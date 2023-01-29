台股將開紅盤 台積大聯盟蓄勢補漲狂歡

新春假期進入尾聲，台股30日將開紅盤，法人預期，受惠通膨壓力持續緩解，以及美股超級財報周利空提前反應，支撐美股在台股封關期間維持正向表現，研判台股新春開盤有望上演兔跳行情，補漲力道可期，有機會重返萬五並向上挑戰年線關卡，元月月線收紅機率高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美股四大指數今年來全數反彈，那斯達克、費城半導體漲幅更達一成以上，有利台股開紅盤表現。而Fed升息速度減緩，美元也延續弱勢格局，新台幣升值幅度相對落後，醞釀補漲契機。簡伯儀指出，電子族群跌深反彈力道值得關注，主要集中在半導體族群，包括台積電及相關概念股具表現空間，中下游則有華通、臻鼎-KY、台達電、光寶科、緯穎等為2023年多頭焦點指標。

此外，據統計台股近15年開紅盤首日上漲機率超過6成，後10日、20日上漲機率高達8成以上，兔跳行情可期。

凱基投顧分析，當前台股技術面、資金面、籌碼面及美股走揚等內外在條件皆偏向多方，有利農曆年後開紅盤表現，建議可留意基本面營運利多發酵，同時技術面呈現多頭結構的族群個股。

在美超級財報周部分，科技業即將進入密集公布期，除了德儀、特斯拉、ASML、英特爾等重量級企業已揭露外，蘋果、超微、高通等落在2月1、2日，將進一步牽動相關概念股表現。預估整體獲利將呈現年減3.1％，主要衰退原因為受到終端需求疲弱、庫存去化，加上基期墊高三大因素所致。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，美國公債殖利率曲線倒掛顯示美國經濟將出現衰退，使得美股財報季更增添市場不確定性，但各界普遍預估此次美經濟為溫和衰退，看好台股2023年將是「柳暗花明」，隨著高通膨、強升息等利空因素逐漸淡化，及庫存調整與盈餘下修告一段落後，股市可望走出整理格局。

另就資金面觀察，美元指數走弱，有利國際買盤持續回流台股。其中，外資元月以來買超台股達1,256億元，尤其在封關前夕更是大舉加碼，連九個交易日偏多操作，顯示對台股30日開紅盤表現抱持樂觀態度，積極抱股過年。