院主計總處在農曆年長假前公布，2022年台灣國內生產毛額（GDP）年增率降為2.43%，遠低於2021年的6.5%以上，創六年以來新低。今年台灣GDP成長率進行「保2」大作戰。宏觀經濟成長動能減速，且國際變數仍多，好在資金面似乎有所改善，外資在去年大幅賣超1.2兆後，隨著美元轉弱，今年以來買超逾千億元，若聯準會（Fed）如市場預期升息的腳步明顯趨緩，外資持續回流台股，有利創造更多的績優搶手股。

國發會在去年12月底發布最新景氣燈號，受全球經濟降溫，以及出口成長走弱影響，2022年11月景氣對策信號綜合判斷分數急墜6分為12分，燈號也從代表景氣趨緩的黃藍燈，落入代表景氣低迷的藍燈。有專家提出「藍燈買股」定律，這些人氣股免年是否續旺，或是換人做做看，仍待時間考驗。

（旺得富理財網 沈培華）

備註：

1.篩選條件：上市市值150大+上櫃市值50大，共計200檔。

2.統計期間：2022/02/07虎年開紅盤～2023/01/17虎年封關日，虎年全年度（營收除外，期間為今年2月～12月，累計11個月）。

3.個股漲跌幅以還原權值計算，大盤PE、PB為上月月底值。

4.台股表現：上市虎年跌幅為15.51%、PE為10.39、PB為1.80；上櫃虎年跌幅為12.34%、PE為16.09、PB為2.27。

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