台股兔年紅盤周展望 法人看好8類股出列

虎年封關收盤指數14,932.93點，指數累計下跌2,741.47點（跌幅15.51％），台股將在1月30日開新春紅盤。台新投顧紅盤周（1月30日到2月3日）看好八大題材類股，包含：散熱股、伺服器股、晶圓製造股、儲能股、生技股、觀光股、百貨股、鋼鐵股等，研判紅盤周指數將在14,600～15,200點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.國境解封及國內疫情管控，內需消費持續回升。

2.美國12月CPI下滑，通膨預期持續降溫。

3.台股評價仍偏低。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.景氣衰退疑慮仍在。

2.出口動能下滑，影響上市櫃公司基本業績題材減弱。

3.電子業仍面臨庫存調整，上半年業績可能偏弱表現。

國票投顧：紅盤周指數區間14,700～15,200點

台股指數封關前兩個交易日上漲108.80點（周漲幅0.73％），以電機機械類指數周上漲2.48％最強勢，其他電子類指數周下跌0.37％最弱勢。國票投顧預期紅盤周（1月30日到2月3日）指數在14,700～15,200點區間震盪，紅盤周看好五大題材類股，包含：觀光餐飲股、鋼鐵股、晶圓代工股、生技股、休閒商機股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：

1.台北國際電玩展（TGS）將於2/2-2/5開展，將增添相關題材股漲升動能。

2.政策及年節效應帶動的內需消費題材可望延續，營收公布前仍有表現空間。

3.農曆年假前外資回補台積電，帶動股價持穩500元關卡，開紅盤日有望延續偏樂觀氛圍。

國票投顧另指出留意兩項國內利空因素：

1.農曆年假期間美股財報將陸續公布，科技股展望恐仍偏保守，連帶將壓抑台灣電子股的表現。

2.Fed將於農曆年後的2/1公布利率決策，恐推遲開紅盤後買盤的進場時間。

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