台股新春開紅盤？金管會曝利多、盯4動向

春節連假期間美國科技股漲跌互見，但台積電ADR飆漲加上國內內閣改組新氣象，可望引領兔年開紅盤行情。金管會主委黃天牧順利續任預計31日上任，可望延續其對台股「展現韌性、穩健前行」的看法基調。金管會指出，就基本面來看台股具多項優勢，但要留意未來市場仍受「美國通膨、主要國家升息走向、俄烏戰爭、各國經濟成長」影響，金管會將審慎評估相關措施，另外2023年將力推台股三大新制。

金管會證期局指出，台股2022年處中段班，但就基本面來說處於穩健。包括：國內上市櫃公司2022年度營收合計約41.88兆元，較去年同期成長4.94％，再創歷年新高；集中市場截至2022年12月底本益比約10.39倍，尚屬合理，且台股具現金殖利率達4.88％（加計股票股利為5.09％）等特色，都是新春開紅盤的利基點。

金管會證期局指出，未來市場仍受到美國通膨、主要國家升息走向影響，美國聯準會預計在2023年2月2日台灣時間公布2023年首次利率決策會議，勢將牽引市場動向，另外，俄烏戰事發展及各國今年經濟成長狀況，也都將牽一髮動全身，金管會將審慎評估相關措施。

兔年三大新制與台股相關

金管會證期局也指出，兔年與台股相關有三大新制，包含投資人保護、便利股東等政策。在投資人保護部份有二塊，一是強化審計委員會的職權與審計品質。為防堵獨董任意發動股東會，金管會修改證交法，將獨董可自行召開股東會、對董事提告及代表公司與董事交易等三權限，全移歸給審計委員會，須由審委會合議後才能行使，此案預計在2023年第1季送行政院審議。

二是要增加財報透明度、揪出藏鏡人。預計將大量持股申報及公告門檻由現行10％修正為5％，並自修正公布後1年實施，本案已經行政院院會通過轉請立法院審議，列為本會期優先法案。

在便利股東部份，則是推出股利發放通知電子化服務，集保結算所將在2023年第2季推出股務事務電子通知平台，讓上市（櫃）公司及興櫃公司未來得以電子方式寄送股利發放通知。

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