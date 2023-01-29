台股拚站穩萬五 市場聚焦兩大關鍵

台股年前封關攻堅收高14,932.93點，1月指數累計上揚795.24點（漲幅5.63％）；新春紅盤指數挑戰萬五，首周大盤拚站穩萬五關卡上，市場聚焦新一波法說會及1月營收兩大因素。

台股封關周兩個營業日法人買超286.195億元，其中外資累計買超300.027億元，自營商累計買超28.578億元，投信則累計賣超42.179億元。1月來法人累計買超1,480.581億元，外資累計買超1,256.019億元，自營商累計買超147.356億元，投信累計買超77.528億元。

外資封關周在期貨市場減持多單，封關日（17日）外資的台指期多單部位9,347口，較前一周減持多單2,342口。

年前已有南亞科、台積電、大立光、聯電及瑞昱等科技法說會，接續新春年後首周新一波法說會蓄勢待發，包含1月31日力成、超豐，2月1日聯亞，2日中華電，以及3日聯發科等公司陸續登場，在1月來台股震盪攻堅盤勢之際，市場緊盯基本面變化，個別公司法說會公布最新業績及首季營運展望，受到法人關注，也牽動個股行情。

其次，時序將進入2月，上市櫃公司將陸續公布1月營收，由於今年農曆春節長假及營運天數較少，將影響大部分公司業績減弱表現，不過食品、餐飲、百貨等內需產業相關公司受惠年節消費旺季，反而有利其業績表現，另也可能有少部分公司業績意外逆勢上揚，將成為吸引短線買盤追價標的，可持續留意相關題材。