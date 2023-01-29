台股春節休市12天 台積電ADR大漲逾7%

台股農曆春節休市12天後，將於30日兔年開紅盤。法人表示，春節期間美股漲多跌少，費城半導體指數勁揚逾5%，台積電美國存託憑證（ADR）大漲超過7%，台股新春開紅盤有望展開補漲走勢，不過須留意後續經濟數據與企業財報。

台股休市期間，經濟數據與企業財報多空消息紛雜，包括美國去年12月零售銷售及工業生產惡化、美國成屋銷售連續11個月下滑，美國第4季經濟成長2.9%優於市場預期的2.6%、首次請領失業金人數降到18.6萬人、美國12月核心CPE通膨年增率降至4.4%。

歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）警告，歐元區通膨水準仍然「遠遠太高」，重申會繼續調升利率。不過，她預期，歐元區今年經濟將比原本擔憂會出現的情況好很多。

企業財報方面，P&G銷售減少、微軟（Microsoft）警告經濟放緩導致雲端服務需求減弱、英特爾（Intel）獲利預測不佳，Netflix訂閱人數則超乎預期、特斯拉（Tesla）評估需求能見度仍高。

據統計，台股17日封關後，美股漲多跌少，道瓊工業指數下跌324.53點，跌幅0.95%，標普500指數上揚71.47點，漲幅1.79%，那斯達克指數上揚542.55點，漲幅約4.9%，費城半導體指數上揚144.605點，漲幅約5.16%，其餘亞股及歐股等國際股市也是漲多跌少。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，聯電ADR也上漲4.53%，新富台期貨與港摩台期貨同步上揚逾5%。

法人表示，隨著通膨趨緩，市場預期Fed（聯準會）升息速度可能放緩，且經濟可望軟著陸，是推升國際股市走高的主要動力。

分析師王兆立說，Fed即將召開利率決策會議，仍是市場關注焦點。此外，經濟情勢與企業財報將持續牽動國際股市與台股未來動向，值得追蹤留意。